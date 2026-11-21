Darmowa dostawa nie zawsze oznacza brak dopłat. Wyjaśniamy, kiedy i dlaczego
Zamawiasz przed świętami prezent z Chin, Wielkiej Brytanii, USA albo innego kraju spoza Unii Europejskiej? Cena widoczna przy składaniu zamówienia nie zawsze musi być ostateczną kwotą. Od 2026 roku zmieniły się zasady odprawy takich przesyłek, a od 1 listopada doszła kolejna opłata – 2 euro za każdą pozycję towarową w zgłoszeniu celnym.
Do tego może dojść VAT, cło oraz opłata Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej za obsługę formalności celnych. Nie oznacza to jednak, że każda paczka z popularnej azjatyckiej platformy będzie wymagała dopłaty przy drzwiach. Wiele zależy od miejsca wysyłki, wartości zamówienia i tego, czy należności zostały rozliczone już podczas zakupów.
Najpierw sprawdź, skąd naprawdę jedzie paczka
Najważniejsze jest nie to, gdzie znajduje się sklep internetowy, ale skąd fizycznie wysyłany jest towar.
Jeżeli chiński sprzedawca wysyła produkt z magazynu znajdującego się już w Polsce, Niemczech, Czechach czy innym państwie Unii Europejskiej, konsument co do zasady nie dokonuje importu tego towaru do UE przy odbiorze paczki.
Sytuacja wygląda inaczej, gdy zamówienie zostaje nadane bezpośrednio np. z:
- Chin,
- USA,
- Wielkiej Brytanii,
- Turcji,
- Japonii,
- Korei Południowej,
- Szwajcarii.
Polska wersja strony, cena w złotówkach czy dostawa realizowana później przez polskiego operatora nie oznaczają automatycznie, że towar pochodzi z magazynu w UE.
Dlatego przed zakupem warto znaleźć informację „wysyłka z”, „ship from” albo lokalizację magazynu.
VAT dotyczy również tanich paczek
Dawny schemat, w którym niewielkie zakupy z zagranicy często docierały bez podatku, już nie obowiązuje.
W przypadku zakupów internetowych spoza UE VAT może być należny niezależnie od tego, czy zamówiony produkt kosztuje 20 zł, 100 zł czy kilka tysięcy złotych.
Najczęściej przy zwykłych zakupach konsumenckich stosowana jest stawka VAT właściwa dla danego produktu. W przypadku wielu towarów jest to 23 proc., ale nie jest to uniwersalna stawka dla każdego produktu.
W praktyce klient często nie zauważa całej procedury, ponieważ duże platformy internetowe mogą pobierać VAT już podczas składania zamówienia.
Co oznacza IOSS?
W przypadku przesyłek o wartości do 150 euro sprzedawca lub platforma może korzystać z systemu IOSS.
W dużym uproszczeniu wygląda to tak:
kupujesz produkt, platforma nalicza VAT już podczas płatności, a następnie przekazuje odpowiednie dane potrzebne do odprawy przesyłki.
Dzięki temu klient nie powinien drugi raz płacić tego samego VAT przy doręczeniu, jeżeli procedura została przeprowadzona prawidłowo i numer IOSS został poprawnie wykorzystany w zgłoszeniu celnym.
Dlatego przy zamówieniu warto sprawdzić podsumowanie płatności.
Jeżeli widnieje tam pozycja VAT albo informacja, że podatek został już uwzględniony, zachowaj fakturę, potwierdzenie zakupu lub zrzut ekranu.
Może się to przydać, jeżeli operator pocztowy lub firma kurierska poprosi później o dokument potwierdzający wartość i sposób rozliczenia zamówienia.
Od 1 lipca 2026 zmienił się limit 150 euro
Do połowy 2026 roku próg 150 euro był szczególnie ważny dlatego, że przesyłki o niewielkiej wartości mogły korzystać ze zwolnienia z cła.
Od 1 lipca 2026 roku zasady się zmieniły.
Zakupy internetowe spoza UE o wartości do 150 euro zostały objęte ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro za każdą pozycję towarową w zgłoszeniu celnym.
Ważne jest jednak, kto formalnie ponosi tę należność.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przy tym mechanizmie dłużnikiem celnym nie jest konsument. Jest nim sprzedawca, platforma internetowa albo ich przedstawiciel dokonujący zgłoszenia.
Nie oznacza to, że koszt znika.
Sprzedawca może uwzględnić go w cenie produktu, opłacie za dostawę lub innych kosztach zamówienia.
Jedna paczka może mieć kilka „pozycji towarowych”
To bardzo ważne przy dużych przedświątecznych zamówieniach.
Pozycja towarowa nie musi oznaczać jednej sztuki.
Jeżeli kupisz trzy identyczne koszulki, mogą stanowić jedną pozycję.
Jeżeli w tej samej paczce znajdą się:
- koszulka,
- etui do telefonu,
- zabawka,
- kubek,
mogą to być już cztery odrębne pozycje.
Im bardziej zróżnicowana zawartość przesyłki, tym więcej pozycji może znaleźć się w zgłoszeniu celnym.
Od 1 listopada doszła jeszcze opłata 2 euro
To szczególnie ważna zmiana przed Bożym Narodzeniem 2026 roku.
Od 1 listopada 2026 r. obowiązuje nowa unijna opłata manipulacyjna związana z obsługą zgłoszeń celnych przesyłek w handlu internetowym.
Wynosi ona 2 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym.
Co istotne, dotyczy sprzedaży internetowej spoza UE bez względu na wartość towaru w przesyłce.
Jeżeli w paczce znajduje się jedna pozycja towarowa, opłata wyniesie 2 euro.
Jeżeli są trzy odrębne pozycje – łącznie 6 euro.
Poczta Polska wyraźnie zaznacza, że jest to należność niezależna od VAT, cła i jej własnej opłaty za obsługę zgłoszenia.
To nie jest opłata Poczty Polskiej
Łatwo tutaj o pomyłkę.
Nowe 2 euro nie jest dodatkową marżą naliczoną przez Pocztę Polską.
Opłata wynika z przepisów unijnych, a operator pobiera ją i przekazuje właściwym organom.
Osobno może jednak pobrać własną opłatę za wykonanie zgłoszenia celnego.
W aktualnym cenniku Poczty Polskiej standardowa czynność polegająca na przedstawieniu przesyłki do kontroli celnej i dokonaniu zgłoszenia kosztuje 8,50 zł.
Przy bardziej skomplikowanych procedurach mogą obowiązywać inne stawki.
Firmy kurierskie również mogą naliczać własne opłaty za przedstawicielstwo celne, odprawę, magazynowanie czy wcześniejsze pokrycie należności w imieniu klienta.
Ich wysokość zależy od konkretnego przewoźnika i jego aktualnego cennika.
Paczka za ponad 150 euro wygląda inaczej
Przy droższych zamówieniach nie należy zakładać, że obowiązuje prosta zasada: „do 150 euro bez opłat, powyżej 150 euro z opłatami”.
Po zmianach z 2026 roku takie uproszczenie jest już nieaktualne.
Przesyłki o wartości powyżej 150 euro mogą podlegać normalnemu cłu wynikającemu z klasyfikacji danego towaru.
Stawka zależy od rodzaju produktu.
Inne zasady mogą dotyczyć elektroniki, inne odzieży, obuwia czy pozostałych kategorii.
Do tego dochodzi VAT oraz ewentualne koszty związane z odprawą realizowaną przez operatora.
Dlatego przy zakupie droższego prezentu z kraju spoza UE warto sprawdzić koszty przed złożeniem zamówienia, a nie dopiero wtedy, gdy paczka dotrze do Polski.
Prezent od rodziny to nie to samo co zakupy w sklepie
Osobne zasady dotyczą prawdziwych prezentów przesyłanych pomiędzy osobami prywatnymi.
Przesyłka okazjonalna wysłana przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej może korzystać ze zwolnienia z należności celnych i podatkowych, jeżeli spełnia określone warunki, w tym limit wartości 45 euro.
Nie można jednak potraktować zamówienia z platformy internetowej jako „prezentu” tylko dlatego, że sprzedawca zaznaczy taką opcję na przesyłce.
Zakup towaru od przedsiębiorcy pozostaje transakcją handlową.
Poczta może poprosić o dokumenty
Nie każda paczka przechodzi odprawę automatycznie.
Jeżeli dane przekazane przez nadawcę są niepełne, wartość budzi wątpliwości albo opis produktu jest zbyt ogólny, operator może poprosić odbiorcę o dodatkowe dokumenty.
Może chodzić np. o:
- potwierdzenie zamówienia,
- potwierdzenie płatności,
- fakturę,
- dokładny opis produktu,
- informację o kosztach transportu.
Przesyłka może do tego czasu pozostać w magazynie pocztowo-celnym.
Dlatego warto zachować potwierdzenia zakupów przynajmniej do momentu odebrania przesyłki.
„Dopłać 1,99 zł do paczki”. Tutaj trzeba szczególnie uważać
Okres przedświąteczny jest również intensywnie wykorzystywany przez oszustów.
Poczta Polska ostrzega przed SMS-ami informującymi o rzekomym zatrzymaniu paczki albo brakującej opłacie celnej.
Schemat jest prosty.
Odbiorca otrzymuje wiadomość w stylu:
„Twoja przesyłka została zatrzymana. Dopłać 2,49 zł, aby kontynuować dostawę”.
W SMS-ie znajduje się link.
Strona może wyglądać niemal identycznie jak witryna Poczty Polskiej lub znanej firmy kurierskiej.
Kwota jest celowo niewielka. Oszustowi nie zawsze chodzi bowiem o 2 czy 5 zł.
Celem może być wyłudzenie:
- numeru karty,
- daty jej ważności,
- kodu CVV,
- danych osobowych,
- danych logowania do bankowości.
Po ich wpisaniu straty mogą być znacznie większe niż rzekoma dopłata.
Jak rozpoznać prawdziwą należność za paczkę?
Przede wszystkim nie działaj pod presją SMS-a.
Jeżeli wiadomość zawiera link do szybkiej płatności, nie korzystaj z niego.
Wejdź samodzielnie na oficjalną stronę operatora albo otwórz aplikację firmy kurierskiej i wpisz numer przesyłki.
Sprawdź, czy:
- rzeczywiście oczekujesz takiej paczki,
- numer przesyłki zgadza się z zamówieniem,
- paczka faktycznie jest na etapie odprawy,
- operator rzeczywiście informuje o należnościach,
- adres strony jest prawidłowy.
W przypadku Poczty Polskiej należności mogą zostać pobrane przy doręczeniu albo przed odbiorem – zależnie od zastosowanej procedury.
Nie należy natomiast zakładać, że każdy SMS zawierający nazwę Poczty lub firmy kurierskiej jest prawdziwy.
Nadpisanie nazwy nadawcy wiadomości jest technicznie możliwe.
Zamówiłeś przed zmianą przepisów? Data zakupu nie zawsze pomoże
To kolejna pułapka w przypadku zakupów świątecznych.
Poczta Polska wskazuje, że przy nowej opłacie obowiązującej od 1 listopada liczy się nie tylko dzień, w którym kliknęliśmy „kup teraz”.
Jeżeli paczka została zamówiona wcześniej, ale jej zgłoszenie celne zostało przyjęte już po wejściu nowych zasad, przesyłka może zostać objęta nową opłatą.
Dlatego zakupy dokonane np. pod koniec października nie muszą automatycznie korzystać ze starych zasad.
Jak uchronić się przed dodatkowymi kosztami?
Jeżeli przed świętami zamawiasz towary z zagranicy, zastosuj prostą kolejność.
Krok 1. Sprawdź kraj wysyłki.
Towar z chińskiej platformy wysyłany z magazynu w Polsce lub innym państwie UE to zupełnie inna sytuacja niż paczka lecąca bezpośrednio z Chin.
Krok 2. Sprawdź, czy VAT jest już w cenie.
Przy dużych platformach często zostanie pobrany podczas składania zamówienia. Zachowaj potwierdzenie.
Krok 3. Zwróć uwagę na wartość 150 euro.
Powyżej tej kwoty mogą obowiązywać zwykłe stawki celne właściwe dla danego produktu.
Poniżej 150 euro od lipca 2026 r. działa natomiast nowy mechanizm ryczałtowego cła 3 euro za pozycję, którego dłużnikiem jest sprzedawca, platforma lub jej przedstawiciel.
Krok 4. Pamiętaj o nowej opłacie 2 euro.
Od 1 listopada 2026 r. w sprzedaży internetowej spoza UE obowiązuje unijna opłata manipulacyjna naliczana od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
Krok 5. Uwzględnij koszt operatora.
Poczta Polska za standardowe dokonanie zgłoszenia celnego pobiera obecnie 8,50 zł. Kurier może mieć własną stawkę.
Krok 6. Nie płać z linku w przypadkowym SMS-ie.
Otwórz stronę lub aplikację operatora samodzielnie i sprawdź numer przesyłki.
Krok 7. Zachowaj fakturę i potwierdzenie płatności.
Jeżeli paczka zostanie zatrzymana do dodatkowej weryfikacji, mogą być potrzebne do ustalenia wartości i prawidłowej odprawy.
Najważniejsze jest więc to, że określenie „darmowa dostawa” nie oznacza automatycznie „brak jakichkolwiek kosztów importowych”. Szczególnie przed świętami warto sprawdzić miejsce nadania, sposób rozliczenia podatku i zasady operatora jeszcze przed zapłaceniem za zamówienie. Dzięki temu rachunek przy odbiorze paczki nie będzie zaskoczeniem.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.