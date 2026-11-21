Bankomat zatrzymał kartę albo nie wydał pieniędzy? Nie odchodź od razu. Bank ma określony termin na reklamację
Wkładasz kartę do bankomatu, wpisujesz PIN i wybierasz kwotę wypłaty. Urządzenie przez chwilę pracuje, po czym pojawia się komunikat o błędzie. Gotówki nie ma, a telefon pokazuje, że pieniądze zniknęły z konta. Zdarza się również, że bankomat zatrzymuje kartę i nie chce jej oddać. W takiej sytuacji najważniejsze są pierwsze minuty. Warto wiedzieć, kiedy należy natychmiast zastrzec kartę, jakie dane zachować oraz w jakim terminie bank musi odpowiedzieć na reklamację i zwrócić pieniądze.
Awaria bankomatu może przydarzyć się każdemu, niezależnie od tego, w jakim banku posiada rachunek. Problem nie zawsze oznacza utratę pieniędzy, ale niewłaściwe postępowanie może skomplikować wyjaśnienie sprawy. Szczególne znaczenie ma ustalenie, czy urządzenie jedynie zatrzymało kartę, czy też doszło do nieudanej wypłaty gotówki, mimo obciążenia rachunku.
Komisja Nadzoru Finansowego wskazuje, że w przypadku zatrzymania karty najpewniejszym sposobem zabezpieczenia pieniędzy jest jej natychmiastowe zastrzeżenie. Z kolei przy błędnej wypłacie klient może zgłosić reklamację do banku prowadzącego jego rachunek. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, bank powinien zwrócić kwotę, której klient faktycznie nie otrzymał.
Bankomat nie oddał karty. Pierwsze minuty mogą być najważniejsze
Jeżeli urządzenie nie zwraca karty po zakończeniu operacji, nie należy od razu odchodzić. W pierwszej kolejności warto upewnić się, że transakcja rzeczywiście została zakończona i bankomat nie wyświetla już komunikatu dotyczącego odbioru karty.
Niektóre urządzenia mogą ponownie wysunąć kartę, jeżeli użytkownik nie odebrał jej z podajnika odpowiednio szybko. Bank ING informuje na przykład, że w jego urządzeniach karta może zostać kilkukrotnie wysunięta, zanim zostanie ostatecznie zatrzymana.
Jeżeli jednak bankomat zakończył operację i nie oddał karty, trzeba niezwłocznie zadbać o jej bezpieczeństwo. Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z bankiem, który wydał kartę, i jej zastrzeżenie. Można to zrobić przez aplikację mobilną, bankowość internetową albo oficjalną infolinię.
Nie należy wkładać do czytnika żadnych przedmiotów, próbować podważać elementów bankomatu ani prosić przypadkowych przechodniów o pomoc w wydobyciu karty. Takie działania mogą uszkodzić urządzenie i zwiększyć ryzyko ujawnienia danych.
Nie odchodź od razu od bankomatu. Jest jeden ważny powód
Gdy bankomat nie wypłaca gotówki albo nie oddaje karty, warto pozostać przez krótką chwilę w bezpiecznej odległości od urządzenia. Należy sprawdzić, czy transakcja faktycznie się zakończyła, czy gotówka nie pojawiła się z opóźnieniem i czy na ekranie nie ma dodatkowych instrukcji.
Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy bankomat zareagował nietypowo, przez dłuższą chwilę przetwarza operację albo wyświetla komunikat o awarii. Zbyt szybkie odejście może utrudnić ustalenie, co dokładnie się wydarzyło.
Nie oznacza to jednak, że trzeba czekać przy urządzeniu przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Jeżeli transakcja została zakończona, karta nie wraca, a gotówka nie została wydana, należy przejść do zabezpieczenia konta i zgłoszenia problemu. Nie trzeba też pozostawać w miejscu, w którym czujemy się zagrożeni.
Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, gdy obca osoba podchodzi do bankomatu i proponuje pomoc. Nie należy przekazywać jej karty, podawać PIN-u ani pozwalać na wykonywanie operacji na swoim koncie.
Bankomat nie wypłacił gotówki, ale pieniądze zniknęły z konta
To jeden z najbardziej stresujących scenariuszy. Klient zleca wypłatę określonej kwoty, bankomat informuje o błędzie, a w historii rachunku pojawia się obciążenie. Zdarza się również, że urządzenie wypłaca tylko część żądanej sumy, chociaż konto zostaje obciążone pełną kwotą.
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, jak operacja została oznaczona w aplikacji bankowej. Niektóre banki rozróżniają transakcje oczekujące, blokady środków i operacje już zaksięgowane. Sama informacja o pomniejszonym saldzie dostępnym nie zawsze oznacza, że wypłata została ostatecznie rozliczona.
Jeżeli pieniądze zostały zablokowane, bank może zwolnić blokadę po otrzymaniu informacji o nieudanej operacji. Jeśli natomiast doszło do zaksięgowania wypłaty, której klient nie otrzymał, konieczne może być przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i weryfikacja danych z bankomatu.
Nie należy zakładać, że każda taka sytuacja rozwiąże się automatycznie w ciągu kilku minut. Jeżeli rachunek został obciążony, a gotówka nie została wypłacona, najlepiej zgłosić problem niezwłocznie.
Zapisz numer bankomatu. Ten szczegół może przyspieszyć reklamację
PKO Bank Polski w swoich materiałach edukacyjnych wskazuje, że przy problemach z wypłatą gotówki warto zachować potwierdzenie operacji. Jeśli bankomat go nie wydrukował, należy zapisać numer urządzenia znajdujący się na naklejce informacyjnej.
Znaczenie mają również dokładna data, przybliżona godzina oraz kwota transakcji. Jeżeli to możliwe, warto zanotować adres bankomatu i nazwę jego operatora. Takie informacje pomagają bankowi zidentyfikować konkretną operację i ustalić, czy doszło do nieprawidłowości.
Jeżeli urządzenie wyświetla komunikat o błędzie, można wykonać zdjęcie ekranu, o ile jest to bezpieczne i nie narusza prywatności innych osób. Nie należy natomiast fotografować własnego PIN-u, danych uwierzytelniających ani udostępniać pełnych danych karty.
W przypadku wypłaty tylko części pieniędzy należy policzyć otrzymane banknoty i zapisać rzeczywistą kwotę. W reklamacji trzeba podać zarówno sumę, którą zlecono do wypłaty, jak i tę, którą urządzenie faktycznie wydało.
Do którego banku zgłosić problem? Nie zawsze do właściciela bankomatu
W Polsce działają zarówno bankomaty należące do banków, jak i urządzenia niezależnych operatorów. Klienci często korzystają z bankomatów innych instytucji niż ta, w której prowadzą konto.
Jeżeli podczas wypłaty kartą pojawił się problem, reklamację transakcji można zgłosić przede wszystkim do banku, który wydał kartę i prowadzi rachunek. Bank ma możliwość przeprowadzenia odpowiedniej procedury wyjaśniającej, w tym kontaktu z operatorem urządzenia.
Można również powiadomić operatora bankomatu o awarii. Numer kontaktowy powinien znajdować się na urządzeniu. Ze względów bezpieczeństwa warto jednak korzystać z oficjalnych kanałów kontaktu i uważać na naklejki, które mogły zostać podmienione przez oszustów.
Jeżeli nie mamy pewności, czy numer telefonu widoczny na urządzeniu jest prawdziwy, lepiej samodzielnie wyszukać dane operatora na jego oficjalnej stronie internetowej. W żadnym przypadku nie należy podawać konsultantowi kodu PIN.
Ile czasu bank ma na oddanie pieniędzy? Ważne są dwa różne terminy
Przepisy przewidują szczególne terminy rozpatrywania reklamacji dotyczących usług płatniczych. Rzecznik Finansowy przypomina, że bank ma co do zasady 15 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi na taką reklamację.
Jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana i nie można jej wyjaśnić w podstawowym terminie, bank może wydłużyć czas postępowania. Musi jednak poinformować klienta o przyczynach opóźnienia, wskazać okoliczności wymagające wyjaśnienia oraz podać przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. Ostateczny termin nie może przekroczyć 35 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
Nie oznacza to jednak, że bank zawsze ma 35 dni na zwrot pieniędzy. Terminy 15 i 35 dni roboczych dotyczą odpowiedzi na reklamację. Jeżeli bank wcześniej ustali, że operacja została nieprawidłowo wykonana i klientowi należy się zwrot, nie ma powodu, aby automatycznie oczekiwać do końca maksymalnego terminu.
W określonych sytuacjach zastosowanie mogą mieć również przepisy dotyczące odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji. Dlatego przy zgłoszeniu warto jasno wskazać, że klient zlecił wypłatę, ale bankomat nie wydał pieniędzy albo wydał tylko część kwoty.
Bank ma tylko jeden dzień roboczy? To dotyczy innej sytuacji
W internecie często pojawiają się informacje, że bank musi zwrócić pieniądze w ciągu jednego dnia roboczego. Rzeczywiście istnieje taki obowiązek, ale nie dotyczy on automatycznie każdej awarii bankomatu.
Art. 46 ustawy o usługach płatniczych przewiduje, że w przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca powinien co do zasady zwrócić jej kwotę niezwłocznie, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia. Ustawa przewiduje przy tym określone wyjątki, między innymi dotyczące odpowiednio udokumentowanego podejrzenia oszustwa zgłoszonego organom ścigania.
Transakcja nieautoryzowana to jednak taka, na którą klient nie wyraził zgody. Jeżeli sam włożył kartę do bankomatu, wpisał PIN i świadomie zlecił wypłatę 500 zł, ale maszyna nie wydała gotówki, nie należy automatycznie zgłaszać operacji jako nieautoryzowanej.
W takim przypadku problem dotyczy przede wszystkim niewykonanej albo nieprawidłowo wykonanej transakcji. Bank powinien zbadać, dlaczego operacja została rozliczona, mimo że gotówka nie dotarła do klienta.
Inaczej będzie, jeśli po zatrzymaniu lub kradzieży karty ktoś bez wiedzy i zgody właściciela dokona kolejnej wypłaty. Wówczas mogą znaleźć zastosowanie przepisy o transakcjach nieautoryzowanych i obowiązku szybkiego zwrotu środków.
Jak zastrzec kartę? Nie trzeba jechać do oddziału
Jeżeli bankomat zatrzymał kartę, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest jej zastrzeżenie. Wiele banków umożliwia wykonanie tej czynności bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Można również skontaktować się z oficjalną infolinią lub skorzystać z bankowości internetowej.
W Polsce działa także międzybankowy System Zastrzegania Kart, obsługiwany pod numerem 828 828 828. System umożliwia skierowanie zgłoszenia do banku uczestniczącego w rozwiązaniu. Przed skorzystaniem warto sprawdzić dostępne kanały zastrzegania karty oraz aktualny sposób obsługi zgłoszenia.
Istotne jest rozróżnienie czasowej blokady karty od jej trwałego zastrzeżenia. Blokada tymczasowa może być odwracalna, natomiast zastrzeżenie zwykle oznacza trwałe wyłączenie karty z użytkowania i konieczność zamówienia nowej.
Jeżeli karta została zatrzymana przez urządzenie i nie wiadomo, co stanie się z nią później, nie należy zakładać, że zwykłe czasowe zablokowanie zawsze zapewni takie samo bezpieczeństwo jak trwałe zastrzeżenie. Najlepiej postępować zgodnie z zaleceniami banku.
Czy bankomat odda zatrzymaną kartę?
Możliwość odzyskania karty zależy od banku oraz operatora urządzenia. W niektórych przypadkach zatrzymana karta jest trwale wycofywana z użytkowania i nie może zostać zwrócona właścicielowi.
ING Bank Śląski wskazuje na przykład, że zatrzymanej przez jego urządzenie karty nie można odzyskać. Klient powinien ją zastrzec i skorzystać z procedury wydania nowej karty.
Nie należy więc zakładać, że wystarczy udać się do najbliższego oddziału i poprosić o otwarcie bankomatu. Procedury bezpieczeństwa mogą uniemożliwiać wydanie zatrzymanej karty, nawet jeżeli właściciel posiada dowód osobisty.
Jeżeli karta została już zastrzeżona, późniejsze jej odnalezienie nie oznacza automatycznie możliwości ponownego korzystania z niej. W takiej sytuacji należy stosować się do informacji przekazanych przez bank.
Bank odrzucił reklamację? To nie musi być koniec sprawy
Jeżeli bank nie uzna reklamacji dotyczącej błędnej wypłaty, klient może zakwestionować przedstawione stanowisko i skorzystać z dostępnych sposobów dochodzenia roszczeń. Warto wówczas dokładnie przeanalizować uzasadnienie odmowy i ustalić, na jakich danych oparto decyzję.
Bank może dysponować informacjami z systemu obsługującego bankomat, takimi jak zapis przebiegu operacji, dane dotyczące wydania banknotów lub wyniki rozliczenia gotówki w urządzeniu. Klient może domagać się wyjaśnienia, dlaczego na podstawie tych informacji bank uznał, że wypłata została wykonana prawidłowo.
Jeżeli odpowiedź nie rozwiąże problemu, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Instytucja ta pomaga konsumentom w sporach z bankami i innymi podmiotami rynku finansowego. Warunkiem skorzystania z interwencji jest wcześniejsze złożenie reklamacji do banku i otrzymanie odpowiedzi albo bezskuteczny upływ terminu jej udzielenia.
Możliwe jest również dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Warto jednak najpierw zebrać dokumentację i spróbować wyjaśnić sprawę za pośrednictwem dostępnych procedur reklamacyjnych i pozasądowych.
Uwaga na oszustów. Awaria bankomatu może być wykorzystana do kradzieży
Nie każda sytuacja, w której urządzenie zatrzymuje kartę, musi wynikać ze zwykłej awarii. Zdarzają się również oszustwa polegające na ingerencji w czytnik kart albo podajnik gotówki. Przestępcy mogą instalować urządzenia służące do przechwytywania danych lub mechanizmy utrudniające odebranie karty.
Szczególnie niepokojąca jest sytuacja, gdy tuż po problemach z bankomatem pojawia się nieznajoma osoba i oferuje pomoc. Może próbować nakłonić klienta do ponownego wpisania PIN-u, wykonania określonych czynności albo odejścia od urządzenia.
Nie należy korzystać z pomocy przypadkowych osób. Jeśli bankomat zachowuje się podejrzanie, warto przerwać próbę wypłaty, a gdy karta została zatrzymana, jak najszybciej ją zastrzec. W przypadku podejrzenia ingerencji w urządzenie należy również zawiadomić jego operatora, a w razie podejrzenia przestępstwa Policję.
Nie wolno też podawać kodu PIN konsultantowi, który rzekomo pomaga odzyskać pieniądze. Bank nie potrzebuje znajomości PIN-u klienta do rozpatrzenia reklamacji.
Co to oznacza dla Ciebie? Instrukcja krok po kroku
Jeżeli bankomat zatrzyma kartę, upewnij się, że zakończył operację, a następnie skontaktuj się z bankiem i zastrzeż kartę. Nie próbuj wydobywać jej samodzielnie i nie przekazuj danych osobom postronnym. Zapisz numer urządzenia oraz godzinę zdarzenia.
Jeśli bankomat nie wydał pieniędzy, nie odchodź natychmiast, dopóki urządzenie nadal realizuje operację. Sprawdź, czy nie wydaje gotówki z opóźnieniem, a następnie zachowaj potwierdzenie, jeśli zostało wydrukowane. Nie czekaj jednak bez końca przy urządzeniu, szczególnie jeśli znajdujesz się w niebezpiecznym miejscu.
Następnie sprawdź historię rachunku. Ustal, czy kwota została jedynie zablokowana, czy wypłata została zaksięgowana. Jeżeli saldo zostało pomniejszone, a gotówka nie została wydana, zgłoś reklamację w banku. Podaj datę, godzinę, lokalizację bankomatu, kwotę zleconą i rzeczywiście otrzymaną.
Zachowaj numer reklamacji i potwierdzenie jej złożenia. W przypadku reklamacji dotyczącej usług płatniczych bank powinien co do zasady odpowiedzieć w ciągu 15 dni roboczych, a przy szczególnie skomplikowanych sprawach w terminie nieprzekraczającym 35 dni roboczych.
Jeżeli bank odmówi zwrotu pieniędzy, poproś o uzasadnienie i sprawdź możliwość skorzystania z pomocy Rzecznika Finansowego. Pamiętaj również, że jeśli po zatrzymaniu karty ktoś dokona transakcji bez Twojej zgody, będzie to odrębna sytuacja wymagająca pilnego zgłoszenia jako potencjalna transakcja nieautoryzowana.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza również mogą korzystać z tych praw
Opisane zasady obowiązują na terenie całej Polski. Nie ma znaczenia, czy problem pojawił się przy bankomacie w warszawskim centrum handlowym, na osiedlu mieszkaniowym, przy dworcu kolejowym czy w mniejszej miejscowości na Mazowszu.
Kluczowe jest ustalenie, który bank wydał kartę i prowadzi rachunek, a następnie skierowanie reklamacji za pośrednictwem jego oficjalnych kanałów. Sam fakt, że bankomat należy do innej instytucji, nie pozbawia klienta możliwości zgłoszenia nieprawidłowo wykonanej wypłaty.
W przypadku problemu występującego poza godzinami pracy oddziału należy skorzystać z aplikacji mobilnej lub infolinii banku. Nie ma potrzeby czekania do poniedziałku, aby zastrzec kartę zatrzymaną w sobotę lub niedzielę.
Najważniejsze są pierwsze minuty i prawidłowe zgłoszenie
Awaria bankomatu nie musi oznaczać bezpowrotnej utraty pieniędzy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji i wyjaśnienia nieprawidłowo wykonanej transakcji. Istotne jest jednak odpowiednie udokumentowanie zdarzenia oraz zabezpieczenie karty, jeżeli została zatrzymana.
Nie należy również mylić terminów reklamacyjnych z obowiązkiem zwrotu środków po nieautoryzowanej transakcji. W pierwszym przypadku bank ma zasadniczo 15 dni roboczych na odpowiedź, z możliwością wydłużenia do 35 dni roboczych w szczególnie skomplikowanych sprawach. W drugim ustawa przewiduje co do zasady zwrot do końca następnego dnia roboczego po stwierdzeniu albo zgłoszeniu nieautoryzowanej operacji.
Najważniejsze: jeżeli bankomat nie wydał pieniędzy, zapisz dane urządzenia i zgłoś reklamację. Jeżeli zatrzymał kartę, niezwłocznie ją zabezpiecz. Nie czekaj przy urządzeniu bez końca i nie korzystaj z pomocy nieznajomych. Prawidłowo zgłoszona sprawa powinna zostać wyjaśniona zgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.