Spółdzielnia żąda dopłaty za wodę? Sprawdź datę na wodomierzu
Otrzymałeś rozliczenie wody i spółdzielnia żąda dodatkowych pieniędzy? Zanim uznasz dopłatę za prawidłową, warto sprawdzić jeden szczegół znajdujący się na wodomierzu. Chodzi o oznaczenia związane z jego legalizacją. Główny Urząd Miar przypomina, że urządzenia wykorzystywane do rozliczania zużycia wody podlegają określonym wymaganiom, a okres ważności legalizacji wodomierzy zasadniczo wynosi pięć lat. Nie każdy mieszkaniec wie jednak, od kiedy należy liczyć ten termin i co zrobić, gdy okaże się, że urządzenie nie posiada aktualnego potwierdzenia kontroli metrologicznej.
Sprawa jest szczególnie istotna dla osób mieszkających w blokach i budynkach wielorodzinnych w Warszawie oraz na Mazowszu. To właśnie tam zużycie wody często rozliczane jest na podstawie wskazań wodomierzy znajdujących się w poszczególnych mieszkaniach. Jeżeli spółdzielnia lub wspólnota naliczyła wysoką dopłatę, warto ustalić, czy wykorzystany do rozliczenia przyrząd spełniał wymagania prawne. Nie oznacza to automatycznie, że rachunek jest błędny, ale może stanowić podstawę do zażądania szczegółowych wyjaśnień.
Główny Urząd Miar wskazuje pięcioletni termin. Nie chodzi jednak o datę montażu
W oficjalnych wyjaśnieniach Główny Urząd Miar potwierdza, że termin zgłoszenia wodomierza po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności oraz standardowy okres ważności legalizacji wynosi pięć lat. Zasada wynika z przepisów dotyczących prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. W praktyce oznacza to, że urządzenie wykorzystywane do rozliczeń nie może być stosowane bezterminowo wyłącznie dlatego, że nadal działa i pokazuje zużycie wody.
Kluczowe znaczenie ma sposób obliczania terminu. Zgodnie z art. 8k ust. 3 ustawy Prawo o miarach okres zgłoszenia wodomierza do pierwszej legalizacji ponownej po ocenie zgodności liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie umieszczono na urządzeniu podczas oceny zgodności. Nie jest to więc automatycznie pięć lat od chwili zamontowania wodomierza w mieszkaniu. Licznik mógł zostać wyprodukowany i poddany ocenie zgodności wcześniej, a dopiero później trafić do konkretnego budynku.
To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie. Jeżeli administracja informuje mieszkańca, że wodomierz był montowany stosunkowo niedawno, samo takie zapewnienie nie przesądza jeszcze o terminie wymaganej kontroli metrologicznej. Trzeba sprawdzić oznaczenia urządzenia, a w przypadku przeprowadzonej później legalizacji ponownej także dowody jej wykonania.
Sprawdź oznaczenie M i dwie cyfry. To ważniejsza informacja, niż mogłoby się wydawać
GUM wyjaśnia, że nowe wodomierze wprowadzane do obrotu po przeprowadzeniu oceny zgodności powinny posiadać odpowiednie oznaczenia. Należą do nich oznakowanie CE, dodatkowe oznakowanie metrologiczne w postaci dużej litery M oraz dwóch ostatnich cyfr roku umieszczonych w prostokącie, a także numer jednostki notyfikowanej. Oznaczenia te pozwalają ustalić rok, od którego zgodnie z przepisami oblicza się termin zgłoszenia urządzenia do pierwszej legalizacji ponownej.
Przykładowo symbol M21 wskazuje rok 2021. W takim przypadku, przy zastosowaniu zwykłych zasad obliczania terminu, pięcioletni okres liczony jest od 1 grudnia 2021 roku. Nie należy jednak oceniać aktualnego statusu wodomierza wyłącznie po tym symbolu. Urządzenie mogło zostać w międzyczasie poddane legalizacji ponownej, a jej wynik może zostać potwierdzony odpowiednią cechą albo wpisem w oficjalnym rejestrze.
W przypadku wodomierzy, które przeszły już legalizację ponowną, istotne są oznaczenia potwierdzające jej wykonanie. GUM wskazuje, że cecha legalizacji zawiera informacje pozwalające ustalić ważność kontroli metrologicznej. Dlatego podczas sprawdzania urządzenia należy rozróżnić oznaczenie roku oceny zgodności od oznaczeń dotyczących późniejszej legalizacji.
Wodomierz może mieć starą datę i nadal być legalnie używany
Nie każdy wodomierz posiadający oznaczenie sprzed ponad pięciu lat musi automatycznie zostać uznany za urządzenie pozbawione ważnej legalizacji. Główny Urząd Miar zwraca uwagę na możliwość przeprowadzenia legalizacji ponownej metodą statystyczną. Rozwiązanie to pozwala, po spełnieniu określonych warunków, potwierdzić zgodność przyrządów należących do odpowiednio określonej partii urządzeń.
W przypadku legalizacji statystycznej odpowiedni numer wodomierza może znajdować się w rejestrze prowadzonym przez GUM. Jeżeli urządzenie zostało w ten sposób skutecznie zalegalizowane ponownie, dotychczasowa cecha widoczna na wodomierzu może pozostać bez zmian. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres ważności legalizacji ponownej wodomierzy dokonanej metodą statystyczną wynosi trzy lata.
Dlatego nie należy zakładać, że samo znalezienie oznaczenia sprzed kilku lat oznacza nieprawidłowość. Najpierw trzeba ustalić, czy urządzenie nie zostało objęte późniejszą legalizacją oraz jaki jest aktualny termin jej ważności. Jeśli mieszkaniec nie ma takich informacji, może poprosić administrację o ich przedstawienie.
Co, jeśli legalizacja wodomierza straciła ważność?
W tym miejscu pojawia się najważniejsza kwestia. Główny Urząd Miar jednoznacznie wyjaśnia, że rozliczenia za wodę oparte na wskazaniach wodomierzy powinny być dokonywane z wykorzystaniem urządzeń posiadających ważne dowody wymaganej kontroli metrologicznej albo urządzeń pozostających w przewidzianym przepisami okresie po ocenie zgodności. Urząd wskazuje również, że niedopuszczalne jest dalsze stosowanie przyrządów pomiarowych po upływie wymaganego terminu, jeżeli nadal mają służyć do rozliczeń podlegających tym przepisom.
Nie oznacza to jednak, że każde rozliczenie wystawione na podstawie wodomierza z nieaktualną legalizacją automatycznie przestaje obowiązywać. Przepisy dotyczące legalizacji określają warunki stosowania przyrządów pomiarowych, natomiast ocena konkretnego sporu o należność za wodę wymaga uwzględnienia także innych podstaw prawnych oraz zasad rozliczania obowiązujących w danym budynku.
GUM wyraźnie zaznacza, że kwestie sposobu naliczania opłat za wodę oraz wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami nie należą do kompetencji administracji miar. Oznacza to, że urząd może wyjaśnić wymagania dotyczące legalizacji, ale nie rozstrzyga automatycznie, czy spółdzielnia powinna anulować konkretną dopłatę. W takim przypadku konieczna jest analiza dokumentów i podstawy naliczenia należności.
Czy nieaktualna legalizacja oznacza, że wodomierz źle mierzył wodę?
Nie można stawiać znaku równości między upływem terminu legalizacji a udowodnionym błędem pomiarowym. Urządzenie może nadal wskazywać wartości zbliżone do rzeczywistego zużycia, ale nie posiadać aktualnego potwierdzenia spełniania wymagań przewidzianych dla przyrządów wykorzystywanych do rozliczeń. Możliwa jest także sytuacja odwrotna: urządzenie posiada formalnie ważną legalizację, a mimo to pojawiają się uzasadnione wątpliwości dotyczące jego działania.
Prawo o miarach przewiduje również sytuacje, w których ważność legalizacji może zostać utracona przed upływem zwykłego terminu. Dotyczy to między innymi stwierdzenia, że przyrząd przestał spełniać wymagania, uszkodzenia urządzenia albo naruszenia odpowiednich cech zabezpieczających. Samo posiadanie oznaczenia legalizacji nie oznacza więc, że można ignorować zauważone uszkodzenie wodomierza.
Jeżeli mieszkaniec podejrzewa, że licznik działa nieprawidłowo, powinien zgłosić zastrzeżenia podmiotowi odpowiedzialnemu za urządzenie i ustalić procedurę jego sprawdzenia. Nie należy samodzielnie zdejmować plomb, rozkręcać wodomierza ani ingerować w jego mechanizm. Takie działania mogą utrudnić późniejsze ustalenie przyczyn nieprawidłowości i mają znaczenie dla oceny ważności oznaczeń zabezpieczających.
Kto odpowiada za legalizację wodomierza w mieszkaniu?
Odpowiedź nie zawsze jest jednakowa dla wszystkich budynków. Główny Urząd Miar wskazuje, że właścicielem wodomierza jest podmiot, który go nabył, natomiast użytkownikiem odpowiedzialnym za jego zgłoszenie do legalizacji ponownej może być osoba fizyczna albo prawna uczestnicząca w rozliczeniach na podstawie wskazań urządzenia.
W budynkach wielolokalowych użytkownikiem wodomierza w rozumieniu obowiązków związanych z rozliczaniem wody jest zazwyczaj zarządca lub właściciel budynku. GUM wskazuje, że to na takim podmiocie często spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie niezawodnego działania odpowiednich instalacji oraz rozliczanie zużycia wody przez poszczególnych odbiorców. Nie można jednak bez sprawdzenia dokumentów przyjąć, że w każdej nieruchomości wszystkie obowiązki związane z wodomierzem należą wyłącznie do spółdzielni.
Znaczenie mają umowy, status urządzenia oraz zasady obowiązujące w konkretnej nieruchomości. Warto sprawdzić, czy licznik stanowi element instalacji pozostającej w zarządzie spółdzielni, czy też szczególne obowiązki przypisano właścicielowi lokalu. GUM wskazuje również, że osoba korzystająca z mieszkania jest co do zasady zobowiązana do udostępnienia lokalu w celu zainstalowania wodomierzy, o ile właściwa umowa nie przewiduje innych rozwiązań.
Za stosowanie wodomierza bez wymaganej legalizacji może grozić grzywna
Przepisy przewidują także odpowiedzialność za naruszenie wymagań dotyczących prawnej kontroli metrologicznej. GUM przypomina, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach stosowanie przyrządów pomiarowych podlegających takiej kontroli bez wymaganych dowodów albo niespełniających określonych wymagań może skutkować karą grzywny.
Nie oznacza to jednak, że mieszkaniec automatycznie odpowiada za wodomierz znajdujący się w jego łazience. Ustalenie odpowiedzialności wymaga wskazania podmiotu, na którym ciążyły odpowiednie obowiązki oraz oceny konkretnego naruszenia. Nie należy również utożsamiać ewentualnej grzywny za naruszenie przepisów metrologicznych z obowiązkiem zwrotu mieszkańcowi naliczonych opłat. Są to odrębne kwestie prawne.
Spółdzielnia naliczyła wysoką dopłatę. Przyczyna może być inna niż legalizacja
Wysoka dopłata za wodę nie musi oznaczać, że wodomierz jest niesprawny albo nie posiada wymaganej legalizacji. Rozliczenie może wynikać z różnicy pomiędzy zaliczkami a rzeczywistym zużyciem, zmiany stosowanych stawek lub danych przyjętych do rozliczenia. Dlatego samo sprawdzenie oznaczeń urządzenia powinno być jednym z elementów weryfikacji rachunku, a nie jedyną czynnością podejmowaną przez mieszkańca.
Warto porównać odczyt początkowy i końcowy, okres rozliczeniowy, numer wodomierza oraz wartości wykazane w dokumentach. Trzeba także ustalić, czy dane pochodziły z rzeczywistego odczytu, czy w rozliczeniu wykorzystano inną metodę przewidzianą w zasadach obowiązujących w budynku. W przypadku wodomierzy ze zdalnym odczytem istotne jest sprawdzenie, czy dane dotyczą właściwego urządzenia i właściwego okresu.
Osobnej analizy mogą wymagać koszty zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz przygotowania ciepłej wody. Połączenie kilku pozycji w jednym rozliczeniu może utrudniać ustalenie, co dokładnie spowodowało dopłatę. Dlatego warto poprosić administrację o przedstawienie szczegółowego sposobu obliczenia należności, zamiast ograniczać się do porównania końcowych kwot z kolejnych lat.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź wodomierz i dokumenty, zanim uznasz dopłatę
Jeżeli otrzymałeś wysoką dopłatę za wodę, zacznij od sprawdzenia samego urządzenia. Odczytaj jego numer, aktualne wskazanie oraz widoczne oznaczenia metrologiczne. Warto wykonać zdjęcie, na którym będą czytelne te informacje. Następnie porównaj numer licznika z dokumentami otrzymanymi od administracji. Jeżeli posiadasz protokół montażu lub wymiany wodomierza, sprawdź również dane wpisane w tym dokumencie.
W kolejnym kroku ustal, czy wodomierz nadal znajduje się w okresie przewidzianym na pierwszą legalizację ponowną po ocenie zgodności, czy też został później zalegalizowany. Jeżeli na urządzeniu widnieje oznaczenie sprzed ponad pięciu lat, nie zakładaj automatycznie, że jest ono wykorzystywane niezgodnie z przepisami. Poproś administrację o potwierdzenie aktualnego statusu kontroli metrologicznej. Możesz także sprawdzić, czy numer urządzenia figuruje w rejestrze legalizacji ponownej metodą statystyczną prowadzonym przez GUM.
Jeśli informacje wskazują, że urządzenie nie miało ważnego potwierdzenia wymaganej kontroli metrologicznej w okresie rozliczeniowym, złóż do spółdzielni lub wspólnoty pisemny wniosek o wyjaśnienie. Poproś o wskazanie, na jakiej podstawie przyjęto wskazania wodomierza do rozliczenia, kto był odpowiedzialny za zapewnienie aktualnej kontroli metrologicznej oraz czy zachodzą podstawy do ponownego przeliczenia należności. Wniosek powinien dotyczyć konkretnego urządzenia i konkretnego okresu, ponieważ umożliwi to dokładniejsze zbadanie sprawy.
Równocześnie sprawdź wysokość zaliczek, daty odczytów oraz zastosowane stawki. Jeżeli zauważysz niezgodność pomiędzy stanem urządzenia a danymi w rozliczeniu, wskaż ją w piśmie do administracji. Zachowaj również wcześniejsze rachunki i protokoły wymiany liczników. Takie dokumenty mogą mieć znaczenie przy ustalaniu, kiedy powstała rozbieżność i jak wyliczono należność.
Pamiętaj, że samo złożenie reklamacji nie oznacza automatycznego wstrzymania terminu płatności. Jeśli dopłata jest znaczna, warto jednocześnie ustalić zasady rozpatrywania reklamacji oraz sposób postępowania z kwotą sporną. Nie należy jednostronnie uznawać całego rachunku za nieważny tylko dlatego, że oznaczenie na liczniku budzi wątpliwości.
Nie ignoruj daty na liczniku. Może mieć znaczenie przy rozliczeniu
Najważniejszy wniosek płynący z oficjalnych wyjaśnień Głównego Urzędu Miar jest jednoznaczny: wodomierze wykorzystywane do rozliczeń muszą spełniać wymagania dotyczące prawnej kontroli metrologicznej. Standardowy termin pierwszej legalizacji ponownej po ocenie zgodności oraz okres ważności zwykłej legalizacji wodomierza wynoszą pięć lat, ale przy ustalaniu rzeczywistego statusu urządzenia trzeba uwzględnić właściwy sposób liczenia terminów i ewentualne późniejsze legalizacje.
Jeśli spółdzielnia żąda dopłaty, sprawdzenie oznaczeń wodomierza może pomóc ustalić, czy istnieją dodatkowe okoliczności wymagające wyjaśnienia. Nie daje automatycznego prawa do anulowania rachunku, ale pozwala zadać administracji konkretne pytania dotyczące podstaw naliczenia opłat. W przypadku wysokich należności może to być ważny element ochrony interesów mieszkańca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.