Policja ostrzega: Złodzieje ruszyli na łowy. Jeśli widzisz to przy drzwiach, dzwoń na 112
Dla większości warszawiaków nadchodzące dni to czas pakowania walizek i wyjazdów do rodziny, ale dla zorganizowanych grup przestępczych to okres „żniw”. Stołeczna policja odnotowuje wzmożoną aktywność włamywaczy, którzy przed Świętami testują czujność mieszkańców. Nie wyważają drzwi łomem, nie tłuką szyb. Działają po cichu, stosując psychologiczne sztuczki. Metoda „na klamkę” czy tajemnicze znaki na wycieraczkach to sygnały, których pod żadnym pozorem nie wolno ignorować. Czy wiesz, jak sprawdzić, czy Twój dom znalazł się na celowniku złodziei?
„Ciche sprawdzanie”. Złodziej wchodzi, gdy Ty jesz kolację
Wydaje Ci się, że jesteś bezpieczny, bo jesteś w domu? To błąd. Metoda „na klamkę” (lub „na śpiocha”) to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów działania złodziei w dużych miastach, takich jak Warszawa. Mechanizm jest przerażająco prosty: sprawca wchodzi na klatkę schodową i po cichu naciska klamki kolejnych mieszkań.
Jeśli drzwi są otwarte – wchodzi do przedpokoju. Kradnie to, co jest pod ręką: torebkę, portfel, kluczyki do samochodu leżące na szafce, laptopa. Wszystko trwa sekundy. Domownicy często siedzą w tym czasie w salonie przed telewizorem, całkowicie nieświadomi, że ktoś obcy plądruje ich korytarz. Jeśli drzwi są zamknięte – złodziej po prostu idzie dalej. Jeśli domownik go nakryje, przestępca ma gotową wymówkę: „Szukam pana Kowalskiego”, „Pomyliłem piętra”.
Tajemnicze znaki przy drzwiach. To nie są wybryki chuliganów
Jeszcze bardziej niepokojące są sygnały świadczące o tym, że nasze mieszkanie jest obserwowane. Złodzieje przed skokiem robią rozpoznanie. Muszą wiedzieć, czy lokatorzy wyjechali na Święta. Jak to sprawdzają? Zostawiając „markery”.
Policja i mieszkańcy warszawskich osiedli (m.in. Ursynowa, Woli i Białołęki) wymieniają się ostrzeżeniami o dziwnych przedmiotach pojawiających się przy drzwiach:
- Taśma klejąca na zamku: Mały, niemal niewidoczny kawałek przezroczystej taśmy naklejony na łączeniu drzwi z futryną. Jeśli po 24 godzinach taśma nie jest zerwana, złodziej wie: nikt nie wchodził ani nie wychodził.
- Ciasteczko lub moneta na wycieraczce: Położone w taki sposób, że wchodząc do domu, musisz je potrącić. Brak przesunięcia oznacza pusty lokal.
- Ulotki w drzwiach: Jeśli ulotka z pizzerii wystaje z futryny przez dwa dni, to jasny sygnał dla włamywacza: „Droga wolna”.
- Kreda i symbole: Czasami są to drobne znaki narysowane kredą przy dzwonku lub na skrzynce pocztowej (kółka, krzyżyki), oznaczające w żargonie przestępczym: „dobry łup”, „agresywny pies”, „puste mieszkanie”.
Sąsiedzka czujność to najlepszy alarm
W dobie anonimowych osiedli grodzonych, paradoksalnie łatwiej o włamanie. Złodzieje czują się bezkarni, bo sąsiedzi się nie znają. „Nie reagujemy, gdy widzimy obcą osobę kręcącą się po klatce, bo myślimy, że to kurier, dostawca jedzenia albo gość sąsiada” – przyznaje oficer operacyjny z Komendy Stołecznej.
Tymczasem to właśnie reakcja sąsiada jest najskuteczniejszą bronią. Jeśli widzisz kogoś, kto naciska klamki, zagląda do skrzynek pocztowych lub zachowuje się nienaturalnie (np. spędza dużo czasu na klatce bez celu) – nie bój się zapytać: „W czym mogę pomóc?”. Złodzieje nienawidzą być zauważeni. Twój wzrok i pytanie mogą sprawić, że zrezygnują z kradzieży w Twoim bloku.
Media społecznościowe – wróg Twojego bezpieczeństwa
Policjanci przypominają o jeszcze jednym grzechu głównym Polaków: chwaleniu się wyjazdami w Internecie. Zdjęcie biletu lotniczego, relacja z pakowania walizek czy zameldowanie się w hotelu w górach na Facebooku lub Instagramie (na publicznym profilu) to otwarte zaproszenie dla złodzieja. Grupy przestępcze mają swoich „analityków”, którzy monitorują media społecznościowe pod kątem targetowania ofiar. Wiedzą, gdzie mieszkasz, wiedzą, że wyjechałeś i wiedzą, jak długo Cię nie będzie.
Co to oznacza dla Ciebie? HCU – Procedura bezpieczeństwa przed wyjazdem
Święta to czas relaksu, ale zanim siądziesz do wigilijnego stołu w innym mieście, musisz zadbać o swoją „twierdzę”. Nie pozwól, by powrót do domu był bolesnym rozczarowaniem.
Oto 5 rzeczy, które musisz zrobić, zanim przekręcisz klucz w zamku:
- Test klamki (Codziennie!): Nawet gdy jesteś w domu, ZAWSZE zamykaj drzwi na zamek. Nie tylko na noc, ale też w ciągu dnia. Wyrób w sobie ten nawyk natychmiast po wejściu do mieszkania.
- Wyczyść wycieraczkę: Jeśli widzisz na swojej wycieraczce (lub sąsiada!) dziwne przedmioty, ulotki w drzwiach czy śmieci – usuń je natychmiast. Pokaż, że „dom żyje”.
- Poproś „zaufanego”: Daj klucze zaufanemu sąsiadowi lub rodzinie. Niech wejdzie raz dziennie, zapali światło na 15 minut, wyjmie listy ze skrzynki, przesunie zasłony. Ruch w mieszkaniu to najlepszy odstraszacz.
- Nie chwal się w sieci: Wstrzymaj się z wrzucaniem zdjęć z wyjazdu do momentu powrotu. Twoje „instastory” może poczekać, Twoje bezpieczeństwo nie.
- Wartościowe rzeczy do schowka: Nie zostawiaj laptopa, biżuterii czy gotówki na widoku. Jeśli masz cenne rzeczy, a nie masz sejfu – schowaj je w nietypowych miejscach (nie w bieliźniarce czy słoiku z cukrem – tam złodziej szuka najpierw).
Pamiętaj: jeśli po powrocie do domu zauważysz uchylone drzwi lub ślady włamania – NIE WCHODŹ DO ŚRODKA. Złodziej może wciąż tam być. Wycofaj się bezpiecznie i natychmiast zadzwoń na 112.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.