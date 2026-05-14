Policja szuka sprawców brutalnego ataku na Moście Świętokrzyskim. 16-latek z ciężkimi obrażeniami
W czwartkowy wieczór 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie pobita została trójka nastolatków. Najciężej poszkodowany 16-latek trafił na stół operacyjny z pękniętą czaszką. Sprawcy, których miało być około dziesięciu, uciekli na widok radiowozu. Policja ich poszukuje.
Atak na Moście Świętokrzyskim
Nastolatkowie szli mostem w stronę prawego brzegu Wisły, gdy dwóch chłopaków na hulajnogach elektrycznych zaczęło ich zaczepiać i szturchać. Po chwili obaj odjechali w kierunku Pragi, by wrócić z kilkoma innymi osobami – łącznie miało ich być około dziesięciu. Gdy próba prowokacji nie przyniosła skutku, napastnicy zaatakowali.
Według relacji najciężej poszkodowanego Artema, opisanej przez „Gazetę Wyborczą”, dostał cios w ucho, a następnie ktoś prysnął mu w twarz gazem pieprzowym. Gdy upadł na ziemię, napastnicy kopali go po głowie. Kolejne ciosy przyjął próbując się podnieść i odejść. Jeden z jego kolegów został powalony na ziemię i stracił okulary, inny ma złamany nos. Sprawcy zniknęli, gdy nadjechał radiowóz.
Operacja i pęknięta czaszka
Artem – 16-latek z dłuższymi blond włosami, na którego napastnicy mieli obrać szczególny cel – trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Lekarze stwierdzili pękniętą czaszkę i rozległe obrażenia twarzy. Chłopak twierdzi, że podczas pierwszej fazy ataku usłyszał pod swoim adresem homofobiczne komentarze.
Co mówi policja?
„Policja prowadzi intensywne czynności mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców pobicia trojga nastolatków, z których jeden, na skutek odniesionych obrażeń, wymagał hospitalizacji” – poinformowała nadkomisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
W oficjalnym komunikacie policja podkreśliła, że dotychczasowe ustalenia i zebrany materiał dowodowy nie wskazują, by zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym. Śledztwo jest w toku, sprawcy są poszukiwani.
Most Świętokrzyski to jedna z ruchliwszych przepraw w centrum Warszawy, popularna wśród rowerzystów, biegaczy i pieszych. Jeśli byłeś świadkiem zdarzenia z wieczoru 7 maja lub masz jakiekolwiek informacje o sprawcach, skontaktuj się z Komendą Rejonową Policji Warszawa VI lub zadzwoń na numer alarmowy 112.
