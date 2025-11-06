Policja wydała pilny komunikat. Zapoznaj się, bo kara może być ogromna
Jesień to dla sadowników w powiecie grójeckim okres wzmożonych prac i transportu owoców do skupów. Policja przypomina, że to także czas, gdy rośnie liczba kolizji z udziałem ciągników i maszyn rolniczych. Funkcjonariusze apelują do rolników, by przestrzegali przepisów i odpowiednio przygotowali sprzęt do poruszania się po drogach publicznych.
Apel do sadowników z regionu
Grójecka Policja przypomina, że ciągniki i maszyny rolnicze są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego muszą spełniać określone wymagania techniczne.
Każdy pojazd rolniczy wyjeżdżający na drogę publiczną musi być zarejestrowany, ubezpieczony oraz mieć ważne badania techniczne.
Podobne wymogi dotyczą przyczep, które często wykorzystywane są do przewożenia skrzynek z jabłkami czy gruszkami.
Policjanci podkreślają, że szczególnie jesienią dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, gdy nieoświetlone lub zanieczyszczone błotem pojazdy rolnicze utrudniają ruch i stwarzają ryzyko poważnych wypadków.
O czym przypominają funkcjonariusze
-
Ciągnik musi być sprawny technicznie, wyposażony w światła, odblaski i sygnał dźwiękowy.
-
Kierowca powinien posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy – T lub B+E, jeśli ciągnie przyczepę.
-
W razie tworzenia się korka, kierujący ciągnikiem ma obowiązek, gdy to możliwe, zjechać na pobocze i umożliwić innym pojazdom bezpieczny przejazd.
-
Prędkość maksymalna ciągnika na drodze publicznej to 30 km/h – jej przekroczenie może zakończyć się mandatem.
-
Wyjazd z pola lub sadu wymaga bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa i wcześniejszego zasygnalizowania manewru.
Bezpieczeństwo na drogach to wspólna sprawa
Funkcjonariusze apelują nie tylko do rolników, ale również do kierowców samochodów osobowych.
Jesienią drogi w powiecie grójeckim są szczególnie ruchliwe, a wielu sadowników przewozi plony do magazynów i przetwórni.
Policja prosi kierowców, by zachowali ostrożność przy wyprzedzaniu maszyn rolniczych i dostosowali prędkość do warunków na drodze.
„Wzajemny szacunek i przestrzeganie przepisów to podstawa bezpieczeństwa. Każdy ma prawo korzystać z drogi – zarówno kierowcy, jak i rolnicy” – przypominają mundurowi.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli jesteś sadownikiem lub masz gospodarstwo w okolicach Grójca, przygotuj swoje maszyny do wyjazdu na drogi.
Sprawdź światła, tablice rejestracyjne i stan przyczep. Nawet drobna usterka może zakończyć się mandatem lub zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
Dla innych uczestników ruchu to sygnał, by w nadchodzących tygodniach zachowali szczególną ostrożność – sezon zbiorów jeszcze się nie zakończył, a na drogach powiatu grójeckiego ruch maszyn rolniczych dopiero się nasila.
