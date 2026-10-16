Policja zatrzymała już 192 osoby. Ponad 187 tys. kontroli w szkołach. Są nowe dane z całej Polski
Policja opublikowała kolejny komunikat dotyczący bezpieczeństwa w polskich szkołach. Najnowsze dane pokazują rosnącą skalę ogólnopolskiej akcji. Funkcjonariusze przeprowadzili już ponad 187 tysięcy kontroli placówek oświatowych, zatrzymali 192 osoby i odnotowali 506 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Działania trwają w całym kraju, a policjanci przez całą dobę monitorują również internet.
Po serii niebezpiecznych incydentów w szkołach służby kontynuują wzmożone działania mające zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom placówek oświatowych.
W piątek, 16 października, Komenda Główna Policji przekazała najnowsze informacje o wynikach ogólnopolskiej operacji.
Ponad 187 tysięcy kontroli. Policja ujawnia najnowszy bilans
Z komunikatu opublikowanego przez Polską Policję wynika, że liczba przeprowadzonych kontroli przekroczyła już 187 tysięcy.
Od początku działań funkcjonariusze zatrzymali łącznie 192 osoby.
Do godziny 6.00 w piątek odnotowano również 506 zdarzeń, w których policjanci podjęli czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
Najnowsze statystyki przedstawiają się następująco:
|Działania policji
|Stan na 16 października
|Kontrole placówek oświatowych
|Ponad 187 000
|Osoby zatrzymane
|192
|Zdarzenia wymagające czynności policji
|506
Dane dotyczą całej Polski.
Warto podkreślić, że liczba kontroli nie oznacza liczby różnych szkół. Jedna placówka mogła być sprawdzana wielokrotnie.
Z kolei zatrzymanie nie jest równoznaczne z udowodnieniem popełnienia przestępstwa.
❗Ponad 1⃣8⃣7⃣ tysięcy kontroli placówek i 1️⃣9⃣2⃣ osoby zatrzymane w całym kraju od początku działań!
Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.
Do godziny 06:00 odnotowano 5⃣0⃣6⃣ zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie.
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 16, 2026
Jeszcze wczoraj zatrzymanych było 187 osób. Liczby rosną
Najnowszy raport pokazuje wzrost skali działań w porównaniu z poprzednim komunikatem.
W czwartek, 15 października, policja informowała o ponad 162 tysiącach kontroli, 187 zatrzymanych osobach i 482 zdarzeniach wymagających czynności funkcjonariuszy.
W piątek liczby te wzrosły.
|Dane
|15 października
|16 października
|Kontrole
|Ponad 162 tys.
|Ponad 187 tys.
|Zatrzymani
|187
|192
|Odnotowane zdarzenia
|482
|506
W ciągu doby liczba kontroli zwiększyła się o ponad 25 tysięcy w odniesieniu do podanych progów, zatrzymano kolejnych 5 osób, a liczba odnotowanych zdarzeń wzrosła o 24.
Nie oznacza to, że wszystkie nowe zdarzenia były atakami na uczniów lub nauczycieli. Policyjne statystyki obejmują różne sytuacje, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie czynu zabronionego.
Policja monitoruje internet przez całą dobę
Kontrole placówek oświatowych to tylko część ogólnopolskiej akcji.
Funkcjonariusze prowadzą również całodobowy monitoring internetu, gdzie mogą pojawiać się groźby, informacje o planowanych atakach lub inne sygnały dotyczące potencjalnych zagrożeń.
Policja zapewnia, że reaguje na każde otrzymane zgłoszenie.
Służby analizują informacje mogące wskazywać na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników szkół.
Działania mają przede wszystkim charakter prewencyjny. Ich celem jest możliwie szybkie rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji i zapobieganie kolejnym incydentom.
Warszawa i Mazowsze. Szkoły nadal pod szczególnym nadzorem
Ogólnopolska operacja obejmuje także Warszawę i województwo mazowieckie.
W ostatnich dniach w regionie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń związanych z groźbami, posiadaniem niebezpiecznych przedmiotów oraz atakami w placówkach oświatowych.
Sytuacja wywołała niepokój wśród rodziców i nauczycieli.
W odpowiedzi policja prowadzi wzmożone działania w rejonach szkół oraz reaguje na zgłoszenia przekazywane przez dyrekcje placówek i mieszkańców.
Jednocześnie w Warszawie trwa dyskusja o możliwości wprowadzenia nowych przepisów dotyczących kontroli uczniowskich plecaków i szafek.
Rada Warszawy zaapelowała o jednoznaczne określenie uprawnień nauczycieli i dyrektorów w sytuacjach zagrożenia.
Na razie nie wprowadzono jednak nowych przepisów przyznających nauczycielom ogólne prawo do przymusowego przeszukiwania rzeczy osobistych uczniów.
MSWiA podsumuje działania policji w całym kraju
W piątek, 16 października, o godzinie 10.00 zaplanowano odprawę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W spotkaniu mają uczestniczyć minister Marcin Kierwiński, wiceminister Czesław Mroczek, wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz oraz komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń.
Celem spotkania jest podsumowanie działań służb prowadzonych po ostatnich niebezpiecznych incydentach w szkołach.
Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział utrzymywanie szczególnego nadzoru nad placówkami oświatowymi tak długo, jak będzie to konieczne ze względów bezpieczeństwa.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.