Policjanci szukali dronów na warszawskiej Pradze, w Otwocku, Pruszkowie i Piasecznie

13 września 2025 09:02 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W ostatnich dniach do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz innych instytucji docierały informacje o obiektach, które miały spaść na terenie powiatów otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, a także w Warszawie – na Pradze Północ i Południe.

Fot. Komenda Stołeczna Policji

Każde zgłoszenie wywołało natychmiastową reakcję służb. W jednostkach Policji ogłaszano alarmy, a funkcjonariusze natychmiast ruszali w teren. Do sprawdzania wskazanych obszarów używano między innymi dronów, aby jak najdokładniej przeszukać teren.

Wspólna akcja wielu formacji

W działania zaangażowani byli nie tylko policjanci z lokalnych jednostek, lecz także funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji, a także Żandarmeria Wojskowa, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Straż Pożarna. Współpraca różnych służb miała zagwarantować szybkie i rzetelne sprawdzenie zgłoszeń.

Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, we wszystkich przypadkach nie potwierdzono obecności żadnych obiektów.

Policja apeluje do mieszkańców

Stołeczna Policja podkreśla, że nie bagatelizuje żadnych sygnałów i każda informacja o potencjalnym zagrożeniu jest dokładnie weryfikowana. Jednocześnie służby apelują do mieszkańców o zgłaszanie wszystkich niepokojących sytuacji.

Mieszkańcy Warszawy i okolic mogą mieć pewność, że służby reagują natychmiast na każdy sygnał. To ważne w kontekście ostatnich incydentów z obcymi dronami, które naruszały polską przestrzeń powietrzną. Choć alarmy w stolicy okazały się fałszywe, pokazują, że system reagowania działa, a każda informacja od obywateli traktowana jest poważnie.

