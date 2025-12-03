Policjanci zatrzymali ciężarną 32-latkę z promilami. Auto bez badań technicznych, a w nim kolejne zaskoczenie
W Trębkach Starych policjanci z posterunku w Zakroczymiu zatrzymali do kontroli kierującą peugeotem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jej sposób jazdy, który sugerował, że może być pod wpływem alkoholu. Kilka chwil później ich podejrzenia się potwierdziły. Ku zdziwieniu funkcjonariuszy okazało się, że kobieta jest w ciąży.
Kiedy kobieta otworzyła drzwi auta, policjanci od razu wyczuli intensywny zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 1,3 promila. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że samochód, którym się poruszała, nie miał ważnego ubezpieczenia ani aktualnego przeglądu.
Podczas kontroli dokumentów kobieta zachowywała się niespokojnie. Z początku mundurowi uznali, że może to wynikać z faktu, że kierująca jest w ciąży. Jednak powód okazał się inny.
W pojeździe policjanci znaleźli substancje odurzające. Zabezpieczony materiał został przebadany, a tester wykazał, że jest to marihuana.
Funkcjonariusze przewieźli kobietę na badania do szpitala. Po zakończonej konsultacji trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sprawą zajęli się nowodworscy śledczy, którzy zgromadzili materiał dowodowy.
Po wytrzeźwieniu 32-latka usłyszała zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadania narkotyków. Przyznała się do winy. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.