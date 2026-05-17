Policyjny pościg na Mazowszu. Podejrzany o kradzież paliwa, jechał po chodniku, pod prąd, mimo zakazu [WIDEO]

17 maja 2026 22:33 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Garwolińscy kryminalni rozpoznali pojazd prowadzony przez mężczyznę podejrzanego o kradzieże paliwa na terenie powiatu. Gdy funkcjonariusze zawrócili za autem i włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe nieoznakowanego radiowozu, kierowca zignorował polecenia i rozpoczął ucieczkę.

Fot. Mazowiecka Policja

Podczas pościgu 29-latek łamał niemal wszystkie przepisy ruchu drogowego – wyprzedzał na skrzyżowaniu, jechał pod prąd i po chodniku, przejeżdżał przez przejście dla pieszych, wymuszał pierwszeństwo i ignorował sygnalizację świetlną. Policjanci nie odpuścili i zatrzymali uciekającego w bezpośrednim pościgu. Mężczyzna był agresywny i znieważył interweniujących funkcjonariuszy, jednak został szybko obezwładniony.

29-latek usłyszał zarzuty kilkukrotnych kradzieży paliwa na stacjach benzynowych, niezatrzymania się do kontroli, znieważenia funkcjonariuszy ora wielokrotnego prowadzenia pojazdu mimo sądowego zakazu wydanego przez sąd w Otwocku. W odrębnym postępowaniu odpowie za rażące naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas ucieczki. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Garwolinie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna