Policyjny pościg na Mazowszu. Podejrzany o kradzież paliwa, jechał po chodniku, pod prąd, mimo zakazu [WIDEO]
Garwolińscy kryminalni rozpoznali pojazd prowadzony przez mężczyznę podejrzanego o kradzieże paliwa na terenie powiatu. Gdy funkcjonariusze zawrócili za autem i włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe nieoznakowanego radiowozu, kierowca zignorował polecenia i rozpoczął ucieczkę.
Podczas pościgu 29-latek łamał niemal wszystkie przepisy ruchu drogowego – wyprzedzał na skrzyżowaniu, jechał pod prąd i po chodniku, przejeżdżał przez przejście dla pieszych, wymuszał pierwszeństwo i ignorował sygnalizację świetlną. Policjanci nie odpuścili i zatrzymali uciekającego w bezpośrednim pościgu. Mężczyzna był agresywny i znieważył interweniujących funkcjonariuszy, jednak został szybko obezwładniony.
29-latek usłyszał zarzuty kilkukrotnych kradzieży paliwa na stacjach benzynowych, niezatrzymania się do kontroli, znieważenia funkcjonariuszy ora wielokrotnego prowadzenia pojazdu mimo sądowego zakazu wydanego przez sąd w Otwocku. W odrębnym postępowaniu odpowie za rażące naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas ucieczki. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Garwolinie.
