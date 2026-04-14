Policyjny pościg ulicami Warszawy. Obława na kierowcę, psy tropiące w akcji

14 kwietnia 2026 08:56 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na warszawskim Ursynowie doszło wieczorem do pościgu, który zakończył się zderzeniem radiowozu z samochodem ściganego. Mężczyźnie udało się uciec.

Policyjny pościg ulicami Warszawy. Psy tropiące w akcji.
Policyjny pościg ulicami Warszawy. Psy tropiące w akcji. Fot. Shutterstock

Pierwsze informacje przekazała nam Warszawska Grupa Luka&Maro. Reporterzy poinformowali nas, że akcja zakończyła się, kiedy radiowóz uderzył w ściganą Toyotę. Według relacji policji policjanci chcieli skontrolować kierowcę, ale ten nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. Na niektórych grupach w social media pojawiły się też informacje, że padły strzały, ale służby dementują te doniesienia.

Pościg zakończył się na ulicy Rosoła bliżej Branickiego. Kierowca porzucił auto i uciekał pieszo. Udało mu się zbiec.

Na miejscu wezwano kilku funkcjonariuszy wraz z psami tropiącymi. Obecnie trwa ustalanie do kogo należy pojazd i kto siedział za kierownicą. Mężczyzna jest poszukiwany.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

