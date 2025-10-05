Polska i sojusznicy z NATO podrywają myśliwce! Niebezpieczeństwo na wschodzie

5 października 2025 10:29 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy rozpoczął się alarm na polskim niebie. Myśliwce NATO poderwały się do lotu po rosyjskich atakach na Ukrainę.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

W nocy z 4 na 5 października Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ogłosiło alarm. Powód był poważny — Federacja Rosyjska ponownie przeprowadziła zmasowane uderzenia rakietowe na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. W odpowiedzi w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęły intensywne działania polskie i sojusznicze samoloty, w tym maszyny NATO.

Gotowość bojowa i wsparcie sojuszników

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ, w nocy włączono wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa. W powietrze poderwano myśliwce zarówno polskie, jak i należące do sojuszników. Wśród nich znalazły się także holenderskie F-35, które tej nocy wspierały działania nad Polską w ramach NATO.

Jednocześnie naziemne systemy obrony powietrznej oraz stacje radiolokacyjne osiągnęły stan najwyższej gotowości. Celem było monitorowanie sytuacji i zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej przed ewentualnymi naruszeniami.

Sytuacja opanowana

Po kilku godzinach intensywnego czuwania Dowództwo Operacyjne poinformowało o zakończeniu działań lotniczych. Rosja wstrzymała ataki, a przestrzeń powietrzna nad Polską pozostała nienaruszona.

Dziękujemy za wsparcie NATO AIRCOM oraz Królewskim Siłom Powietrznym Holandii, których myśliwce F-35 pomagały tej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie – przekazało Dowództwo.

Systemy obrony powietrznej i rozpoznania wróciły do standardowego trybu pracy, a polskie wojsko pozostaje w gotowości do natychmiastowej reakcji w razie zagrożenia.

Polska armia działa zgodnie z procedurami, a każda taka nocna mobilizacja to część prewencyjnego systemu reagowania NATO. Oznacza to, że bezpieczeństwo naszego nieba i granic jest stale monitorowane – nie tylko przez polskie służby, ale przez cały sojusz.

