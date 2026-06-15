Polska, Litwa i Francja wysyłają wojsko w rejon przesmyku Suwalskiego. Jest pilny apel armii
Od 16 do 26 czerwca w jednym z najważniejszych punktów wschodniej flanki NATO odbędą się wielonarodowe manewry wojskowe. Litwa, Polska i Francja przeprowadzą wspólne ćwiczenia pod kryptonimem „Dzielny Dzik 26” w strategicznej strefie przesmyku suwalskiego. Wojsko ostrzega przed wzmożonym ruchem na drogach, apeluje o zachowanie ostrożności i prosi o nieujawnianie tras poruszania się kolumn wojskowych.
10 dni manewrów przy granicy z Kaliningradem i Białorusią
Litewskie siły zbrojne wydały komunikat, w którym poinformowały o planowanych ćwiczeniach i związanym z nimi intensywnym transporcie sprzętu wojskowego na głównych drogach kraju. Manewry potrwają 10 dni i obejmą strefę bezpośrednio przylegającą do przesmyku suwalskiego.
Celem ćwiczeń jest prowadzenie wspólnych operacji wojskowych przez trzy państwa sojusznicze oraz doskonalenie synchronizacji ich działań. Jak przekazały litewskie wojsko, żołnierze będą również trenować szybką i skuteczną ochronę tego odcinka – uznawanego za jeden z newralgicznych punktów w architekturze bezpieczeństwa całego Sojuszu.
Kilka dni przed startem manewrów polska armia powiadomiła mieszkańców Warmii i Mazur o spodziewanym wzroście ruchu pojazdów wojskowych w regionie. Wojsko zaapelowało o stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem i zachowanie bezpiecznej odległości od kolumn wojskowych. Żołnierze przypomnieli też o zakazie fotografowania i filmowania kolumn oraz publikowania w sieci jakichkolwiek informacji o lokalizacji, trasach lub harmonogramie przemieszczania się sprzętu.
Dlaczego przesmyk suwalski to szczególne miejsce na mapie NATO?
Przesmyk suwalski to pas ziemi o szerokości ok. 100 km na pograniczu Polski i Litwy. Jego strategiczne znaczenie wynika z geografii: to jedyny lądowy korytarz łączący państwa bałtyckie z resztą sojuszników NATO. Jednocześnie ten właśnie odcinek oddziela rosyjski Obwód Kaliningradzki od Białorusi.
Ewentualne opanowanie przesmyku przez siły wroga oznaczałoby odcięcie Litwy, Łotwy i Estonii od lądowego połączenia z Sojuszem – stąd ćwiczenia w tym rejonie mają dla NATO wymiar nie regionalny, ale całościowo strategiczny. Manewry przy przesmyku odbywają się regularnie od lat, angażując za każdym razem różne kombinacje sił sojuszniczych.
Co to oznacza dla Ciebie? Kilka zasad na czas manewrów
- Zachowaj bezpieczną odległość od kolumn wojskowych. Pojazdy wojskowe poruszają się w zwartych kolumnach i mają ograniczoną możliwość zatrzymania. Nie wyprzedzaj w miejscach niedozwolonych i nie wciskaj się między pojazdy.
- Stosuj się do poleceń służb kierujących ruchem. W czasie transportu sprzętu na drogach mogą pojawiać się czasowe zmiany organizacji ruchu. Żołnierze i funkcjonariusze mają prawo regulować ruch – ich polecenia mają pierwszeństwo przed znakami.
- Nie fotografuj ani nie filmuj kolumn wojskowych. Publikowanie w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań lub informacji o lokalizacji, trasach i harmonogramie przemieszczania wojska jest zakazane i może mieć konsekwencje prawne.
- Planuj trasę z wyprzedzeniem. W dniach 16-26 czerwca na drogach Warmii, Mazur i pogranicza polsko-litewskiego może wystąpić opóźnienie ruchu spowodowane transportem sprzętu. Warto sprawdzić aktualne informacje drogowe przed wyjazdem.
Nowy poligon w Kopciowie – Polska też skorzysta
Przy okazji manewrów warto odnotować, że w rejonie przesmyku trwają też prace nad infrastrukturą obronną. Na terytorium Litwy, w pobliżu miejscowości Kopciowo, powstaje litewski poligon wojskowy o powierzchni ponad 14 000 hektarów – zlokalizowany kilkaset metrów od polskiej granicy. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zapowiedział w maju, że z nowego obiektu będą mogli korzystać również polscy żołnierze. To kolejny element wzmacniania wspólnej infrastruktury obronnej w tym rejonie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.