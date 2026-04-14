Polska ma gotowe plany ewakuacji dla 2477 gmin. Decyzja może zapaść w 15 minut
Z końcem 2025 roku zakończyła się największa operacja planistyczna w historii polskiej administracji. Wszystkie 2477 gmin w kraju przekazały dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich – żadna nie przekroczyła ustawowego terminu. Plany można uruchomić już teraz. Kto może nacisnąć ten guzik, kto wsiądzie do autobusu jako pierwszy i jak dostaniesz informację, że czas wychodzić z domu?
12 miesięcy i nowa ustawa. Skąd wziął się ten plan?
Fundamentem całego systemu jest ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Na jej mocy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast dostali dokładnie 12 miesięcy na opracowanie tzw. wkładów do wojewódzkiego planu ewakuacji ludności – dokumentów stanowiących załącznik funkcjonalny do planów zarządzania kryzysowego.
Szczegółowy zakres tych dokumentów określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765). Każda gmina musiała: zidentyfikować zagrożenia charakterystyczne dla swojego terenu – bliskość granicy, ryzyko powodziowe, obecność zakładów przemysłowych wysokiego ryzyka; wyznaczyć konkretne trasy ewakuacyjne z uwzględnieniem aktualnego stanu dróg i lokalnych wąskich gardeł komunikacyjnych; wskazać miejsca zbiórek i obiekty publiczne przeznaczone na miejsca czasowego pobytu ewakuowanych (hale sportowe, szkoły, ośrodki kultury); ustalić procedury komunikacji z mieszkańcami i zarządzania transportem.
27 maja 2025 roku Rada Ministrów przyjęła Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny w tej dziedzinie od dekad. Na realizację ustawy rząd zobowiązał się przeznaczać co roku nie mniej niż 0,3 proc. PKB. Przy polskim PKB rzędu 3,5 bln zł to kwota ok. 10 mld zł rocznie, przy czym połowa pochodzi z budżetu obronnego. Na same lata 2025-2026 Program przewiduje blisko 5 mld zł dla samorządów.
Termin 31 grudnia 2025 roku był nieprzypadkowy i nieubłagany: gminy musiały kończyć prace wcześniej, bo bez dokumentów gminnych i powiatowych nie można sporządzić planu wojewódzkiego, a bez planów wojewódzkich – krajowego. W efekcie większość dokumentów trafiła do urzędów wojewódzkich już w listopadzie 2025 roku. Żadna z 2477 gmin nie przekroczyła terminu.
Kto naciska czerwony guzik? Decyzja może zapaść w 15 minut
Kluczowym elementem nowego systemu jest radykalne skrócenie ścieżki decyzyjnej. Rozporządzenie z 30 maja 2025 roku definiuje 4 scenariusze bazowe uruchamiające procedury: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy – w tym awarie przemysłowe i katastrofy techniczne.
W przypadku kryzysu o skali krajowej ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – na wniosek właściwego wojewody. Jeśli jednak sytuacja nie cierpi zwłoki, wojewoda ma prawo podjąć decyzję samodzielnie, jedynie informując o tym centrum. Jeszcze szybciej działa to na poziomie lokalnym: wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację swojego terenu bez czekania na kogokolwiek wyżej, jeśli nie ma innego sposobu na ratowanie życia mieszkańców – np. przed nadchodzącą powodzią lub chmurą toksyczną po awarii przemysłowej.
Analitycy badający ukraińskie doświadczenia z 2022 roku wskazują na tę samą liczbę: w pewnych scenariuszach militarnych czas reakcji ludności cywilnej to 15 minut. Nie godziny – kwadranse. Polska budowała ten system właśnie z takim założeniem: decyzja ma zapaść w godzinach, nie dniach, a łańcuch dowodzenia musi być tak krótki, żeby ta godzina wystarczyła.
Kto wsiądzie do autobusu pierwszy. Kolejność zapisana w prawie
Rozporządzenie z 30 maja 2025 roku precyzyjnie definiuje grupy priorytetowe ewakuacji zorganizowanej. To nie rekomendacja – to formalne pierwszeństwo wpisane w dokumenty każdej gminy w Polsce. W pierwszej kolejności ewakuowane są: dzieci, kobiety ciężarne, osoby przebywające w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej zapewniających całodobową opiekę, pacjenci szpitali, osoby w zakładach leczniczych ze stacjonarnymi świadczeniami zdrowotnymi, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się.
Dla tej grupy organy obrony cywilnej mają obowiązek zapewnienia transportu specjalistycznego – zespołów ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego i transportu medycznego. Ewakuacja szpitali odbywa się z udziałem Państwowego Ratownictwa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, koordynowanego przez wojewodów.
Dla pozostałych mieszkańców – zdrowych i sprawnych – plany zakładają samoewakuację jako element bazowy, nie wyjątek. Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami transportu, korzystając z wyznaczonych tras. To celowy element systemu: wyłączenie tej grupy z kolejki po transport zorganizowany znacząco przyspiesza ewakuację tych, którzy faktycznie pomocy potrzebują. Rozporządzenie ogranicza też mienie zabierane przez ewakuowanych – do niezbędnego minimum, co z kolei odciąża drogi i skraca czas przemieszczenia.
Plany obejmują też scenariusze zakwaterowania. Gminy oszacowały dostępną liczbę miejsc noclegowych przy normie 2-3 m² powierzchni na osobę. Wskazały konkretne obiekty: szkoły, internaty, hale sportowe, ośrodki wypoczynkowe i budynki samorządowe. W miejscach czasowego pobytu mają być zapewnione żywność, woda, odzież, środki higieniczne i pomoc medyczna. Rozporządzenie obejmuje też zwierzęta – gospodarcze i domowe – dla których wyznaczono miejsca docelowe pod nadzorem weterynaryjnym.
Alert RCB, syreny i 16,8 mln poradników. Jak dostaniesz informację
Sposoby powiadamiania mieszkańców są w rozporządzeniu dokładnie określone. Podstawą jest Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze, bez konieczności rejestracji i bez żadnej aplikacji. Polska świadomie pozostaje przy tej technologii zamiast przechodzić na Cell Broadcast stosowany w krajach zachodniej Europy lub aplikacje mobilne. Dyrektor RCB Zbigniew Muszyński tłumaczył to wprost w rozmowie z portalem InfoSecurity24.pl: SMS dociera do starszych telefonów bez dostępu do internetu i jest technologią bezpieczniejszą, a zasięg ma być absolutnym priorytetem.
Równolegle uruchamiane są syreny alarmowe, komunikaty w telewizji i radiu publicznym, strony internetowe urzędów oraz skrzynki e-mail. Mieszkańcy mają też otrzymać ulotki z konkretnymi instrukcjami: gdzie się stawić, czym jechać, co zabrać. Osobna procedura reguluje walkę z dezinformacją – wójtowie i starostowie mają ustawowy obowiązek weryfikowania komunikatów pojawiających się w obiegu i reagowania na fałszywe informacje o przebiegu ewakuacji. Panika i chaos informacyjny mogą wyrządzić więcej szkód niż samo zagrożenie – tego uczą ukraińskie doświadczenia z 2022 roku.
Równolegle z budową systemu planistycznego w grudniu 2025 roku zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego wspólnie przez MSWiA, MON i RCB. Wysyłka ruszyła w drugiej połowie grudnia. Kolejność dystrybucji nie jest przypadkowa – w pierwszej kolejności poradniki trafiają do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego, czyli rejonów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Poradnik zawiera m.in. opisy sygnałów alarmowych, procedury ewakuacyjne, listę numerów alarmowych i wzór rodzinnego planu kryzysowego.
Plany istnieją, Krajowy Plan w toku. Co to znaczy w praktyce?
W styczniu 2026 roku wszystkie 16 województw przekazało gotowe plany ewakuacji do RCB, które są teraz uzgadniane z centrum pod kątem spójności. Zbigniew Muszyński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, powiedział wprost w rozmowie z InfoSecurity24.pl: – Zbliżamy się do końca prac nad Krajowym Planem, ale nie możemy go sfinalizować, dopóki nie będą uzgodnione wszystkie plany wojewódzkie. Dodał jednak jednoznacznie: – Gdyby dziś trzeba było skorzystać z planów ewakuacji – województwa i gminy natychmiast uruchomiłyby procedury, które już opracowały.
Brak ostatecznego, spiętego dokumentu krajowego nie oznacza luki w systemie. Operacyjne procedury na poziomie gminnym i wojewódzkim są gotowe i kompatybilne. RCB współpracuje przy tym ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego – bo scenariusze militarne wymagają koordynacji cywilno-wojskowej, której nie da się budować od zera w momencie kryzysu. Polska dołączyła też do grupy 10 państw, które podpisały memorandum o wspólnej ewakuacji cywilów przez granice w razie kryzysu lub konfliktu – co oznacza, że w scenariuszu militarnym procedury transgraniczne są już uzgodnione z sojusznikami.
Od 1 stycznia 2026 roku każdy nowy projekt budowlany dotyczący budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych i garaży podziemnych musi uwzględniać możliwość zorganizowania w nim miejsca doraźnego schronienia. Rozporządzenie MSWiA z 9 lipca 2025 roku określa szczegółowe wymogi: minimum 1,5 m² na osobę (2 m² dla osoby na wózku), wysokość co najmniej 2 m, wyjście ewakuacyjne na każde 200 osób, wentylacja utrzymująca przez 48 godzin 18 proc. tlenu i nie więcej niż 2 proc. CO₂. MSWiA uruchomiło już aplikację i stronę gdziesieukryc.pl z ok. 70 tys. lokalizacji schronień na mapie, dostępną offline.
Co to oznacza dla Ciebie? 72 godziny w plecaku i znajomość trasy
System istnieje i jest gotowy do użycia – pytanie brzmi, czy Ty jesteś gotowy na swoje pierwsze 15 minut. Ewakuacja zorganizowana zadziała sprawnie tylko wtedy, gdy mieszkańcy wiedzą, co robić, zanim jeszcze dotrze do nich SMS z alertem.
Kilka konkretnych kroków, które warto zrobić teraz: pobierz Poradnik Bezpieczeństwa ze strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl, jeśli wersja papierowa jeszcze do Ciebie nie dotarła. Sprawdź stronę gdziesieukryc.pl i zanotuj, gdzie jest najbliższe miejsce doraźnego schronienia od Twojego domu i miejsca pracy. Przygotuj plecak na 72 godziny: woda, jedzenie o długim terminie ważności, leki, latarka, ładowarka powerbank, kopie ważnych dokumentów i gotówka w małych nominałach – systemy płatnicze mogą nie działać.
Jeśli masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością, seniora lub małe dziecko – formalnie mają pierwszeństwo w systemie ewakuacji zorganizowanej, ale tylko wtedy, gdy są wcześniej znani służbom. Warto zarejestrować taką osobę w miejscowym urzędzie gminy. I jedno, co jest absolutnie kluczowe: podczas kryzysu ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom – Alert RCB, TVP, Polskie Radio, strony urzędów. Posty w mediach społecznościowych mogą być dezinformacją, a dezinformacja podczas ewakuacji kosztuje życie.
