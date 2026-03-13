Polska przygotowuje się na najgorsze. Rząd ma plan na ewakuację milionów ludzi. Decyzje mają zapadać w godzinach
Koniec 2025 roku zamknął największą operację planistyczną w historii polskiej administracji. Wszystkie 2477 gmin w Polsce przekazało do urzędów wojewódzkich dokumenty określające procedury ewakuacji mieszkańców – wynika z informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Plany są gotowe do użycia już teraz, a celem systemu jest jedna zasada: decyzja o wyprowadzeniu ludności ma zapaść w godzinach, nie w dniach i w tym czasie ma być wszystko gotowe. Wyjaśniamy, jak działa system, kto może go uruchomić i co Polacy powinni wiedzieć.
Ustawa z 2024 roku zmusiła gminy do działania
Obowiązek przygotowania planów ewakuacyjnych wynika z ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Na jej mocy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast otrzymali 12 miesięcy na opracowanie tzw. wkładów do wojewódzkiego planu ewakuacji ludności. Dokumenty gminne stanowią załącznik funkcjonalny do planów zarządzania kryzysowego.
Szczegółowy sposób realizacji określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765). Każda gmina musiała zidentyfikować zagrożenia na swoim terenie, wyznaczyć trasy ewakuacyjne i miejsca zbiórek, ustalić procedury komunikacji i transportu. W praktyce prace musiały zakończyć się przed dniem 31 grudnia 2025 r. – bo ten sam 12-miesięczny termin obowiązywał wszystkie szczeble jednocześnie: gminny, powiatowy, wojewódzki i krajowy.
27 maja 2025 r. Rada Ministrów przyjęła Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny, który określa kierunki działań państwa na wypadek sytuacji kryzysowych. To on nadaje ramy wszystkim pracom planistycznym prowadzonym na niższych szczeblach.
2477 gmin, 16 województw, jeden krajowy plan – który jeszcze powstaje
W styczniu 2026 roku RCB poinformowało, że wszystkie 16 województw przekazało swoje plany ewakuacji. Centrum nanosi poprawki i uzgadnia dokumenty przed ich finalnym włączeniem do Krajowego Planu Ewakuacji.
„Zbliżamy się do końca prac. Zakładamy jednak, że nie możemy przygotować pełnego planu na poziomie kraju, dopóki nie będą uzgodnione wszystkie plany wojewódzkie. To wszystko musi być ze sobą kompatybilne” – powiedział Zbigniew Muszyński, dyrektor RCB, w rozmowie z portalem InfoSecurity24.pl (styczeń 2026 r.).
Muszyński podkreślił jednocześnie, że brak ostatecznego planu krajowego nie oznacza luki bezpieczeństwa: „Gdyby zaszła nagła potrzeba, województwa korzystałyby właśnie z tych planów, które przygotowały” – zapewnił. W praktyce oznacza to, że system jest sprawny operacyjnie już dziś, a prace trwające w RCB mają głównie charakter koordynacyjny i ujednolicający.
Każde województwo ma swoją specyfikę – inne zagrożenia, inne zasoby transportowe, inną gęstość zaludnienia. Plan ewakuacji województwa lubelskiego, graniczącego z Ukrainą, musi uwzględniać inne scenariusze niż plan dla Wielkopolski. Plany dla Podlasia i Warmii-Mazur – terenów sąsiadujących z Białorusią i Rosją (obwód kaliningradzki) – mają szczególne znaczenie strategiczne.
Pierwszeństwo dla dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami
Plany ewakuacyjne precyzyjnie określają priorytety przemieszczania. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby najbardziej wrażliwe: dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, chorzy wymagający specjalistycznej opieki, a także podopieczni domów pomocy społecznej i szpitali. To nie jest rekomendacja – to formalne pierwszeństwo wpisane w dokumenty gminne.
W planach znalazły się wykazy obiektów publicznych przeznaczonych na miejsca czasowego pobytu: hal sportowych, szkół, ośrodków kultury, świetlic. Gminy oszacowały dostępną liczbę miejsc noclegowych przy normie 2-3 m² powierzchni na osobę. Wskazano środki transportu: autobusy, pojazdy gminne, połączenia kolejowe. Jednocześnie plany zakładają, że około 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami – tzw. samoewakuacja jest wbudowana w scenariusze jako element bazowy, nie wyjątek.
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. określa 4 scenariusze bazowe uruchomienia procedur: zagrożenie wojną, czas wojny, przewidywane wystąpienie klęski żywiołowej oraz faktyczne jej wystąpienie. Do tego dochodzą awarie przemysłowe i katastrofy techniczne. System jest więc skrojony zarówno na lokalne incydenty, jak i ogólnokrajowe kryzysy militarne.
Kto i kiedy może nacisnąć „guzik” z napisem „ewakuacja”
Ustawa precyzyjnie rozdziela kompetencje decyzyjne w zależności od rodzaju i skali zagrożenia. W czasie stanu wojennego i wojny ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej na wniosek wojewody. W przypadkach niecierpiących zwłoki wojewoda może podjąć decyzję samodzielnie, informując Szefa Obrony Cywilnej po konsultacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
Na poziomie lokalnym wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub mienia. Dotyczy to powodzi, awarii technologicznych lub innych lokalnych zdarzeń. To konkretne uprawnienie, które nie wymaga zgody wyższego szczebla – liczy się czas.
Celem całego systemu jest jeden parametr: skrócenie czasu reakcji do minimum. Decyzje mają zapadać w godzinach – nie w dniach. Dlatego procedury muszą być opracowane i zabezpieczone zasoby zanim dojdzie do realnego zagrożenia. Polska wprost czerpie przy tym z doświadczeń ukraińskich. Masowe przemieszczenia milionów ludzi w pierwszych tygodniach pełnoskalowej inwazji w 2022 roku pokazały, co działa i gdzie system może się załamać – głównym wrogiem ewakuacji okazał się chaos informacyjny, nie brak transportu.
Cywilno-wojskowa współpraca – bo SMS to za mało
RCB nie pracuje nad planami w izolacji. Ustawa o ochronie ludności (art. 22) wprost nakłada na Centrum obowiązek prowadzenia prac we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego – konkretnie z Zarządem Planowania Operacyjnego (P3). Wojsko wnosi możliwości transportowe i wsparcie organizacyjne, administracja cywilna – wiedzę o lokalnych zasobach i miejscach przyjęcia ludności.
„Przeprowadzamy konsultacje ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i będziemy szykowali wytyczne zgodnie z tym duchem, żeby nie narzucać czegoś na siłę, ponieważ wiadomo, że ludzie na dole najczęściej wiedzą lepiej, jak wygląda sytuacja” – mówił Muszyński w rozmowie z InfoSecurity24.pl.
Jednym z ważniejszych wniosków z analizy sytuacji na Ukrainie jest konieczność planowania wariantów transgranicznych. Muszyński wielokrotnie wskazywał na tzw. punkty styku – zarówno między województwami, jak i na granicach z krajami sąsiednimi. W scenariuszu militarnym ewakuacja może wymagać przemieszczenia obywateli do państw sojuszniczych, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia procedur z partnerami za granicą.
Polska pozostaje przy systemie alertów SMS, odrzucając aplikacje mobilne. „Technologia SMS jest bezpieczna, bardziej sprawdzona i dociera do maksymalnie szerokiej grupy odbiorców, co jest dla nas absolutnym priorytetem” – tłumaczył Muszyński w InfoSecurity24.pl, wskazując, że aplikacje mobilne wykluczają seniorów i osoby bez smartfonów. Polska nie wdroży też Cell Broadcast – technologii stosowanej w wielu krajach zachodniej Europy.
16,8 miliona poradników – i dlaczego wschód dostał je pierwszy
Równolegle do budowy systemu planistycznego rząd przeprowadził największą edukacyjną kampanię bezpieczeństwa w historii III RP. W grudniu 2025 roku zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego wspólnie przez MSWiA, MON i RCB. Dystrybucją – na podstawie umowy podpisanej 22 grudnia 2025 r. – zajęła się Poczta Polska (Infor.pl, grudzień 2025 r.).
Kolejność dystrybucji nie była przypadkowa. Województwa lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – a więc bezpośrednio graniczące z Rosją, Białorusią i Ukrainą – jako pierwsze otrzymały poradniki do 15 stycznia 2026 r. Skupienie działań na terenach objętych programem Tarcza Wschód ma wyraźny wymiar strategiczny. Drugie 14,8 mln egzemplarzy trafiło sukcesywnie do pozostałych regionów, a akcja zakończyła się z końcem stycznia 2026 roku. Do połowy stycznia MSWiA informowało, że poradnik dotarł już do ponad 11 mln gospodarstw domowych – podał resort w komunikacie opublikowanym na gov.pl.
54-stronicowa broszura zawiera wskazówki dotyczące zachowania w sytuacjach kryzysowych: od blackoutu i powodzi, przez ataki z powietrza i zagrożenia CBRN (chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne), po dezinformację i cyberataki. Druk jednego egzemplarza kosztował 2,76 zł, a doręczenie – 0,68 zł. Poradnik jest wzorowany na analogicznych publikacjach szwedzkich i fińskich. Dostępny jest też cyfrowo pod adresem poradnikbezpieczenstwa.gov.pl – w języku polskim, angielskim i ukraińskim, a także w wersji Braille’a.
„Każdy z nas ma wpływ na swoje bezpieczeństwo. Poradnik pokazuje, że nawet małe, proste działania w domu mogą mieć ogromne znaczenie w chwili kryzysu” – mówił płk SG Mariusz Marchlewicz, zastępca dyrektora RCB, cytowany przez PAP MediaRoom.
Alert RCB, syreny i zakaz reagowania na nieoficjalne źródła
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. szczegółowo określa kanały powiadamiania o zarządzonej ewakuacji. Podstawowym narzędziem jest Alert RCB – wysyłany przez SMS do wszystkich telefonów zarejestrowanych lub aktywnych na danym obszarze – oraz syreny alarmowe. Uruchamiane zostaną wszystkie dostępne media: telewizja, radio, strony internetowe organów administracji. Do mieszkańców trafią też ulotki i wiadomości elektroniczne z instrukcjami postępowania.
Ustawa nakłada na wójtów i starostów obowiązek aktywnego przeciwdziałania dezinformacji – muszą weryfikować komunikaty pojawiające się w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy powinni reagować wyłącznie na oficjalne komunikaty z kanałów rządowych i samorządowych. To nie jest zalecenie – fałszywe informacje w czasie ewakuacji mogą fizycznie zablokować trasy i wywołać panikę.
Eksperci ostrzegają, że w niektórych scenariuszach czas na reakcję może być dramatycznie krótki. W sytuacjach militarnych lub przy awariach przemysłowych mowa nawet o 15 minutach na opuszczenie zagrożonego obszaru – wynika z analiz przytaczanych przez portal Warszawa w Pigułce (luty 2026 r.). Dlatego znajomość procedur z wyprzedzeniem, a nie dopiero po otrzymaniu alertu, ma kluczowe znaczenie.
Co jeszcze przed nami – terminy i zaległości do nadrobienia
Ustawa o ochronie ludności zobowiązuje rząd do pierwszego sprawozdania z wykonania przepisów. Termin upływa 30 kwietnia 2026 roku – to niejako publiczny egzamin z tego, co przez pierwszy rok udało się zbudować.
Do końca 2026 roku mają zostać opracowane też krajowy plan ochrony dóbr kultury oraz plany dla poszczególnych instytucji – muzeów, bibliotek, archiwów i zabytków. MSWiA zapowiedziało, że od stycznia 2026 roku ruszył drugi kierunek prac: projektowanie nowych budynków publicznych i mieszkaniowych z obowiązkowym uwzględnieniem wymogów ochrony ludności. Obiekty wznoszone od tej daty mają spełniać standardy umożliwiające ich użycie jako schronień lub punktów tymczasowej ochrony w sytuacji kryzysowej.
Rząd planuje też uruchomienie publicznego rejestru miejsc doraźnej ochrony ludności – dostępnego online i w aplikacji mObywatel – który umożliwi każdemu mieszkańcowi sprawdzenie najbliższego schronu lub punktu zbiorczego. Do końca 2025 roku dane o istniejących obiektach zbiorowej ochrony zostały przekazane do wójtów, burmistrzów i starostów przez Państwową Straż Pożarną, która prowadziła ich ewidencję.
Warto zauważyć, że – jak przyznał sam Muszyński w rozmowie z InfoSecurity24.pl – nie da się nadrobić kilkudziesięcioletnich zaniedbań w obronie cywilnej w kilka miesięcy. Rok funkcjonowania ustawy to zbyt krótki czas, by oceniać jej pełne efekty. Fundamenty jednak powstały – i w razie nagłego kryzysu plany istnieją oraz są gotowe do użycia.
Co zrobić, zanim zawyją syreny? Poradnik dla czytelnika
- Sprawdź, gdzie jest najbliższy obiekt tymczasowego pobytu. Każda gmina wyznaczyła takie miejsca w swoim planie ewakuacyjnym. W razie wątpliwości – zapytaj w urzędzie gminy lub centrum zarządzania kryzysowego. Rejestr schronów i punktów ochrony pojawi się wkrótce w aplikacji mObywatel.
- Przygotuj „plecak 72h” i trzymaj go w dostępnym miejscu. Przepisy wprost zakładają, że mieszkańcy zabierają mienie niezbędne do przetrwania przez 3 doby. Powinno się w nim znaleźć: woda pitna (min. 2 litry na osobę na dobę), produkty żywnościowe o długim terminie przydatności, leki na receptę (z zapasem), dokumenty tożsamości i ich kopie w chmurze lub na pendrive, gotówka w małych nominałach, powerbank, latarka i zapasowe baterie, ciepłe ubranie i koc.
- Ustal z rodziną konkretne miejsce spotkania na wypadek braku łączności. W sytuacji kryzysowej sieć komórkowa może być przeciążona lub niedostępna. Zapisz najważniejsze numery kontaktowe na kartce papieru – nie tylko w telefonie. Uwzględnij osoby starsze i dzieci, które mogą potrzebować pomocy w dotarciu do punktu zbiórki.
- Reaguj wyłącznie na oficjalne kanały. Alert RCB, syreny alarmowe, komunikaty TVP i Polskiego Radia oraz strony urzędów – to jedyne wiarygodne źródła informacji podczas ewakuacji. Posty w mediach społecznościowych, nawet od osób rzekomo z pierwszej ręki, mogą być dezinformacją. Ustawa wprost nakłada na samorządy obowiązek jej zwalczania.
- Pobierz Poradnik Bezpieczeństwa ze strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl, jeśli nie trafiła do Ciebie wersja papierowa lub po prostu chcesz mieć go zawsze pod ręką w telefonie. Broszura zawiera m.in. opisy sygnałów alarmowych, procedury ewakuacji, listę numerów alarmowych i wzór rodzinnego planu kryzysowego.
- Jeśli masz osoby zależne w rodzinie – zaplanuj wcześniej ich ewakuację. Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy i małe dzieci mają pierwszeństwo w zorganizowanym systemie ewakuacji – ale tylko wtedy, gdy są wcześniej znane służbom. Warto zgłosić szczególne potrzeby ewakuacyjne w lokalnym centrum zarządzania kryzysowego lub w ośrodku pomocy społecznej, żeby znaleźć się na listach priorytetowych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.