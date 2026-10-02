Polska szykuje się na każdy scenariusz. MON pracuje nad przełomową ustawą obronną
W obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych i niestabilnej sytuacji międzynarodowej Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje nowe, ujednolicone przepisy. Nowa ustawa ma zapewnić pełną gotowość państwa na wypadek wojny, drastycznie przyspieszyć przerzut wojsk oraz skoordynować działanie służb wojskowych i cywilnych. Co dokładnie zmieni się w polskim systemie obronnym?
Szybszy przerzut wojsk NATO i ujednolicony system dowodzenia. Co zakłada projekt MON?
Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi zaawansowane prace nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Jak potwierdził wydział medialny MON, celem regulacji jest skonsolidowanie dotychczas rozproszonych przepisów (m.in. rozporządzeń wydanych po uchwaleniu ustawy o obronie Ojczyzny z 2022 roku) oraz dostosowanie państwa do współczesnych zagrożeń o charakterze hybrydowym, cybernetycznym i dezinformacyjnym.
Kluczowym elementem reformy ma być skrócenie procedur i umożliwienie wcześniejszego przerzutu wojsk własnych oraz sił sojuszniczych NATO. Projekt zakłada bezpośrednie powiązanie polskiego Planu Reagowania Obronnego z sojuszniczym dokumentem NATO Response System. Nowe prawo rozszerzy również liczbę podmiotów włączonych w system stałych dyżurów, unormuje całodobową pracę personelu cywilnego na stanowiskach kierowania z ograniczoną możliwością powrotu do domu, a także wprowadzi nowe zasady szkolenia i ćwiczeń obronnych dla administracji. Projektem będącym na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych interesuje się już Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN).
Stolica w centrum systemu dowodzenia. Strategiczne znaczenie Śródmieścia, Woli i Mokotowa
Projektowane zmiany w obszarze pozamilitarnym i w zarządzaniu kryzysowym będą miały bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie stołecznych organów administracji rządowej oraz dowództw wojskowych. To właśnie w Warszawie skoncentrowana jest infrastruktura kierowania obroną państwa.
Siedziby kluczowych resortów, dowództw oraz centrów analitycznych zlokalizowane w Śródmieściu, na Woli i na Mokotowie staną się głównymi węzłami operacyjnymi nowego systemu. Urzędnicy i eksperci pracujący na Mokotowie, Woli oraz w Śródmieściu przejdą specjalistyczne kursy obronne, przygotowujące do pracy w reżimie podwyższonej gotowości oraz reagowania na incydenty cybernetyczne i prowokacje hybrydowe.
Jak krok po kroku wygląda projekt nowej ustawy obronnej MON
Zobacz zestaw najważniejszych założeń przygotowywanej ustawy o gotowości państwa:
- Szybszy przerzut wojsk polskich i NATO – ułatwienia proceduralne i przygotowanie infrastruktury do dyslokacji sił.
- Integracja z systemem NATO Response System – powiązanie krajowych planów reagowania obronnego z procedurami Sojuszu.
- Scentralizowanie przepisów obronnych – zastąpienie rozproszonych rozporządzeń jedną spójną ustawą.
- Specjalny tryb pracy dla cywilów – nowe zasady służby na stanowiskach kierowania z ograniczeniem powrotu do domu.
- Przygotowanie Śródmieścia, Woli i Mokotowa – wdrożenie nowych procedur na stanowiskach dowodzenia w stolicy.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.