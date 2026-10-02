Polska szykuje się na każdy scenariusz. MON pracuje nad przełomową ustawą obronną

2 października 2026 09:17 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

W obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych i niestabilnej sytuacji międzynarodowej Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje nowe, ujednolicone przepisy. Nowa ustawa ma zapewnić pełną gotowość państwa na wypadek wojny, drastycznie przyspieszyć przerzut wojsk oraz skoordynować działanie służb wojskowych i cywilnych. Co dokładnie zmieni się w polskim systemie obronnym?

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Żołnierze idący na ćwiczenia. | Fot. Shutterstock
Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock

Szybszy przerzut wojsk NATO i ujednolicony system dowodzenia. Co zakłada projekt MON?

Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi zaawansowane prace nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Jak potwierdził wydział medialny MON, celem regulacji jest skonsolidowanie dotychczas rozproszonych przepisów (m.in. rozporządzeń wydanych po uchwaleniu ustawy o obronie Ojczyzny z 2022 roku) oraz dostosowanie państwa do współczesnych zagrożeń o charakterze hybrydowym, cybernetycznym i dezinformacyjnym.

Zobacz również:

Kluczowym elementem reformy ma być skrócenie procedur i umożliwienie wcześniejszego przerzutu wojsk własnych oraz sił sojuszniczych NATO. Projekt zakłada bezpośrednie powiązanie polskiego Planu Reagowania Obronnego z sojuszniczym dokumentem NATO Response System. Nowe prawo rozszerzy również liczbę podmiotów włączonych w system stałych dyżurów, unormuje całodobową pracę personelu cywilnego na stanowiskach kierowania z ograniczoną możliwością powrotu do domu, a także wprowadzi nowe zasady szkolenia i ćwiczeń obronnych dla administracji. Projektem będącym na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych interesuje się już Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN).

Stolica w centrum systemu dowodzenia. Strategiczne znaczenie Śródmieścia, Woli i Mokotowa

Projektowane zmiany w obszarze pozamilitarnym i w zarządzaniu kryzysowym będą miały bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie stołecznych organów administracji rządowej oraz dowództw wojskowych. To właśnie w Warszawie skoncentrowana jest infrastruktura kierowania obroną państwa.

Siedziby kluczowych resortów, dowództw oraz centrów analitycznych zlokalizowane w Śródmieściu, na Woli i na Mokotowie staną się głównymi węzłami operacyjnymi nowego systemu. Urzędnicy i eksperci pracujący na Mokotowie, Woli oraz w Śródmieściu przejdą specjalistyczne kursy obronne, przygotowujące do pracy w reżimie podwyższonej gotowości oraz reagowania na incydenty cybernetyczne i prowokacje hybrydowe.

Jak krok po kroku wygląda projekt nowej ustawy obronnej MON

Zobacz zestaw najważniejszych założeń przygotowywanej ustawy o gotowości państwa:

  • Szybszy przerzut wojsk polskich i NATO – ułatwienia proceduralne i przygotowanie infrastruktury do dyslokacji sił.
  • Integracja z systemem NATO Response System – powiązanie krajowych planów reagowania obronnego z procedurami Sojuszu.
  • Scentralizowanie przepisów obronnych – zastąpienie rozproszonych rozporządzeń jedną spójną ustawą.
  • Specjalny tryb pracy dla cywilów – nowe zasady służby na stanowiskach kierowania z ograniczeniem powrotu do domu.
  • Przygotowanie Śródmieścia, Woli i Mokotowa – wdrożenie nowych procedur na stanowiskach dowodzenia w stolicy.

 

Zobacz również:

Źródło: forsal

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna