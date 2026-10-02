Kontrola abonamentu RTV. Kiedy kontroler może żądać opłaty i czy trzeba wpuścić go do mieszkania?
Kontroler Poczty Polskiej może zapukać do drzwi i sprawdzić, czy używany telewizor lub radio zostały zarejestrowane. Jeżeli stwierdzi używanie niezarejestrowanego odbiornika, konsekwencje mogą być kosztowne. W przypadku telewizora w 2026 roku mówimy o opłacie wynoszącej 915 zł. Jest jednak bardzo ważny szczegół: uprawnienia kontrolera nie są takie same jak policjanta. Orzecznictwo wskazuje, że przepisy nie dają mu prawa żądania wpuszczenia do mieszkania.
Kto właściwie kontroluje abonament RTV?
Nie każdy pracownik poczty może po prostu zapukać do mieszkania i rozpocząć kontrolę.
Poczta Polska informuje, że kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają jej uprawnieni pracownicy, a jednostką odpowiedzialną za te zadania jest Centrum Obsługi Finansowej.
Kontroler ma obowiązek przedstawić:
upoważnienie do wykonywania kontroli, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty.
Warto więc najpierw sprawdzić, kto rzeczywiście stoi przed drzwiami.
Czy trzeba wpuścić kontrolera do mieszkania?
To kwestia, wokół której narosło najwięcej nieporozumień.
Poczta Polska na swojej stronie informuje, że osoba kontrolowana „powinna umożliwić” przeprowadzenie kontroli albo przedstawić dowód potwierdzający rejestrację odbiornika.
Nie oznacza to jednak, że kontroler otrzymał ustawowe prawo wejścia do prywatnego mieszkania wbrew woli jego mieszkańca.
W przywoływanym w tej sprawie wyroku z 26 września 2018 r., sygn. II GSK 590/18, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ustawa nie przyznaje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń w celu sprawdzenia znajdujących się tam urządzeń.
Kontroler Poczty Polskiej nie ma więc takich uprawnień jak policjant działający na odpowiedniej podstawie prawnej.
Sam widok telewizora nie wystarczy. Poczta musi ustalić cztery rzeczy
To kolejny bardzo ważny element.
Poczta Polska, powołując się na wyrok NSA z 7 marca 2023 r., wskazuje, że dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli trzeba ustalić cztery elementy:
- obecność urządzenia,
- jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu radiowego lub telewizyjnego,
- fakt zarejestrowania albo brak rejestracji,
- okres używania urządzenia, z uwzględnieniem 14-dniowego terminu na jego zarejestrowanie.
Nie wystarcza zatem samo stwierdzenie, że w mieszkaniu znajduje się jakiś ekran.
Na rejestrację jest 14 dni
KRRiT przypomina, że odbiornik należy zarejestrować w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie.
Można zrobić to w placówce pocztowej albo za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej.
Co ważne, wykupienie telewizji kablowej, satelitarnej czy innej płatnej usługi telewizyjnej nie zastępuje abonamentu RTV. Są to dwa odrębne zobowiązania.
Ile kosztuje abonament w 2026 roku?
W 2026 roku miesięczne stawki wynoszą:
9,50 zł za odbiornik radiowy oraz 30,50 zł za odbiornik telewizyjny albo telewizyjny i radiowy.
Przy opłaceniu całego roku z góry ze zniżką jest to odpowiednio 102,60 zł oraz 329,40 zł.
W przypadku gospodarstwa domowego osoba fizyczna wnosi jedną opłatę niezależnie od liczby używanych odbiorników. Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców i instytucji, którzy co do zasady rozliczają każdy używany odbiornik.
Niezarejestrowany telewizor? W 2026 roku wychodzi 915 zł
Tu zaczynają się największe kwoty.
Jeżeli podczas prawidłowo przeprowadzonej kontroli zostanie stwierdzone używanie niezarejestrowanego odbiornika, pobierana jest opłata stanowiąca 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu obowiązującej w dniu stwierdzenia naruszenia.
W 2026 roku daje to:
telewizor lub telewizor i radio: 30 × 30,50 zł = 915 zł,
samo radio: 30 × 9,50 zł = 285 zł.
To nie jest więc dowolnie ustalana „kara kontrolera”. Mechanizm obliczenia opłaty wynika z przepisów.
To nie koniec. Odbiornik trzeba jeszcze zarejestrować
Zapłacenie 30-krotności abonamentu nie oznacza, że od tej chwili można dalej korzystać z niezarejestrowanego urządzenia.
Poczta Polska wyjaśnia, że po przeprowadzeniu postępowania wydawana jest decyzja administracyjna nakazująca rejestrację odbiornika oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego urządzenia.
Jeżeli należność wynikająca z decyzji nie zostanie uregulowana, Poczta Polska wysyła upomnienie, a następnie może wystawić tytuł wykonawczy kierowany do urzędu skarbowego.
Niezarejestrowany odbiornik i nieopłacony abonament to dwie różne sytuacje
To również często jest mylone.
Jedna sytuacja występuje wtedy, gdy ktoś używa odbiornika, którego nie zarejestrował. Wtedy pojawia się wspomniana opłata stanowiąca 30-krotność miesięcznej stawki.
Inny przypadek to odbiornik, który został wcześniej prawidłowo zarejestrowany, ale jego użytkownik przestał płacić abonament.
W takim przypadku Poczta Polska może dochodzić powstałych zaległości wraz z należnymi odsetkami.
Samo zaprzestanie korzystania z odbiornika również nie powoduje automatycznego usunięcia go z ewidencji. Przepisy przewidują procedurę zgłoszenia zaprzestania używania urządzeń i ich wyrejestrowania.
Telewizor podłączony tylko do Netflixa? Liczy się zdolność do odbioru programu
Tutaj również trzeba uważać na internetowe uproszczenia.
Kluczowe dla kontroli jest ustalenie, czy urządzenie jest zdolne do natychmiastowego odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Takie kryterium Poczta Polska wskazuje, powołując się na orzeczenie NSA.
Dlatego samo stwierdzenie „nie oglądam TVP” albo „korzystam wyłącznie z serwisów streamingowych” nie rozstrzyga automatycznie kwestii obowiązku abonamentowego. Znaczenie mają właściwości konkretnego urządzenia i możliwość odbioru programu.
Nie każdy musi płacić abonament
Przepisy przewidują również grupy zwolnione z opłat.
KRRiT wskazuje m.in. osoby, które ukończyły 75 lat, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz osoby po 60. roku życia posiadające prawo do emerytury nieprzekraczającej określonego ustawowo poziomu.
W przypadku części zwolnień konieczne jest jednak dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej i przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie.
Kontroler przed drzwiami. Warto znać swoje prawa
Najważniejsze fakty można więc sprowadzić do kilku zasad.
Poczta Polska ma ustawowe prawo kontrolować rejestrację odbiorników i opłacanie abonamentu. Kontroler musi posiadać odpowiednie upoważnienie i legitymację. Nie ma jednak ustawowego prawa żądania wpuszczenia go do prywatnego mieszkania.
Jeżeli natomiast kontrola zostanie przeprowadzona i zostanie w niej prawidłowo wykazane używanie niezarejestrowanego odbiornika, konsekwencje finansowe są konkretne.
W 2026 roku przy niezarejestrowanym telewizorze 30-krotność miesięcznej opłaty wynosi 915 zł, a przy samym radiu 285 zł. Następnie może zostać wydana decyzja nakazująca rejestrację urządzenia.
Dlatego dwie skrajne informacje powtarzane w internecie — że „kontrolera trzeba bezwzględnie wpuścić” albo że „Poczta Polska nie ma żadnych uprawnień do kontroli” — są nieprawdziwe. Kontrole są przewidziane prawem, ale zakres uprawnień kontrolera ma swoje granice.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.