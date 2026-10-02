Paraliż na linii M2 od samego rana. Zdarzenie na stacji Dworzec Wileński zablokowało ruch w centrum
Piątkowy poranek przyniósł gigantyczne utrudnienia dla tysięcy pasażerów stołecznej komunikacji. Wstrzymano ruch na kluczowym odcinku drugiej linii metra po niebezpiecznym zdarzeniu na stacji Dworzec Wileński. Podziemna kolej została podzielona na pętle, ruszyły pociągi wahadłowe oraz autobusowa komunikacja zastępcza. Zobacz, jak ominąć utrudnienia.
Podział M2 na dwa odcinki, pociąg wahadłowy i zastępcze autobusy. Jak jeździ metro?
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) poinformował w piątek rano o poważnym incydencie na stacji Dworzec Wileński, który wywołał natychmiastowe wstrzymanie kursowania pociągów na całej trasie linii M2. Pociągi nie mogą poruszać się w ciągu ciągłym, dlatego ruch podziemny podzielono na dwie niezależne pętle: pierwsza obsługuje odcinek od stacji Bemowo do stacji Rondo Daszyńskiego, druga zaś kursuje na prawym brzegu Wisły między Bródnem a Targówkiem Mieszkaniowym.
Aby umożliwić przemieszczanie się przez Wisłę i centrum miasta, służby metra uruchomiły pociąg wahadłowy kursujący na odcinku Rondo ONZ – Stadion Narodowy. Równolegle wyjechała autobusowa komunikacja zastępcza (Za Metro). Autobusy przegubowe jadą z przystanku Rondo Daszyńskiego 01 ulicami Prostą, Świętokrzyską, Kopernika i Tamką, przez Most Świętokrzyski, Sokolą, Zamoyskiego, Jagiellońską, Aleję „Solidarności”, Radzymińską, Gorzykowską, Handlową i Ossowskiego aż do pętli Metro Targówek Mieszkaniowy (w kierunku powrotnym m.in. ulicami Targową i Zajęczą).
Paraliż na Woli i w Śródmieściu. Trudny dojazd także dla pasażerów z Mokotowa
Awaria na linii M2 wywołała natychmiastowy paraliż komunikacyjny w pasie centralnym stolicy. Ponieważ druga linia metra stanowi kluczową oś transportową łączącą Wolę ze Śródmieściem, na przystankach zastępczych i stacjach przesiadkowych utworzyły się ogromne tłumy.
Mieszkańcy Woli i Śródmieścia, a także pasażerowie przesiadający się na stacji Świętokrzyska z pierwszej linii (w tym osoby dojeżdżające z Mokotowa), muszą liczyć się ze znacznymi opóźnieniami i wydłużonym czasem podróży. Pasażerowie zmierzający z Mokotowa i Śródmieścia na prawy brzeg Wisły powinni rozważyć alternatywne połączenia tramwajowe przez Most Śląsko-Dąbrowski lub liniami kolejowymi z Dworca Centralnego i Śródmieścia.
Jak krok po kroku podróżować w czasie awarii drugiej linii metra
Zobacz zestaw najważniejszych informacji dotyczących organizacji ruchu M2:
- Ruch M2 w dwóch osobnych pętlach – pociągi kursują na odcinkach Bemowo – Rondo Daszyńskiego oraz Bródno – Targówek Mieszkaniowy.
- Pociąg wahadłowy w centrum – połączenie podziemne realizowane jest na trasie Rondo ONZ – Stadion Narodowy.
- Autobusy zastępcze ZTM – linia „Za Metro” kursuje z Ronda Daszyńskiego przez Most Świętokrzyski do Targówka.
- Skomplikowane przesiadki ze Śródmieścia i Woli – konieczność korzystania z komunikacji naziemnej w drodze na Pragę.
- Śledź komunikaty na stronie ZTM – służby nie podały jeszcze przewidywanego czasu zakończenia utrudnień.
Źródło: se.pl
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.