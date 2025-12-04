Polski producent żywności ogłasza upadłość. Rolnicy mogą ubiegać się o odszkodowanie, ale czasu jest niewiele
Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłosił 20 listopada 2025 roku upadłość spółki Eskimos SA. Firma przez lata współpracowała z setkami polskich gospodarstw. Wierzyciele mają miesiąc na zgłoszenie należności przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych.
Białostocki sąd kończy sprawę trwającą od 2020 roku
Eskimos SA złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w marcu 2020 roku. Orzeczenie o upadłości zapadło dopiero w listopadzie 2025 roku. Firma miała siedzibę w Krakowie, ale postępowanie prowadził VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku. Eskimos SA specjalizował się w produkcji i sprzedaży mrożonych owoców i warzyw. Głównym produktem były mrożone brokuły, dalej kalafiory, cebula, dynie, pory, marchew i rabarbar. Produkty trafiały do ponad dwudziestu krajów.
Podlaska Izba Rolnicza poinformowała wierzycieli o konieczności działania. Rolnicy, którzy dostarczali spółce owoce i warzywa, mogą teraz zgłosić swoje należności. Według różnych źródeł, całkowite zobowiązania wobec rolników sięgają około sześciu milionów złotych.
Problemy Eskimos SA rozpoczęły się w 2018 roku. Spółka przystąpiła do rządowego Programu Stabilizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych. Firma stała się głównym operatorem programu, skupując od rolników owoce w czasie nadpodaży i niskich cen. Program realizowano we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Zarząd Eskimosa wskazywał w komunikacie z 2020 roku, że bezpośrednią przyczyną trudnej sytuacji był brak rozliczenia tego programu. W konsekwencji narastały zobowiązania wobec rolników dostarczających produkty.
Co to oznacza dla rolników? Czy można liczyć na odszkodowania?
Upadłość Eskimos SA dotyka setki gospodarstw w całej Polsce. Wielu rolników zawierało z firmą wieloletnie umowy na dostawy warzyw i owoców. Dla niektórych była to stabilna podstawa dochodów. Teraz część z nich może nie odzyskać należności za dostarczony towar.
System zgłaszania wierzytelności przez KRZ daje szansę na odzyskanie przynajmniej części długu. Wysokość odzyskanych środków zależy od wartości masy upadłości i liczby zgłoszonych wierzycieli. W praktyce zaspokojenie wierzycieli bywa częściowe.
Rolnicy, którzy stracili pieniądze w związku z programem interwencyjnym, mogą ubiegać się o rekompensaty z KOWR. Warunkiem jest jednak wcześniejsze zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Brak zgłoszenia wyklucza możliwość starania się o jakiekolwiek rekompensaty.
Podlaska Izba Rolnicza apeluje do wszystkich poszkodowanych o niezwłoczne działanie. Każdy dzień zwłoki zmniejsza szanse na skuteczne zgłoszenie roszczenia. Organizacje rolnicze oferują pomoc w wypełnieniu dokumentów i dopełnieniu formalności.
Jak zgłosić wierzytelność w ciągu miesiąca?
Wierzyciele mają trzydzieści dni od daty publikacji obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych na zgłoszenie roszczeń. Obwieszczenie ukazało się 20 listopada 2025 roku, więc termin mija około 20 grudnia. Zgłoszenia przyjmuje syndyk masy upadłości.
Proces zgłoszenia wymaga zalogowania się do systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Następnie trzeba wyszukać postępowanie o sygnaturze BI1B/GUp/18/2025. Konieczne jest złożenie formularza zgłoszenia wierzytelności wraz z dokumentami potwierdzającymi roszczenie. Sąd wyraźnie ostrzega, że kto nie zgłosi swoich należności w terminie, traci możliwość powoływania się na nie w postępowaniu.
Dokumenty niezbędne do zgłoszenia to umowy zawarte z Eskimosem, faktury za dostarczone produkty, potwierdzenia dostaw oraz wezwania do zapłaty, jeśli były wysyłane. Każde gospodarstwo musi zgłosić roszczenie indywidualnie. Brak zgłoszenia oznacza definitywne zamknięcie drogi do odzyskania pieniędzy z masy upadłości.
Eskimos SA był jednym z większych polskich producentów mrożonek. Firma zatrudniała ludzi w różnych regionach kraju i współpracowała z lokalnymi plantatorami. Upadłość oznacza nie tylko problemy finansowe wierzycieli, ale także utratę miejsc pracy dla pracowników spółki.
Wierzyciele mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie roszczeń. Termin trzydziestu dni od 20 listopada dobiega końca.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.