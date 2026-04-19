Polskie rodziny montowały – podpisały na siebie wyrok. Zapłacą najwięcej w całej Unii. Dziesiątki tys. podatku i ponad 200 tys. za nowe urządzenia
Od 2028 roku każda rodzina ogrzewająca dom gazem, węglem lub mieszkająca w bloku podłączonym do węglowej ciepłowni zacznie płacić nową, europejską opłatę emisyjną. Polska wywalczyła rok odroczenia – system ETS2 ruszał pierwotnie w 2027 roku, Parlament Europejski przesunął go na 2028. Premier Donald Tusk komentował to jako „kamień z serca”, rzeczywistość jest jednak taka, że wywalczone 12 miesięcy to wszystko, na co zgodziła się Unia. System nie został zawetowany ani renegocjowany. Wejdzie w całości, tylko rok później.
Polska ogrzewa się długo i w zimnie – dlatego straci najwięcej
W debacie o ETS2 rzadko pada argument, który jest może najważniejszy: polskie domy grzeją się od października do kwietnia, a nie od grudnia do marca jak w Hiszpanii czy we Włoszech. Raport Marka Lachowicza i prof. Zbigniewa Krysiaka przygotowany dla „Solidarności” wskazuje wprost, że obciążenie kosztami emisyjności jest głęboko nierówne w skali całej UE – klimat decyduje o tym, ile węgla i gazu trzeba spalić, żeby było ciepło. Polska leży tam, gdzie zimy są naprawdę zimne i długie.
To nie jest subiektywna ocena – potwierdza ją niezależna analiza Fundacji Bertelsmanna, która przebadała sytuację w 103 mln gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Wynik dla Polski jest najgorszy spośród wszystkich badanych krajów. Przy cenie uprawnień 60 euro za tonę CO2 koszty ogrzewania wzrosną w Polsce przeciętnie o ok. 372 euro rocznie – to ok. 1 600 zł. W Niemczech, które już dziś płacą krajowy podatek węglowy, wzrost wyniesie zaledwie ok. 17 euro rocznie. W Danii, Szwecji czy Irlandii rachunki za ogrzewanie mogą nawet spaść – ETS2 zastąpi tam wyższe krajowe opłaty. W pesymistycznym scenariuszu, gdy cena uprawnień wzrośnie do 180 euro za tonę CO2, przeciętna polska rodzina zapłaci 1 029 euro więcej rocznie, czyli 4 500-6 800 zł zależnie od regionu i rodzaju paliwa. Polska jest jednym z krajów UE, gdzie w 2022 roku udział wydatków na energię w całości wydatków gospodarstw domowych wynosił 7,8% – niemal dwukrotnie powyżej unijnej średniej wynoszącej 5,1%.
Ile konkretnie zapłaci polska rodzina – dwa niezależne raporty
Wanda Buk i Marcin Izdebski w raporcie „Analiza wpływu ETS2 na koszty życia Polaków” policzyli to dokładnie. Przy ogrzewaniu gazem skumulowany dodatkowy koszt ETS2 wyniesie 6 338 zł w latach 2028-2031 i 24 018 zł w całym okresie 2028-2035. Dla węgla będzie to odpowiednio 10 311 zł i 39 074 zł. Rodziny mieszkające w słabo ocieplonych domach zapłacą jeszcze więcej – nawet 77 318 zł przez 8 lat. W pierwszym roku obowiązywania systemu dodatkowe koszty dla najgorzej sytuowanych gospodarstw mogą pochłonąć nawet 86% minimalnego wynagrodzenia.
Raport Lachowicza i Krysiaka szacuje roczne obciążenie polskiego sektora ciepłowniczego po uruchomieniu ETS2 na 2,21 mld euro w wariancie bazowym (ok. 9,5 mld zł) i 4,14 mld euro w scenariuszu pesymistycznym (ok. 17,8 mld zł). To nie są koszty rządu ani ciepłowni – to koszty, które trafią bezpośrednio do rachunków zwykłych ludzi. Co 3. polskie gospodarstwo domowe odczuje wprowadzenie systemu w znacznym stopniu – szacunkowo ok. 34% polskich rodzin.
Komisja Europejska zakłada, że cena uprawnień wyniesie 50 euro za tonę już w 2028 roku. Po połączeniu ETS2 z ETS1 w 2031 roku ceny zrównają się ze starszym systemem – średnia w 2023 roku wynosiła 83,85 euro za tonę. W perspektywie 2055 roku prognozy sięgają nawet 520 euro za tonę CO2.
ETS2 uderzy też w każdy bak samochodu
Nowa opłata obejmie nie tylko ogrzewanie, ale i transport drogowy. Od 2028 roku benzyna zdrożeje o ok. 29 groszy na litrze, diesel o ok. 35 groszy, LPG o ok. 21 groszy. Przeciętna rodzina z 2 samochodami – benzynowym z rocznym przebiegiem 5 000 km i dieslem z 20 000 km – wyda na paliwo dodatkowo ponad 1 000 zł rocznie już w pierwszym roku. Po połączeniu systemów ETS1 i ETS2 w 2031 roku wzrost może przekroczyć 50 groszy na litrze.
Pompy ciepła – dobre, ale polska zima potrafi zaskoczyć
Pompa ciepła jest dziś najczęściej wskazywanym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych odchodzących od węgla i gazu – i w większości warunków słusznie. Problem leży w tym, co dzieje się, gdy termometr spada poniżej -10°C i zostaje tam tygodniami. Zima 2025/2026 była najzimniejszą od 2010 roku – IMGW odnotował nocne spadki do ok. -20°C przez długie okresy. 14 stycznia 2026 roku zapotrzebowanie krajowego systemu elektroenergetycznego na moc osiągnęło historyczny poziom 30,5 GW, a PSE przyznały, że było to bezpośrednio związane z masowym grzaniem pompami ciepła.
Powietrzne pompy ciepła w domach 130-150 m² przy mrozach -10°C do -15°C zużywały od 900 do 1 300 kWh energii miesięcznie – co przy pełnym koszcie „all-in” ok. 1,20 zł za kWh dawało rachunki od 800 do 1 400 zł za miesiąc. W najzimniejsze dni koszt ogrzewania dochodził do 40-50 zł dziennie. Przy -20°C pompa dla domu 150 m² zużywała nawet 100 kWh na dobę, czyli ok. 120 zł za jeden dzień ogrzewania.
Paweł Lachman z PORT PC wskazał, że miesięczny współczynnik efektywności powietrznych pomp ciepła (SCOP) spadł w grudniu 2025 i styczniu 2026 do poziomu 2,0-2,5, podczas gdy w pozostałych miesiącach wynosi ok. 3,0, a wiosną i jesienią znacznie więcej. Przy temperaturach powyżej -5°C pompa działa z wysoką efektywnością i wtedy jej przewaga kosztowa nad gazem czy węglem jest wyraźna – problem pojawia się w ekstremalnych polskich mrozach, kiedy włączają się elektryczne grzałki wspomagające o mocy 3-6 kW. Jeśli pompa była za słaba do danego budynku, grzałka pracowała niemal przez całą dobę.
Część urządzeń sprzedawanych w Polsce była projektowana z myślą o łagodniejszych klimatach, z gwarantowaną efektywną pracą jedynie do -5°C. UOKiK i Krajowa Administracja Skarbowa po zimie 2026 stwierdzili nieprawidłowości w certyfikatach lub parametrach pracy u ponad 94% skontrolowanych urządzeń.
Powietrzna vs. gruntowa – różnica, która ma znaczenie w polskim klimacie
Gruntowe pompy ciepła w tym samym sezonie radziły sobie wyraźnie lepiej. Przy identycznych warunkach ich miesięczne zużycie wynosiło 500-750 kWh, czyli rachunki 450-800 zł – wyraźnie niższe. Powód jest konstrukcyjny: grunt na głębokości kilkunastu metrów utrzymuje stałą temperaturę ok. 10°C przez cały rok, niezależnie od mrozów. Pompa gruntowa zawsze pobiera ciepło z podobnego źródła, a jej wydajność nie spada wraz z temperaturą powietrza. Badania Politechniki Warszawskiej potwierdziły, że przy temperaturach poniżej -10°C źle dobrane urządzenia powietrzne mogą generować nawet 40% wzrost kosztów względem prognoz producenta.
Gruntowa pompa ciepła jest jednak droższa w instalacji. Dla domu 200 m² koszt to 60 000-80 000 zł: urządzenie 30 000-50 000 zł, odwierty i wymiennik gruntowy 30 000-60 000 zł, dokumentacja i pozwolenia 2 000-5 000 zł. Odwierty pionowe sięgające do 100 metrów kosztują 150-250 zł za metr bieżący. Powietrzna pompa ciepła dla tego samego domu to 50 000-60 000 zł z montażem – tańszy wstęp, ale wyższe ryzyko przy surowych mrozach.
Hybryda – rozsądny kompromis dla polskich warunków
W polskim klimacie, gdzie mróz powyżej -10°C nie jest rzadkością, a zimy bywają długie, szczególnie warte rozważenia jest rozwiązanie hybrydowe – połączenie istniejącego kotła gazowego z powietrzną pompą ciepła. Pompa obsługuje ogrzewanie przy typowych temperaturach, kocioł włącza się jedynie przy silnych mrozach, kiedy efektywność pompy spada. System hybrydowy kosztuje ok. 60 000 zł z możliwością uzyskania dotacji do 30 000 zł, a w typowych warunkach pozwala obniżyć koszty eksploatacji o 30-50%. To rozwiązanie nie eliminuje wprawdzie opłat ETS2 za gaz w zimowe szczyty, ale drastycznie ogranicza ich skalę względem ogrzewania wyłącznie kotłem.
Sama pompa ciepła – powietrzna czy gruntowa – bez odpowiednio przygotowanego domu jest jak mocny silnik w samochodzie z przebitymi oponami. Pompa pracuje efektywnie wyłącznie w instalacjach niskotemperaturowych: wymaga wody grzewczej 35-40°C zamiast 55-70°C, do których przyzwyczajone są stare grzejniki. To oznacza albo wymianę grzejników na znacznie większe (15 000-25 000 zł), albo instalację ogrzewania podłogowego. Dom musi być też dobrze ocieplony – każdy metr ciepłego powietrza uciekający przez nieszczelności to energia kupiona w zimowe godziny szczytu po 1,20 zł za kWh. Ocieplenie domu 150 m² kosztuje 40 000-70 000 zł zależnie od technologii i stanu budynku. Fotowoltaika, bez której zimowe rachunki za pompę stają się trudne do udźwignięcia, to kolejne 25 000-35 000 zł.
Saldo po zsumowaniu: gruntowa pompa ciepła z ociepleniem, wymianą grzejników i fotowoltaiką to realny koszt 150 000-220 000 zł, a w starszych lub większych domach powyżej 200 000 zł. Przeciętna polska rodzina zarabia rocznie ok. 80 000-100 000 zł brutto – wydatek na kompleksową termomodernizację przekracza roczny dochód brutto całego gospodarstwa domowego.
Kiedy piece muszą odejść – i co to znaczy dla Twojego kotła
Samodzielny kocioł gazowy lub węglowy nie zostanie zakazany z dnia na dzień, ale jego eksploatacja będzie stopniowo drożeć. Kocioł młodszy niż 10 lat prawdopodobnie przeżyje do 2035-2040 roku – to daje czas na przygotowanie finansowe, ale nie zwalnia z opłat ETS2 od 2028 roku. Stary kocioł jako jedyne źródło ciepła w domu to coraz mniejszy sens ekonomiczny. Kocioł starszy niż 10 lat jest powodem, żeby już teraz sprawdzić opcję hybrydową lub zaplanować wymianę.
Mieszkańcy bloków podłączonych do miejskich sieci ciepłowniczych nie mają żadnej dźwigni. Lokator nie może wymienić kotła, bo kotła nie ma – ma kaloryfer podłączony do osiedlowej sieci. Elektrociepłownie spalające węgiel i gaz od 2028 roku będą płacić za każdą tonę CO2 – te koszty trafią prosto do rachunków. Dla mieszkania 50-60 m² podłączonego do węglowej ciepłowni dodatkowe koszty wyniosą 1 000-1 500 zł rocznie w pierwszych latach, a po 2031 roku nawet 2 000-2 500 zł rocznie – łącznie 15 000-20 000 zł w latach 2028-2035 bez możliwości zmiany tej sytuacji przez lokatora.
Fundusz Klimatyczny – pieniądze są, ale nie dla wszystkich
Polska jako największy beneficjent Społecznego Funduszu Klimatycznego ma do dyspozycji do 2032 roku ok. 15,2 mld euro (ok. 17,6% całego funduszu). Pieniądze mają zacząć płynąć od 2026 roku – zanim uderzą podwyżki. To jednak kwota, która przy kompleksowej termomodernizacji nie wystarczy dla wszystkich 6 mln rodzin ogrzewających się paliwami kopalnymi. Łączny koszt wdrożenia ETS2 w Polsce szacowany jest przez Instytut Reform na 124 mld zł w latach 2028-2032.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj, zanim kolejka do dotacji zablokuje się na lata
Jeśli ogrzewasz dom kotłem i masz przed sobą decyzję o wymianie – pierwszym krokiem powinien być audyt energetyczny. Specjalista oceni stan domu, dobierze moc urządzenia i wyliczy realne koszty eksploatacji. Audyt kosztuje 800-1 500 zł i jest odliczany w programach Czyste Powietrze i Mój Prąd. To pieniądze, które mogą zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych na błędnie dobranym urządzeniu.
Jeśli kocioł jest sprawny i stosunkowo nowy – odkładaj 400-600 zł miesięcznie z myślą o przyszłej wymianie. ETS2 nie zablokuje kotła w 2028 roku, ale sprawi, że każdy jego rok pracy będzie droższy. Jeśli mieszkasz w bloku – aktywnie lobbuj w spółdzielni za termomodernizacją całego budynku. Decyzja wymaga zgody większości, a pieniądze z Funduszu Klimatycznego dostępne od 2026 roku znikną szybciej, niż się wydaje. Termostatyczne głowice na grzejnikach i wymiana okien obniżą zużycie ciepła o 10-30% i dadzą realne oszczędności już teraz, bez czekania na decyzje spółdzielni.
Rok odroczenia do 2028 to realny czas – ale na przygotowanie, nie na ignorowanie tematu.
