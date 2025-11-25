Ponad 20 strażaków walczyło z pożarem domu pod Warszawą
We wtorek, 25 listopada 2025 roku, we wsi Stare Budy w gminie Jaktorów doszło do niebezpiecznego pożaru budynku jednorodzinnego. Ogień pojawił się na poddaszu domu przy ul. Schuberta, krótko przed godziną 10:00.
Duże siły straży pożarnej na miejscu zdarzenia
Na miejsce wysłano osiem zastępów straży pożarnej, łącznie 23 strażaków. W działaniach brały udział cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodzisku Mazowieckim, dwa z Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie oraz dwa z Ochotniczej Straży Pożarnej Jaktorów.
Po dojeździe na miejsce strażacy potwierdzili pożar poddasza budynku jednorodzinnego.
Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, działania polegały na podaniu jednego prądu wody z podnośnika hydraulicznego na poddasze oraz wprowadzeniu dwóch rot do wnętrza budynku, aby znaleźć i ugasić wszystkie zarzewia ognia.
Pożar został zlokalizowany, a strażacy rozpoczęli prace rozbiórkowe pokrycia dachu oraz elementów więźby, by dotrzeć do miejsc, w których nadal mogły tlić się resztki ognia.
Według informacji przekazanych przez KPPSP w Grodzisku Mazowieckim, w pożarze nikt nie został poszkodowany. Służby pracowały na miejscu do całkowitego wyeliminowania zagrożenia.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.