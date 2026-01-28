Ponad 540 mln zł na inwestycje w Warszawie i okolicznych powiatach
Na inwestycje w warszawskich i podwarszawskich szpitalach oraz instytucjach kultury samorząd województwa przeznaczył ponad 540 mln zł. W planach są m.in. przebudowa szpitali bródnowskiego i międzyleskiego, budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, remont Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie czy rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów.
Budżet województwa mazowieckiego na 2026 r. zostanie zdominowany przez inwestycje. Pochłoną one ponad 3,2 mld zł, czyli ponad 38 proc. całego budżetu. Samorządy lokalne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe mogą też ubiegać się o pieniądze w ramach 21 autorskich programów wsparcia.
Na inwestycje w Warszawie i okolicznych powiatach samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 540 mln zł. – Największą część tego budżetu, bo prawie 238 mln zł, stanowią budowy i remonty dróg. Ale przed nami też duże inwestycje w naszych placówkach zdrowia, m.in. w szpitalach bródnowskim, międzyleskim i w Józefowie. Nie zapominamy też o pomocy dla samorządów lokalnych i instytucji kultury – wymienia Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
– Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura, dobra dostępność opieki zdrowotnej oraz oferta kulturalna blisko mieszkańców pozostają dla nas kluczowymi obszarami działania. Tegoroczne środki przeznaczone na inwestycje w Warszawie i okolicznych powiatach pokazują, że zapowiedzi składane mieszkankom i mieszkańcom Mazowsza konsekwentnie przekładamy na konkretne decyzje i realne działania – zaznacza Sylwia Lacek, radna województwa mazowieckiego.
Ponad 232 mln zł na inwestycje w warszawskich i podwarszawskich szpitalach
W tym roku sejmik Mazowsza przeznaczył ponad 232 mln zł na inwestycje w warszawskich i podwarszawskich placówkach medycznych.
Krzysztof Strzałkowski, radny województwa mazowieckiego zwraca uwagę na inwestycje w placówkach ochrony zdrowa. – Kontynuowane są budowa nowego budynku lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w podwarszawskim Józefowie, budowa nowego bloku szpitalnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim czy przebudowa funkcjonowania szpitala międzyleskiego. Warto zaznaczyć, że szpitale bródnowski i międzyleski są kluczowe dla zabezpieczenia ochrony zdrowia populacji blisko pół miliona mieszkańców Warszawy i powiatów okołowarszawskich.
Jak dodaje Anna Majchrzak, radna województwa mazowieckiego są to pieniądze na realną poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. – Te środki oznaczają nowoczesny sprzęt, lepsze warunki leczenia i pracy personelu oraz szybszą diagnostykę dla pacjentów. To inwestycja w zdrowie, która nie jest kosztem, lecz odpowiedzialną decyzją na lata.
Mazowiecki Szpital Bródnowski otrzyma ponad 62 mln zł. Najwięcej, bo aż ponad 20,3 mln zł, sejmik przeznaczył na przebudowę pomieszczeń VI piętra budynku „C” na potrzeby Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii. Na drugi etap przebudowy pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii szpital otrzyma 17,1 mln zł, a na przebudowę budynków „H” i „D” – 10,5 mln zł. Informatyzacja szpitala pochłonie w tym roku 6,7 mln zł, a kolejne 1,3 mln zł samorząd województwa przekaże placówce na wkład własny do projektu informatyzacji szpitala realizowanego w ramach KPO. Wartość zadania to prawie 15 mln zł, z czego wsparcie z UE wynosi 12 mln zł. Przy udziale środków z KPO będzie realizowany również projekt poprawy jakości diagnostyki i leczenia kardiologicznego poprzez wyposażenie Pracowni Elektrofizjologii i Hemodynamiki, na który sejmik przeznaczył 903 tys. zł. Koszt projektu to 9,7 mln zł, z czego ponad 8,5 mln zł to środki unijne.
Na modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego w oddziale Attis szpital otrzyma 1,3 mln zł. Inwestycje będą prowadzone również na oddziale Attis przy ul. Górczewskiej – powstanie dokumentacja przebudowy instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych (dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego to 2,3 mln zł), pomieszczenia gospodarcze zostaną dostosowane do potrzeb magazynu odpadów medycznych (729 tys. zł), a pomieszczenia rejestracji i zaplecza/szatni będą przebudowane (522 tys. zł).
Ponad 35,6 mln zł na inwestycje otrzyma Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie. Projekt przebudowy pomieszczeń przyziemia w budynku „A” na potrzeby Centralnej Sterylizatorni otrzyma 16,5 mln zł, a projekt przebudowy pomieszczeń w budynku „E” w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny szpitala – 14,1 mln zł. Kolejne 2,5 mln zł pochłonie rozbudowa głównego źródła tlenu dla szpitalnej instalacji tlenu medycznego. Szpital realizuje także projekt transformacji cyfrowej, który jest współfinansowany w ramach KPO. Na wkład własny samorząd województwa przeznaczył w sumie ponad 2,4 mln zł. Całkowita wartość zadania to ponad 14,5 mln zł, z czego prawie 12 mln zł to pieniądze z UE.
Na inwestycje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie samorząd województwa przeznaczył ponad 33 mln zł. Większość tej kwoty, ponad 30 mln zł, pochłonie budowa budynku szpitalnego „G” i parkingu wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita wartość zadania to ponad 274 mln zł. Z kolei na projekt realizowany przy wsparciu środków z KPO – „Cyfrowa Transformacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie” – szpital otrzyma ponad 2 mln zł. W sumie cała inwestycja pochłonie ponad 11 mln zł, z czego 9 mln zł to pieniądze z UE.
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku otrzyma blisko 7,4 mln zł na przebudowę skrzydła zachodniego i centralnego pawilonu głównego budynku. Będzie to II etap inwestycji. Dodatkowo blisko 6,4 mln zł władze regionu przekażą na modernizację, przebudowę i adaptację infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w placówce. Całkowita wartość projektu to ponad 69 mln zł, z czego przeszło 58,6 mln zł będzie pochodzić ze środków unijnych.
Sejmik Mazowsza przekaże również ponad 16,2 mln zł na budowę oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, która jest jedną z placówek należących do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu. Zadanie będzie realizowane do 2028 r., a jego łączna wartość to 188 mln zł. Zostanie też przygotowana dokumentacja budowy nowego obiektu w Zagórzu. W przyszłości będą się w nim mieścić oddziały psychiatryczne i rehabilitacyjne. Władze regionu przekazały na ten cel blisko 778 tys. zł.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie otrzyma blisko 7,9 mln zł na przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr. n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Inwestycja poprawi warunki udzielania świadczeń zdrowotnych. W obszarze kardiologii w pruszkowskim szpitalu będzie też realizowany projekt współfinansowany ze środków unijnych o wartości ponad 1,9 mln zł.
Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza do Stocera trafi także 1,2 mln zł na zakup dwóch ambulansów. Natomiast dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości blisko 1,1 mln zł na wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach KPO umożliwi transformację cyfrową placówki. Całkowita wartość tej inwestycji to blisko 10,8 mln zł.
Wsparcie trafi też do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Środki z budżetu Mazowsza w wysokości blisko 9,7 mln zł pozwolą na adaptację pomieszczeń na parterze pawilonów „E”, „F”, „G”, „H”, gdzie powstaną pracownia rezonansu magnetycznego i gabinety diagnostyczne. Placówka otrzymała również ok. 2,5 mln zł na wkład własny do projektu przyspieszenia procesów transformacji cyfrowej realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach KPO. Całkowita wartość tego zadania to ponad 13,8 mln zł.
Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w wysokości 1,2 mln do szpitala trafi także nowoczesny sprzęt RTG. Sejmik przekaże też 710 tys. zł na wkład własny do projektu doposażenia Centrum Mukowiscydozy. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Jej całkowita wartość to ponad 1,9 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 1,2 mln zł.
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie pozyskało ponad 6,2 mln zł na poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala. Całkowita wartość tego zadania to ponad 78 mln zł.
W ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie kupi w tym roku cztery karetki. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel w sumie 2,4 mln zł. Dwa ambulanse trafią do Warszawy, a dwa kolejne – do powiatu piaseczyńskiego.
Blisko 238 mln zł na inwestycje drogowe
Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. W regionach warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim budowy i modernizacje pochłoną ponad 149,1 mln zł, a remonty – ponad 88,5 mln zł.
Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągrodno i Uwieliny w gminie Prażmów (25 mln zł);
- rozbudowa trzech skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 631: w km 14+474 (m. Skrzeszew), 18+379 i 18+959 (m. Wieliszew), gm. Wieliszew (17,5 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinek od km 26+831 do km 31+970 (14,5 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831 (Zielonka–Kobyłka) (14,2 mln zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 65+765 do km 66+080 wraz z przebudową mostu w Stanisławowie Pierwszym w km 65+947 (13 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (11,9 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w gminie Brwinów (10,3 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś na terenie gminy Michałowice (7,5 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików w gminie Góra Kalwaria (7,4 mln zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odc. od km 42+618 do km 45+390 na terenie gminy Kampinos (5,2 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km ok. 33+100 do km ok 33+200 na terenie m. Nasielsk (5 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 4+412 w m. Wola Wągrodzka i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (4 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, gm. Brwinów (3,5 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i kładki dla pieszych oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego nad ciekiem bez nazwy w Konstancinie-Jeziornie na skrzyżowaniu z ul. Mirkowską w km 22+435 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (3,5 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (3,4 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 – ul. Pionierów na odcinku od km 3+454,50 do km 3+657,10 w m. Zalesie Górne (2,5 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie Wołomina (1,2 mln zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno (850 tys. zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w m. Duczki (gm. Wołomin) w zakresie budowy przejścia dla pieszych, zjazdu oraz budowy przejścia dla pieszych wraz z peronem (703 tys. zł).
Planowane remonty:
- remont drogi wojewódzkiej nr 630 od m. Nowy Dwór Mazowiecki do m. Suchocin (13,6 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 571 w m. Borkowo oraz od m. Pieścirogi do m. Nasielsk (12,7 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 634 w m. Ząbki i w m. Miąse (12,2 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku (DK 79) Pilawa–Zalesie Górne (10,3 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 580 w m. Leszno (6,7 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 720 od m. Otrębusy do m. Nadarzyn (6,4 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku Wiązowna (S17) – Brzeziny (DK 92) z wyłączeniem mostów (4,8 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 637 w m. Stanisławów (4,4 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku Słomczyn–Kawęczyn (3,7 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku DW 801 – Warszawice (3,6 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 683 w m. Cendrowice (2,8 mln zł);
- remont mostu w m. Błonie w km 28+204 drogi wojewódzkiej nr 579 (2,7 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Brwinów (2,6 mln zł);
- remont drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku: Dębówka – rz. Wisła (wał) (2 mln zł).
Pomoc finansowa dla gmin
W 2026 r. samorząd województwa przeznaczył ponad 4,6 mln zł na wsparcie dla trzech podwarszawskich gmin – Wiązowna, Wołomin i Serock.
Jedną z inwestycji, która otrzymała wsparcie, jest budowa linii kolejowej Zegrze–Przasnysz. Będzie ona częścią szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Na jej realizację miasto i gmina Serock, które pełni funkcję lidera w ramach programu Kolej Plus, otrzyma od sejmiku w tym roku blisko 521 tys. zł. Łącznie na całą inwestycję realizowaną w latach 2025–2030 samorząd Mazowsza przeznaczy prawie 24,5 mln zł.
Władze regionu przekażą gminie Wołomin 900 tys. zł na budowę drogi gminnej nr 431916W na odcinku między miejscowościami Nowy Janków (gmina Radzymin) a Czarna (gmina Wołomin). Z kolei gmina Wiązowna dostanie 3,2 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Oczyszczalnia obsługuje również obiekty szpitalne w Zagórzu.
Blisko 65 mln zł dla instytucji kultury
Instytucje kultury z Warszawy i okolicznych powiatów otrzymają w sumie prawie 65 mln zł na ważne inwestycje.
Największą inwestycją realizowaną w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie jest przebudowa elewacji i dachu budynku muzeum, na którą samorząd województwa zarezerwował w tym roku ponad 34,8 mln zł. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Łączna wartość inwestycji to ponad 65 mln zł.
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzyma na inwestycje w sumie ponad 11,2 mln zł. Większość tej kwoty, czyli ponad 9,4 mln zł, muzeum przeznaczy na wykonanie wystawy stałej w północnym i wschodnim skrzydle Arsenału Warszawskiego. Ponad 1 mln zł placówka otrzyma na wykonanie dokumentacji modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego. A ponad 448 tys. zł – na dokumentację przedprojektową budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej.
14,8 mln zł samorząd województwa zarezerwował na inwestycje w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Środki te zostaną przeznaczone na rewitalizację willi Gabriela Narutowicza w Warszawie. Łączne nakłady na ten projekt to 32,5 mln zł.
Na przygotowanie dokumentacji przebudowy budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie sejmik przeznaczył 870 tys. zł.
Samorząd województwa mazowieckiego w tym roku wesprze także Państwowy Zespół Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie. Dzięki 491 tys. zł zostanie zakupiony sprzęt.
Także w tym roku władze regionu kontynuują programy „Kulturalna szkoła na Mazowszu” i „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”. Dzięki nim dzieci z zerówek, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z oferty marszałkowskich instytucji kultury za symboliczną złotówkę. W poprzednim roku z programów skorzystało ok. 300 tys. osób.
Blisko 840 mln zł na programy wsparcia
Na programy wsparcia w 2026 r. sejmik województwa zarezerwował blisko 840 mln zł:
- „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” – 560 mln zł;
- „Mazowsze dla sportu” – 44,6 mln zł;
- „Mazowsze dla straży pożarnych” – 21 mln zł;
- „Mazowsze dla klimatu” –16,7 mln zł;
- „Mazowsze dla zabytków” – 13,3 mln zł;
- „Autobusy dla mazowieckich szkół” – 10 mln zł;
- „Mazowsze dla melioracji” – 8 mln zł;
- „Mazowsze dla sołectw” – 10,1 mln zł;
- „Mazowsze dla czystego powietrza” – 8,5 mln zł;
- „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” – 5,5 mln zł;
- „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” – 24,2 mln zł;
- „Mazowsze dla zwierząt” – 1,5 mln zł;
- „Mazowsze dla zdrowia” – 1,5 mln zł;
- „Mazowsze dla miejsc pamięci” – 1 mln zł;
- „Mazowsze dla orkiestr”– 2,5 mln zł;
- „Mazowsze dla działkowców” – 1 mln zł;
- „Mazowsze dla seniorów” – 2,5 mln zł;
- „Mazowsze dla młodzieży” – 1,1 mln zł;
- „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 1,5 mln zł;
- „Mazowsze dla społeczności energetycznych” – 5 mln zł;
- Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej (program rządowy) – 58,7 mln zł.
Dodatkowo w 2026 r. władze Mazowsza przeznaczą 38 mln zł na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).
Trwają właśnie nabory do czterech programów wsparcia. W ramach programu „Mazowsze dla melioracji” wnioski można składać do 31 stycznia. W lutym kończą się nabory do programów „Mazowsze dla zabytków” (6 lutego) oraz „Mazowsze dla miejsc pamięci” i „Mazowsze dla młodzieży” (13 lutego). Z kolei Mazowiecki Program Rozwoju Bazy Sportowej trwa do 15 marca.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.