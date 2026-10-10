Poruszający gest po tragedii w Leszczydole-Nowinach. Szkoła zamieściła poruszający wpis po śmierci pani Darii
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym opublikowała poruszające kondolencje po śmierci pani Darii, pracownicy szkoły w Leszczydole-Nowinach. W krótkim wpisie społeczność szkolna przekazała wyrazy współczucia dyrekcji, nauczycielom, pracownikom, uczniom oraz rodzinie zmarłej.
Na przygotowanej grafice znalazły się słowa:
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”
Szkoła podkreśliła, że w tych niezwykle trudnych chwilach łączy się w bólu i żałobie zarówno ze społecznością szkolną, jak i z bliskimi pani Darii.
W kondolencjach napisano również, że trudno znaleźć słowa, które mogłyby ukoić tak wielki smutek.
„Niech wspomnienia, wzajemna życzliwość i wsparcie pomogą przetrwać ten bolesny czas” – przekazała społeczność szkoły w Leszczydole Starym.
Pod wpisem pojawiło się wiele reakcji i wyrazów solidarności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.