Poruszający gest po tragedii w Leszczydole-Nowinach. Szkoła zamieściła poruszający wpis po śmierci pani Darii

10 października 2026 12:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym opublikowała poruszające kondolencje po śmierci pani Darii, pracownicy szkoły w Leszczydole-Nowinach. W krótkim wpisie społeczność szkolna przekazała wyrazy współczucia dyrekcji, nauczycielom, pracownikom, uczniom oraz rodzinie zmarłej.

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fot. Warszawa w Pigułce

Na przygotowanej grafice znalazły się słowa:

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Szkoła podkreśliła, że w tych niezwykle trudnych chwilach łączy się w bólu i żałobie zarówno ze społecznością szkolną, jak i z bliskimi pani Darii.

W kondolencjach napisano również, że trudno znaleźć słowa, które mogłyby ukoić tak wielki smutek.

„Niech wspomnienia, wzajemna życzliwość i wsparcie pomogą przetrwać ten bolesny czas” – przekazała społeczność szkoły w Leszczydole Starym.

Pod wpisem pojawiło się wiele reakcji i wyrazów solidarności.

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