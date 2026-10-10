Czy jutro jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 11 października?
Jutro, 11 października 2026 roku, nie jest niedzielą handlową. Duże zakupy w popularnych dyskontach i supermarketach trzeba więc zrobić jeszcze w sobotę albo odłożyć na poniedziałek. Nie oznacza to jednak, że wszystkie sklepy będą zamknięte. Podstawowe produkty będzie można kupić w placówkach korzystających z ustawowych wyjątków, a także w wybranych sklepach bezobsługowych. Na kolejną niedzielę z powszechnie dozwolonym handlem poczekamy aż do grudnia.
11 października Biedronka, Lidl i inne duże sklepy będą zamknięte
Niedziela 11 października nie znajduje się w kalendarzu niedziel handlowych. Oznacza to zamknięcie standardowych placówek takich sieci jak Biedronka, Lidl, Aldi, Netto, Dino czy Kaufland, a także większości supermarketów i sklepów w galeriach. Jak wynika z kalendarza opublikowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, ani w październiku, ani w listopadzie 2026 roku nie przypada niedziela handlowa. Samo otwarcie budynku centrum handlowego również nie oznacza, że działają znajdujące się w nim sklepy. Restauracje i lokale korzystające z wyjątków mogą funkcjonować niezależnie od zamkniętej części handlowej.
Gdzie można zrobić zakupy w niedzielę?
Przepisy dopuszczają sprzedaż między innymi na stacjach paliw, w aptekach i punktach aptecznych oraz w sklepach, w których handel prowadzi osobiście przedsiębiorca będący osobą fizyczną, we własnym imieniu i na własny rachunek. Otwarte mogą być również piekarnie, cukiernie i lodziarnie spełniające warunek przeważającej działalności wskazany w ustawie. Dla klientów najważniejsze jest jednak to, że możliwość prowadzenia sprzedaży nie oznacza obowiązku otwarcia placówki. Właściciel może zdecydować o zamknięciu albo krótszych godzinach pracy, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić konkretny adres.
Czy Żabka będzie otwarta 11 października?
Zakupy mogą być możliwe w wybranych Żabkach, których prowadzący korzystają z wyjątku pozwalającego na osobistą sprzedaż przez przedsiębiorcę. Nie ma jednak jednej godziny otwarcia obowiązującej wszystkie placówki. Sama sieć informuje, że niedzielne godziny mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i decyzji właściciela sklepu. Najlepiej sprawdzić wybraną Żabkę w aplikacji Żappka lub na stronie sieci. Nie należy zakładać, że sklep otwarty w sobotę do późnego wieczora będzie działał w identycznych godzinach również następnego dnia.
Inną możliwością są bezobsługowe sklepy Żabka Nano. Według informacji operatora działają one zasadniczo przez całą dobę, także w niedziele i święta, choć część lokalizacji ma inne godziny dostępności. Przed wizytą trzeba więc sprawdzić wybrany punkt na mapie. Do wejścia można wykorzystać kartę płatniczą albo aplikację Żappka, zgodnie z instrukcją danego sklepu.
Kiedy wypada następna niedziela handlowa?
Najbliższa niedziela handlowa przypada 6 grudnia 2026 roku. Później sklepy będą mogły prowadzić sprzedaż również 13 i 20 grudnia. To trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię, przewidziane w obowiązujących przepisach. Osoby planujące większe zakupy na jutro powinny więc jeszcze dziś sprawdzić godziny swojego supermarketu. Jeśli zabraknie tylko kilku podstawowych produktów, pozostają placówki korzystające z wyjątków, ale ich dostępność i asortyment trzeba sprawdzić osobno.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.