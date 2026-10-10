Chaos i strach po ataku nożem w Warszawie. Uczniowie szkoły przy Mińskiej otrzymali wiadomość o odwołaniu zajęć
Po dramatycznym ataku nożem w placówce edukacyjnej przy ulicy Mińskiej na warszawskiej Pradze wśród uczniów panuje niepokój i atmosfera niepewności. Do redakcji Warszawy w Pigułce zgłosiła się czytelniczka, która przesłała nam wiadomość o odwołaniu zajęć. Z jej relacji wynika, że sytuacja wywołała strach i dezorientację. W komunikacie poinformowano, że zajęcia zaplanowane na sobotę i niedzielę nie odbędą się.
Uczniowie otrzymali wiadomość. Zajęcia odwołane
W sobotę, 10 października, po ataku nożem w szkole przy ulicy Mińskiej uczniowie otrzymali wiadomość dotyczącą organizacji zajęć.
Jej treść przekazała redakcji Warszawy w Pigułce jedna z czytelniczek.
Wiadomość zatytułowana „Odwołane zajęcia” została opatrzona datą 10 października 2026 roku i godziną 14:26.
W komunikacie napisano:
„Drodzy nauczyciele i słuchacze, zajęcia, które miały odbyć się dzisiaj oraz jutro zostają odwołane. Na początku przyszłego tygodnia przekażemy Państwu więcej informacji”.
Oznacza to, że zajęcia zaplanowane na sobotę, 10 października, oraz niedzielę, 11 października, zostały odwołane.
Na razie nie podano w przesłanej wiadomości szczegółów dotyczących organizacji nauki w kolejnych dniach.
Niepokój i niepewność po dramatycznych wydarzeniach
Według relacji czytelniczki, która skontaktowała się z naszą redakcją, po sobotnim ataku wśród osób związanych ze szkołą panują chaos informacyjny i strach.
Sytuacja jest szczególnie niepokojąca w kontekście informacji o trzech osobach poszkodowanych w ataku, do którego doszło wewnątrz budynku.
Odwołanie weekendowych zajęć oznacza, że słuchacze będą musieli poczekać na dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania placówki.
W przesłanym komunikacie zapowiedziano, że dodatkowe informacje zostaną przekazane na początku przyszłego tygodnia.
Trzy osoby poszkodowane. Napastniczkę obezwładnił pracownik uczelni
Przypomnijmy, że do ataku doszło w sobotę, 10 października, w placówce edukacyjnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie.
Według dotychczasowych ustaleń 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby. Poszkodowane zostały dwie 17-latki oraz 24-letnia kobieta.
Jedna z nastolatek doznała ran ciętych przedramienia, które według przekazanych mediom informacji nie zagrażają jej życiu.
Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, podejrzewaną o atak kobietę obezwładnił pracownik uczelni, który był świadkiem zdarzenia.
21-latka była uczennicą tej placówki. Motywy jej działania pozostają na razie nieznane.
Uczniowie czekają na kolejne informacje
Wiadomość o odwołaniu zajęć jest jednym z pierwszych komunikatów dotyczących organizacji nauki po sobotnim zdarzeniu.
Nie wiadomo jeszcze, czy placówka wprowadzi dodatkowe środki bezpieczeństwa ani jak będzie wyglądał harmonogram zajęć w przyszłym tygodniu.
Warszawa w Pigułce pozostaje w kontakcie z czytelnikami i monitoruje sytuację. Będziemy informować o kolejnych potwierdzonych ustaleniach dotyczących ataku oraz funkcjonowania szkoły.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.