Kolejne niebezpieczne zdarzenie w szkole! 17-latek wyciągnął ostry przedmiot podczas bójki z 19-latkiem

10 października 2026 16:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niepokojące wydarzenia w Olsztynie. W sobotę, 10 października, na terenie placówki oświatowej doszło do konfliktu między dwoma uczniami w wieku 17 i 19 lat. Podczas szarpaniny młodszy z nastolatków wyciągnął ostry przedmiot. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejsce wezwano policję, a jeden z uczestników zdarzenia trafił pod opiekę lekarzy.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Shutterstock

Awantura na terenie szkoły. Doszło do rękoczynów

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 10:00 na terenie jednej z placówek oświatowych w Olsztynie.

Zobacz również:

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Olsztynie, w pobliżu budynku doszło do konfliktu między dwoma uczniami — 17-latkiem i 19-latkiem.

Według wstępnych ustaleń policjantów między młodymi mężczyznami wywiązała się rozmowa, która przerodziła się w rękoczyny.

W pewnym momencie sytuacja stała się szczególnie niebezpieczna.

17-latek wyciągnął ostry przedmiot

Świadek zdarzenia zauważył, że młodszy z uczestników bójki ma przy sobie ostry przedmiot.

Jak przekazali policjanci, 17-latek sięgnął po niego w dogodnym momencie, po czym go odrzucił.

Zobacz również:

Policja podkreśla, że przedmiot nie został użyty podczas zajścia. Nikt nie odniósł obrażeń spowodowanych jego użyciem.

Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmiot, który może mieć znaczenie dla dalszych ustaleń.

W opublikowanym komunikacie policja nie sprecyzowała, jaki dokładnie był to przedmiot.

Jeden z uczniów trafił pod opiekę lekarzy

Po zakończeniu zajścia uczestnicy bójki rozdzielili się i oddalili w różnych kierunkach.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, którzy rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

17-latek, ze względu na niepokojące zachowanie, został przekazany pod opiekę lekarzy.

Z kolei 19-latek trafił do jednostki policji w związku z prowadzonymi czynnościami.

Policja ustala przebieg zdarzenia

Funkcjonariusze przesłuchują świadków i analizują okoliczności konfliktu.

Jak przekazała olsztyńska policja, dopiero na podstawie zebranych ustaleń zostanie podjęta decyzja dotycząca kwalifikacji prawnej zdarzenia.

Na obecnym etapie nie ma informacji o postawieniu zarzutów któremukolwiek z uczestników.

Kolejny niepokojący incydent w placówce oświatowej

Sobotnie zdarzenie w Olsztynie nastąpiło w okresie, w którym szczególne zainteresowanie opinii publicznej budzą przypadki przemocy w placówkach edukacyjnych.

W ostatnich dniach do poważnych ataków doszło również na Mazowszu, między innymi w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem oraz w Warszawie przy ulicy Mińskiej.

Nie ma jednak żadnych potwierdzonych informacji wskazujących na związek między tymi zdarzeniami.

W przypadku Olsztyna policja potwierdziła, że ostry przedmiot nie został użyty i nikt nie został nim zraniony.

Służby nadal ustalają, co doprowadziło do konfliktu między uczniami.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna