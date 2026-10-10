Kolejne niebezpieczne zdarzenie w szkole! 17-latek wyciągnął ostry przedmiot podczas bójki z 19-latkiem
Niepokojące wydarzenia w Olsztynie. W sobotę, 10 października, na terenie placówki oświatowej doszło do konfliktu między dwoma uczniami w wieku 17 i 19 lat. Podczas szarpaniny młodszy z nastolatków wyciągnął ostry przedmiot. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejsce wezwano policję, a jeden z uczestników zdarzenia trafił pod opiekę lekarzy.
Awantura na terenie szkoły. Doszło do rękoczynów
Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 10:00 na terenie jednej z placówek oświatowych w Olsztynie.
Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Olsztynie, w pobliżu budynku doszło do konfliktu między dwoma uczniami — 17-latkiem i 19-latkiem.
Według wstępnych ustaleń policjantów między młodymi mężczyznami wywiązała się rozmowa, która przerodziła się w rękoczyny.
W pewnym momencie sytuacja stała się szczególnie niebezpieczna.
17-latek wyciągnął ostry przedmiot
Świadek zdarzenia zauważył, że młodszy z uczestników bójki ma przy sobie ostry przedmiot.
Jak przekazali policjanci, 17-latek sięgnął po niego w dogodnym momencie, po czym go odrzucił.
Policja podkreśla, że przedmiot nie został użyty podczas zajścia. Nikt nie odniósł obrażeń spowodowanych jego użyciem.
Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmiot, który może mieć znaczenie dla dalszych ustaleń.
W opublikowanym komunikacie policja nie sprecyzowała, jaki dokładnie był to przedmiot.
Jeden z uczniów trafił pod opiekę lekarzy
Po zakończeniu zajścia uczestnicy bójki rozdzielili się i oddalili w różnych kierunkach.
Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, którzy rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
17-latek, ze względu na niepokojące zachowanie, został przekazany pod opiekę lekarzy.
Z kolei 19-latek trafił do jednostki policji w związku z prowadzonymi czynnościami.
Policja ustala przebieg zdarzenia
Funkcjonariusze przesłuchują świadków i analizują okoliczności konfliktu.
Jak przekazała olsztyńska policja, dopiero na podstawie zebranych ustaleń zostanie podjęta decyzja dotycząca kwalifikacji prawnej zdarzenia.
Na obecnym etapie nie ma informacji o postawieniu zarzutów któremukolwiek z uczestników.
Kolejny niepokojący incydent w placówce oświatowej
Sobotnie zdarzenie w Olsztynie nastąpiło w okresie, w którym szczególne zainteresowanie opinii publicznej budzą przypadki przemocy w placówkach edukacyjnych.
W ostatnich dniach do poważnych ataków doszło również na Mazowszu, między innymi w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem oraz w Warszawie przy ulicy Mińskiej.
Nie ma jednak żadnych potwierdzonych informacji wskazujących na związek między tymi zdarzeniami.
W przypadku Olsztyna policja potwierdziła, że ostry przedmiot nie został użyty i nikt nie został nim zraniony.
Służby nadal ustalają, co doprowadziło do konfliktu między uczniami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.