Pilny komunikat policji po ataku nożem w Warszawie. Zatrzymano 21-letnią uczennicę. Są nowe ustalenia
Komenda Stołeczna Policji przekazała nowe informacje dotyczące ataku nożem na terenie szkoły policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Funkcjonariusze zatrzymali 21-letnią kobietę, która miała zaatakować 17-latkę. Poszkodowana trafiła do szpitala. Obrażenia odniosła również 24-letnia kobieta, która ruszyła jej na pomoc.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie szkoły policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Jak poinformowała stołeczna policja, zgłoszenie o ugodzeniu nożem wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 12:30.
Policjanci pojawili się na miejscu już cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia.
21-latka zatrzymana. Policja ujawnia nowe szczegóły
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymana 21-letnia kobieta jest uczennicą pierwszej klasy tej placówki.
Z kolei 17-latka przyszła do szkoły, aby złożyć dokumenty. Jak podkreśla policja, kobiety wcześniej się nie znały.
To istotna informacja, ponieważ okoliczności, które doprowadziły do ataku, nadal pozostają niewyjaśnione.
17-latka trafiła do szpitala. Ranna została także kobieta, która chciała pomóc
Według oficjalnego komunikatu policji 17-letnia dziewczyna doznała ran ciętych lewej ręki i została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
🚨 Policjanci zatrzymali 21-letnią kobietę, która zaatakowała nożem 17-latkę na terenie szkoły policealnej przy ul. Mińskiej w Warszawie.
Zgłoszenie o ugodzeniu nożem wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godz. 12:30. Policjanci pojawili się na miejscu już 4 minuty po otrzymaniu zgłoszenia.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymana jest uczennicą pierwszej klasy tej placówki. 17-latka przyszła do szkoły, aby złożyć dokumenty. Kobiety wcześniej się nie znały.
17-latka doznała ran ciętych lewej ręki i została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obrażeń doznała również 24-letnia kobieta, która ruszyła na pomoc zaatakowanej. Została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia.
Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia, w tym motyw działania zatrzymanej.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 10, 2026
Obrażenia odniosła również 24-letnia kobieta, która ruszyła na pomoc zaatakowanej nastolatce. Została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia.
Dlaczego doszło do ataku?
Na razie nie wiadomo, co skłoniło 21-latkę do zaatakowania młodszej dziewczyny.
Policjanci ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia oraz motyw działania zatrzymanej. Na tym etapie nie przedstawiono oficjalnych informacji wyjaśniających przyczyny ataku.
Sprawa jest szczególnie niepokojąca ze względu na miejsce zdarzenia oraz fakt, że — według ustaleń policji — obie kobiety wcześniej się nie znały.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.