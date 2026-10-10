Pilny komunikat policji po ataku nożem w Warszawie. Zatrzymano 21-letnią uczennicę. Są nowe ustalenia

10 października 2026 17:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Komenda Stołeczna Policji przekazała nowe informacje dotyczące ataku nożem na terenie szkoły policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Funkcjonariusze zatrzymali 21-letnią kobietę, która miała zaatakować 17-latkę. Poszkodowana trafiła do szpitala. Obrażenia odniosła również 24-letnia kobieta, która ruszyła jej na pomoc.

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Fot. Komenda Stołeczna Policji

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie szkoły policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Jak poinformowała stołeczna policja, zgłoszenie o ugodzeniu nożem wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 12:30.

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Policjanci pojawili się na miejscu już cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia.

21-latka zatrzymana. Policja ujawnia nowe szczegóły

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymana 21-letnia kobieta jest uczennicą pierwszej klasy tej placówki.

Z kolei 17-latka przyszła do szkoły, aby złożyć dokumenty. Jak podkreśla policja, kobiety wcześniej się nie znały.

To istotna informacja, ponieważ okoliczności, które doprowadziły do ataku, nadal pozostają niewyjaśnione.

17-latka trafiła do szpitala. Ranna została także kobieta, która chciała pomóc

Według oficjalnego komunikatu policji 17-letnia dziewczyna doznała ran ciętych lewej ręki i została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

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Obrażenia odniosła również 24-letnia kobieta, która ruszyła na pomoc zaatakowanej nastolatce. Została opatrzona przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia.

Dlaczego doszło do ataku?

Na razie nie wiadomo, co skłoniło 21-latkę do zaatakowania młodszej dziewczyny.

Policjanci ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia oraz motyw działania zatrzymanej. Na tym etapie nie przedstawiono oficjalnych informacji wyjaśniających przyczyny ataku.

Sprawa jest szczególnie niepokojąca ze względu na miejsce zdarzenia oraz fakt, że — według ustaleń policji — obie kobiety wcześniej się nie znały.

 

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