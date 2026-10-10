Trzeci atak nożem w ciągu czterech dni. Kolejna placówka edukacyjna miejscem dramatycznych wydarzeń
Niepokojąca seria brutalnych zdarzeń w polskich placówkach edukacyjnych. W sobotę, 10 października, doszło do ataku nożem w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Zatrzymano 21-letnią uczennicę, a 17-letnia poszkodowana trafiła do szpitala. To kolejny przypadek przemocy z użyciem noża, który w ostatnich dniach wstrząsnął opinią publiczną.
Atak nożem w Warszawie. Policja ujawnia szczegóły
Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 12:30 na terenie szkoły policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie.
Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, 21-letnia uczennica pierwszej klasy placówki zaatakowała nożem 17-letnią dziewczynę, która przyszła do szkoły złożyć dokumenty.
Według ustaleń funkcjonariuszy kobiety wcześniej się nie znały.
Policjanci dotarli na miejsce cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia. Podejrzewana o atak 21-latka została zatrzymana.
17-letnia poszkodowana doznała ran ciętych lewej ręki i została przewieziona do szpitala. Policja przekazała, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Obrażenia odniosła również 24-letnia kobieta, która ruszyła nastolatce na pomoc. Została opatrzona przez ratowników medycznych na miejscu zdarzenia.
Kolejne dramatyczne zdarzenie w ciągu kilku dni
Warszawski atak nastąpił w okresie szczególnego niepokoju związanego z wcześniejszymi przypadkami przemocy w placówkach edukacyjnych.
8 października w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem doszło do tragicznego ataku, w którym zginęła 37-letnia kobieta. Sprawa wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców i rodziców.
W ostatnich dniach służby zajmowały się także innymi niepokojącymi incydentami oraz sygnałami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów.
Nie ma jednak podstaw, by na obecnym etapie łączyć te zdarzenia ze sobą lub sugerować, że sprawcy działali w porozumieniu.
Policjanci odwiedzili szkoły w całym kraju
W piątek, 9 października, funkcjonariusze prowadzili działania w placówkach edukacyjnych w związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa.
W szkołach przypominano o zasadach reagowania na zagrożenia, zgłaszania niebezpiecznych zachowań i współpracy z odpowiednimi służbami.
Szczególne znaczenie ma szybkie przekazywanie policji informacji o realnym zagrożeniu. Jednocześnie funkcjonariusze apelują o niewywoływanie paniki i nierozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień.
Motyw ataku przy ulicy Mińskiej pozostaje nieznany
Stołeczni policjanci nadal wyjaśniają szczegółowe okoliczności sobotniego zdarzenia, w tym motyw działania zatrzymanej 21-latki.
Na razie nie przedstawiono oficjalnego wyjaśnienia, dlaczego kobieta zaatakowała nastolatkę, której wcześniej nie znała.
W obliczu kolejnych doniesień o przemocy w szkołach szczególnie ważne jest oddzielanie potwierdzonych informacji od plotek. Każde z tych zdarzeń wymaga osobnego wyjaśnienia przez odpowiednie służby.
Źródło: Komenda Stołeczna Policji, komunikat z 10 października 2026 r.; informacje o wcześniejszych zdarzeniach wymagają odrębnej weryfikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.