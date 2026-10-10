Szokujące słowa Donalda Trumpa o wojnie w Ukrainie! Uderzył w Zełenskiego
Donald Trump ponownie ostro skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że ukraiński przywódca miał wiele okazji do zakończenia wojny z Rosją, ale nie chciał z nich skorzystać. Posunął się jeszcze dalej, sugerując, że Ukraina powinna mieć nowego prezydenta. Wypowiedź padła w momencie narastających napięć między Waszyngtonem a Kijowem.
Trump uderza w Zełenskiego. Padły mocne oskarżenia
W sobotę 10 października Donald Trump ponownie odniósł się do trwającej wojny w Ukrainie. Podczas wypowiedzi dla dziennikarzy w Białym Domu amerykański prezydent zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu, że nie wykorzystał możliwości zakończenia konfliktu.
Według Trumpa ukraiński przywódca mógł wielokrotnie doprowadzić do porozumienia pokojowego, ale zdecydował się tego nie robić.
Amerykański prezydent oskarżył również Zełenskiego o stwarzanie problemów Stanom Zjednoczonym i innym państwom.
Najdalej idącym elementem wypowiedzi była sugestia zmiany przywództwa w Kijowie.
Trump stwierdził, że jego zdaniem nadszedł czas, aby Ukraina miała nowego prezydenta.
Słowa te oznaczają kolejną publiczną krytykę Zełenskiego ze strony amerykańskiego przywódcy.
Narasta konflikt między Waszyngtonem a Kijowem
Wypowiedź Trumpa pojawiła się w szczególnie napiętym momencie stosunków amerykańsko-ukraińskich.
Powodem sporu stało się porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych. Administracja Trumpa zdecydowała się na złagodzenie ograniczeń dotyczących importu tego paliwa, argumentując to potrzebą obniżenia cen energii.
Decyzja wywołała sprzeciw władz Ukrainy, które wskazują, że dochody z eksportu surowców energetycznych pomagają Rosji finansować działania wojenne.
Wołodymyr Zełenski skrytykował porozumienie z Moskwą, oceniając je jako nieuczciwe wobec Ukrainy.
Wojna trwa, a stanowiska pozostają rozbieżne
Ukraina od lutego 2022 roku odpiera pełnoskalową rosyjską inwazję. Władze w Kijowie wielokrotnie deklarowały gotowość do rozmów pokojowych, podkreślając jednocześnie konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa.
Zełenski wskazywał, że zakończenie walk nie może oznaczać pozostawienia Ukrainy bez ochrony przed kolejnym rosyjskim atakiem.
Trump natomiast od dłuższego czasu przekonuje, że wojna powinna zostać zakończona w drodze negocjacji. Jego najnowsze wypowiedzi pokazują jednak, jak głębokie pozostają różnice między oboma przywódcami.
Co dalej z rozmowami pokojowymi?
Pomimo napięć trwają kontakty dyplomatyczne dotyczące możliwego zakończenia wojny. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i państw europejskich rozmawiają o kolejnych propozycjach porozumienia.
Na razie nie ma jednak przełomu, który pozwalałby wskazać konkretny termin zakończenia konfliktu.
Sobotnia wypowiedź Donalda Trumpa jest kolejnym sygnałem rosnącej presji politycznej na ukraińskiego prezydenta. Nie oznacza jednak, że zapadła decyzja o zmianie władz Ukrainy ani że porozumienie pokojowe jest bliskie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.