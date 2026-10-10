Lidl rusza z nową gigantyczną ofertą od poniedziałku. Do sklepów trafią dziesiątki produktów
Już w poniedziałek, 12 października, Lidl wystartuje z nową ofertą, która może zainteresować tysiące klientów. Sieć przygotowała szeroki wybór produktów do domu, kuchni, warsztatu i garderoby. Wśród propozycji znalazły się urządzenia marki Silvercrest, elektronarzędzia Parkside, odzież Esmara oraz liczne akcesoria kuchenne. Nowy katalog obejmuje aż 56 stron, a niektóre ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych.
Od poniedziałku wielka zmiana na sklepowych półkach
Lidl przygotował kolejną odsłonę swojej oferty pod hasłem „To się opłaca”. Od 12 października klienci będą mogli wybierać spośród dziesiątek artykułów przeznaczonych do codziennego użytku.
Tym razem szczególnie dużo miejsca poświęcono wyposażeniu domu i kuchni, ubraniom oraz narzędziom do majsterkowania.
W ofercie znalazły się między innymi urządzenia małego AGD, patelnie, noże kuchenne, pojemniki do przechowywania żywności, brytfanny i akcesoria ułatwiające przygotowywanie posiłków.
To propozycje zarówno dla osób urządzających mieszkanie, jak i tych, które chcą uzupełnić domowe wyposażenie przed zimą.
Silvercrest i Parkside. Te produkty mogą przyciągnąć klientów
Jedną z ciekawszych części nowego katalogu jest oferta urządzeń marki Silvercrest.
Wśród zapowiedzianych produktów znalazły się:
- Obrotowy stojak na przyprawy Silvercrest – 24,99 zł.
- Robot kuchenny Silvercrest o mocy 600 W – 139 zł.
- Akumulatorowa szlifierka kątowa Parkside – 199 zł.
To jednak nie wszystko. W ofercie kuchennej pojawiają się także frytkownice, wagi kuchenne, zgrzewarki próżniowe, naczynia z kamionki oraz inne akcesoria do przygotowywania i przechowywania żywności.
Szeroki wybór narzędzi i elektronarzędzi Parkside może z kolei zainteresować osoby planujące jesienne remonty i prace w domu.
Lidl przygotował również odzież na jesień
Nowa oferta obejmuje także ubrania damskie i męskie.
W katalogu znalazły się między innymi:
- Sweter damski Esmara – 38,99 zł.
- Jeansy Esmara i Esmara Men – 44,99 zł.
To propozycje dla klientów, którzy chcą uzupełnić jesienną garderobę bez wydawania dużych kwot.
Sieć przygotowała również obuwie, artykuły dekoracyjne i inne produkty sezonowe.
Nie tylko wyposażenie domu. Pojawią się także kolekcjonerskie gadżety
Wśród produktów zapowiadanych w nowej gazetce znalazły się figurki kolekcjonerskie Funko i modele Jada Toys.
To artykuły, które mogą zainteresować zarówno kolekcjonerów, jak i osoby poszukujące prezentów.
Na ostatniej stronie katalogu Lidl zapowiada również ofertę inspirowaną Japonią. Szczegóły poszczególnych produktów warto sprawdzić w gazetce przed wizytą w sklepie.
Kiedy rusza nowa oferta Lidla?
Nowa oferta startuje w poniedziałek, 12 października 2026 roku.
Gazetka „To się opłaca” obejmuje promocje zapowiedziane na okres od 12 do 17 października. Równolegle dostępny jest katalog produktów niespożywczych obejmujący okres do 24 października.
Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne artykuły mogą mieć różne daty rozpoczęcia sprzedaży.
Dostępność produktów jest ograniczona, a nie wszystkie artykuły muszą pojawić się w każdym sklepie. Dlatego przed zakupami warto sprawdzić oznaczenia konkretnych ofert.
Jedno jest pewne: od poniedziałku Lidl przygotował szeroką ofertę produktów, która wykracza daleko poza codzienne zakupy spożywcze. Szczególną uwagę mogą przyciągnąć sprzęty kuchenne Silvercrest, elektronarzędzia Parkside oraz jesienna odzież.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.