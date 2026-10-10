Od poniedziałku wielka akcja w Kauflandzie! Kupujesz 6, kolejne 6 dostajesz gratis. To nie koniec promocji
Kaufland szykuje na poniedziałek, 12 października, akcję promocyjną, która może zainteresować klientów planujących większe zakupy. Największą uwagę przyciąga oferta w formule 6+6 gratis. To oznacza, że przy zakupie sześciu produktów kolejne sześć można otrzymać bez dodatkowej opłaty. Kluczowe będą jednak warunki promocji, w tym lista produktów objętych akcją.
Kupujesz sześć, kolejne sześć gratis
Mechanizm promocji 6+6 gratis jest prosty: klient kupuje 12 produktów objętych ofertą, ale płaci za sześć z nich.
Przy zakupie produktów w jednakowej cenie oznacza to oszczędność wynoszącą 50 procent wartości całego zestawu.
Przykładowo, jeśli jeden produkt kosztuje 5 zł, standardowa cena 12 sztuk wynosi 60 zł. W promocji 6+6 gratis klient zapłaciłby 30 zł, oszczędzając drugie tyle.
To szczególnie atrakcyjna formuła dla osób, które kupują większe ilości artykułów do gospodarstwa domowego lub robią zapasy produktów o dłuższym terminie przydatności.
Trzeba zwrócić uwagę na warunki
Przed skorzystaniem z oferty warto sprawdzić, które dokładnie artykuły uczestniczą w promocji, czy można łączyć różne warianty produktów oraz czy obowiązują limity zakupowe.
Istotne jest również to, czy rabat naliczany jest automatycznie przy kasie, czy wymaga dodatkowych działań ze strony klienta, np. użycia karty Kaufland Card.
Nie tylko promocja 6+6
Poniedziałkowe zakupy mogą być również okazją do skorzystania z innych ofert sieci. Ich dokładny zakres, ceny oraz terminy obowiązywania należy jednak zweryfikować w aktualnej gazetce i regulaminach promocji.
Klienci powinni zwrócić szczególną uwagę na daty zakończenia poszczególnych akcji. Nie wszystkie promocje muszą obowiązywać przez cały tydzień.
Przed wyjazdem do sklepu warto sprawdzić aktualną ofertę Kauflandu, ponieważ dostępność produktów może różnić się między placówkami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.