Pilne! Dwa lotniska w Polsce wstrzymały operacje lotnicze

10 października 2026 19:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Informację przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Decyzja ma związek z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o działaniach prewencyjnych w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Dwa polskie lotniska wstrzymały operacje

W sobotę 10 października Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych na dwóch lotniskach we wschodniej Polsce.

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Chodzi o porty lotnicze w Lublinie i Rzeszowie.

Jak przekazała PAŻP, decyzja została podjęta w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego.

Oznacza to czasowe ograniczenie operacji na wskazanych lotniskach. W komunikacie nie podano, jak długo potrwa wstrzymanie ruchu.

Rosyjskie uderzenia na zachodnią Ukrainę. Polska uruchomiła lotnictwo

Wcześniej Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele w zachodniej części Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.

Uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji Dowództwa Operacyjnego.

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Wojsko podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w regionach położonych w pobliżu zagrożonych obszarów.

Co z pasażerami?

Osoby planujące podróż z Lublina lub Rzeszowa powinny sprawdzać bieżące komunikaty przewoźników i portów lotniczych.


Wstrzymanie operacji może wpływać na rozkład lotów, jednak w chwili publikacji komunikatu PAŻP nie przedstawiono szczegółowych informacji o konkretnych odwołanych lub opóźnionych połączeniach.

Nie podano również terminu wznowienia normalnych operacji.

Sytuacja jest monitorowana

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło, że na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.

Wstrzymanie operacji na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie jest środkiem umożliwiającym prowadzenie działań wojskowych. Samo w sobie nie oznacza, że doszło do ataku na terytorium Polski.

Sytuacja jest dynamiczna. Informacje dotyczące funkcjonowania obu portów lotniczych mogą się zmieniać wraz z kolejnymi komunikatami odpowiednich służb.

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