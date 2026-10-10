Pilne! Dwa lotniska w Polsce wstrzymały operacje lotnicze
Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Informację przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Decyzja ma związek z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o działaniach prewencyjnych w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę.
Dwa polskie lotniska wstrzymały operacje
W sobotę 10 października Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych na dwóch lotniskach we wschodniej Polsce.
Chodzi o porty lotnicze w Lublinie i Rzeszowie.
Jak przekazała PAŻP, decyzja została podjęta w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego.
Oznacza to czasowe ograniczenie operacji na wskazanych lotniskach. W komunikacie nie podano, jak długo potrwa wstrzymanie ruchu.
Rosyjskie uderzenia na zachodnią Ukrainę. Polska uruchomiła lotnictwo
Wcześniej Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele w zachodniej części Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.
Uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji Dowództwa Operacyjnego.
Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
Wojsko podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w regionach położonych w pobliżu zagrożonych obszarów.
Co z pasażerami?
Osoby planujące podróż z Lublina lub Rzeszowa powinny sprawdzać bieżące komunikaty przewoźników i portów lotniczych.
W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze
— PANSA (@PANSA_PL) October 10, 2026
Wstrzymanie operacji może wpływać na rozkład lotów, jednak w chwili publikacji komunikatu PAŻP nie przedstawiono szczegółowych informacji o konkretnych odwołanych lub opóźnionych połączeniach.
Nie podano również terminu wznowienia normalnych operacji.
Sytuacja jest monitorowana
Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło, że na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.
Wstrzymanie operacji na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie jest środkiem umożliwiającym prowadzenie działań wojskowych. Samo w sobie nie oznacza, że doszło do ataku na terytorium Polski.
Sytuacja jest dynamiczna. Informacje dotyczące funkcjonowania obu portów lotniczych mogą się zmieniać wraz z kolejnymi komunikatami odpowiednich służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.