Warszawiacy powiedzieli, co myślą o życiu w stolicy. Wyniki zaskakują
Warszawa przyciąga ludzi z całej Polski. Jedni przyjeżdżają tutaj na studia, inni za pracą, a jeszcze inni po prostu chcą spróbować życia w dużym mieście. Możliwości rzeczywiście jest sporo. Problem w tym, że życie w stolicy potrafi też słono kosztować.
Najnowsze badanie pokazuje jednak, że zdecydowana większość warszawiaków dobrze ocenia swoje miejsce zamieszkania. Co więcej, wielu mieszkańców deklaruje, że nie wyobraża sobie przeprowadzki do innego miasta.
Warszawiacy ocenili życie w stolicy. Wyniki mogą zaskoczyć
Urząd m.st. Warszawy opublikował wyniki trzeciej fali Barometru Warszawskiego z 2026 roku. To cykliczne badanie, które miasto prowadzi od 2003 roku, aby sprawdzić, jak mieszkańcy oceniają codzienne życie i funkcjonowanie miejskich usług.
Pytania dotyczą między innymi bezpieczeństwa, komunikacji miejskiej, czystości, terenów zielonych, oferty kulturalnej oraz działań władz miasta.
Wyniki są bardzo dobre.
Zadowolenie z życia w Warszawie zadeklarowało 88 proc. ankietowanych. Wśród nich 39 proc. jest zdecydowanie zadowolonych, a 49 proc. raczej zadowolonych.
Jeszcze lepiej oceniono życie w swojej dzielnicy. Pozytywną odpowiedź wskazało 89 proc. respondentów.
Co ciekawe, warszawiacy nie tylko dobrze oceniają miasto, ale również czują się z nim związani.
Aż 75 proc. badanych przyznało, że utożsamia się ze stolicą i czuje się warszawiakami. Z kolei 64 proc. zadeklarowało, że kocha Warszawę i nigdy nie chciałoby się z niej wyprowadzić.
Taki sam odsetek wskazał, że stolica jest miejscem, z którym wiążą się jego rodzinne korzenie i tradycje.
Za co mieszkańcy najbardziej lubią Warszawę?
Nie jest tajemnicą, że Warszawa oferuje znacznie więcej możliwości niż wiele mniejszych miejscowości. Mieszkańcy mają do dyspozycji dwa metra, rozbudowaną sieć tramwajową i autobusową, liczne parki, restauracje, teatry oraz kina.
Właśnie te zalety znalazły odzwierciedlenie w badaniu.
Najlepiej oceniono komunikację miejską i ofertę kulturalną. Obie kategorie otrzymały po 88 proc. pozytywnych odpowiedzi.
Dla wielu warszawiaków dużym plusem jest możliwość poruszania się po mieście bez samochodu.
Z Barometru Warszawskiego wynika, że 45 proc. mieszkańców korzysta z komunikacji publicznej codziennie lub prawie codziennie. Kolejne 22 proc. podróżuje nią przynajmniej raz w tygodniu.
Dobrze oceniane są również czystość oraz stan miejskiej zieleni.
Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy mają identyczne doświadczenia. Osoba mieszkająca przy stacji metra może zupełnie inaczej oceniać wygodę poruszania się po Warszawie niż ktoś, kto każdego dnia dojeżdża z obrzeży miasta.
„To nie jest miasto dla każdego”. Mieszkańcy mówią o drugiej stronie Warszawy
Radio ZET postanowiło zapytać mieszkańców, czy wyniki badania pokrywają się z ich codziennymi doświadczeniami.
Jedną z rozmówczyń była Aneta, która od blisko 11 lat mieszka na Bemowie.
Kobieta przyznała, że Warszawa ma wiele zalet, ale nie każdy będzie czuł się tutaj dobrze.
Szczególnie męczące bywają dla niej tłumy w centrum. Zwraca uwagę, że niezależnie od pory roku trudno znaleźć tam chwilę spokoju.
Jej zdaniem osoby przyzwyczajone do spokojnego życia w małych miejscowościach mogą mieć problem z odnalezieniem się w takim otoczeniu.
„To nie jest miasto dla każdego” – podkreśla w rozmowie z Radiem ZET.
Jednocześnie Aneta docenia wygodę życia w stolicy. Jak zauważa, korzystając z komunikacji miejskiej, można dotrzeć do wielu miejsc bez konieczności posiadania samochodu.
Ma jednak zastrzeżenia do tempa życia i atmosfery panującej w niektórych środowiskach zawodowych.
Wspomina o ciągłym pośpiechu, rywalizacji i charakterystycznym dla dużych korporacji wyścigu szczurów. To właśnie w tym kontekście używa określenia „korposzaleństwo w oczach”.
Jej zdaniem łatwo przyzwyczaić się do takiego tempa i z czasem samemu zacząć funkcjonować w nieustannym biegu.
Życie w Warszawie ma swoją cenę. Mieszkania to największy wydatek
Jednym z najczęściej wskazywanych minusów życia w Warszawie są wysokie koszty utrzymania.
Szczególnie dotkliwie odczuwają je osoby, które muszą wynajmować mieszkanie.
Magda, kolejna rozmówczyni Radia ZET, mieszka w stolicy od blisko pięciu lat. W tym czasie przeprowadzała się już trzykrotnie.
Jak opowiada, za wynajęcie niewielkiego pokoju trzeba często zapłacić od 1500 do 1800 zł miesięcznie. Większe pokoje mogą kosztować około 2000 zł.
Jeszcze drożej wychodzi samodzielne mieszkanie.
Według jej doświadczeń wynajem małej kawalerki kosztuje około 3000–3500 zł miesięcznie.
Są to kwoty podane przez mieszkankę, a nie oficjalna średnia dla całego miasta. Pokazują jednak, z jakimi wydatkami mierzą się osoby szukające lokum w stolicy.
Do samego najmu często trzeba doliczyć czynsz administracyjny, opłaty za energię, wodę i internet.
W praktyce oznacza to, że nawet osoba zarabiająca kilka tysięcy złotych miesięcznie może przeznaczać znaczną część swojej pensji na samo mieszkanie.
Z drugiej strony Warszawa daje dostęp do większego rynku pracy i wielu branż, w których można znaleźć dobrze płatne zatrudnienie.
Nie każdy jednak korzysta z tych możliwości w takim samym stopniu.
Warszawa jest wygodna, ale korki potrafią zmęczyć
Magda podkreśla również, że stolica ma sporo zalet, których trudno jej byłoby się wyrzec.
Jest studentką i lubi aktywne życie towarzyskie. Docenia to, że w Warszawie praktycznie zawsze można znaleźć coś do zrobienia.
Duże znaczenie ma dla niej także komunikacja miejska. Dzięki niej może sprawnie przemieszczać się między różnymi częściami miasta.
Nie oznacza to jednak, że codzienne podróżowanie jest pozbawione problemów.
Warszawskie korki dają się we znaki zarówno kierowcom, jak i pasażerom autobusów.
W godzinach szczytu przejazd przez miasto potrafi zająć znacznie więcej czasu, niż początkowo zakładano.
Mimo tego Magda uważa, że dobrze żyje jej się w Warszawie.
Chwali również czystość miasta. Jak przyznaje, odwiedziła wiele miejsc w Polsce i za granicą, dlatego ma możliwość porównania.
Pozytywnie ocenia także bezpieczeństwo. Mieszka w rejonie Nowego Światu, gdzie wieczorami bywa głośno ze względu na liczne lokale gastronomiczne.
Mimo to, jak opowiada Radiu ZET, nie czuła się zagrożona nawet podczas nocnych powrotów do domu.
Jak warszawiacy oceniają władze miasta i Rafała Trzaskowskiego?
Barometr Warszawski obejmował nie tylko pytania o codzienne życie, ale również o ocenę stołecznego samorządu.
Z badania wynika, że 67 proc. mieszkańców pozytywnie ocenia działania władz Warszawy.
Nieco niższy wynik uzyskał prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Jego działania dobrze oceniło 61 proc. respondentów.
Jeszcze inaczej wyglądają odpowiedzi dotyczące zaufania.
Zaufanie do władz miasta zadeklarowało 53 proc. badanych, natomiast do władz własnej dzielnicy – 52 proc.
To pokazuje ciekawą różnicę.
Chociaż zdecydowana większość mieszkańców dobrze ocenia życie w stolicy, nie oznacza to automatycznie równie wysokiego poparcia dla działań samorządu.
Można więc być zadowolonym z Warszawy jako miejsca do życia, a jednocześnie mieć zastrzeżenia do sposobu zarządzania miastem.
Jak przeprowadzono Barometr Warszawski?
Trzecia fala Barometru Warszawskiego została przeprowadzona między 4 a 29 września 2026 roku.
Za realizację badania odpowiadała firma IBC Advisory. Łącznie przeprowadzono 3100 wywiadów.
Wykorzystano dwie metody zbierania odpowiedzi.
30 proc. stanowiły wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo, natomiast pozostałe 70 proc. to ankiety internetowe.
Badanie pozwala poznać opinie mieszkańców na temat różnych aspektów funkcjonowania miasta. Nie oznacza jednak, że wszyscy warszawiacy mają takie same doświadczenia czy potrzeby.
Czy Warszawa to dobre miejsce do życia? Wszystko zależy od tego, czego szukamy
Najnowszy Barometr Warszawski pokazuje, że mieszkańcy stolicy w zdecydowanej większości są zadowoleni ze swojego miasta.
I trudno się dziwić, że wiele osób docenia Warszawę. Dobrze rozwinięta komunikacja, duży rynek pracy, uczelnie, parki i oferta kulturalna sprawiają, że naprawdę sporo można tutaj znaleźć.
Jednocześnie nie każdy odnajdzie się w takim tempie życia.
Dla jednych tłumy i ciągły ruch są częścią uroku dużego miasta. Dla innych to coś, co po kilku latach zaczyna męczyć.
Podobnie jest z kosztami. Wyższe zarobki mogą rekompensować drogie mieszkania i usługi, ale nie w każdym przypadku.
88 proc. zadowolonych mieszkańców to bardzo dobry wynik. Warto jednak pamiętać, że za każdą statystyką stoją ludzie, którzy mają zupełnie inne doświadczenia.
Bo ostatecznie to, czy dobrze żyje nam się w Warszawie, zależy nie tylko od liczby parków, tramwajów i restauracji. Równie ważne jest to, ile czasu zostaje nam po pracy, ile pieniędzy zostaje po opłaceniu mieszkania i czy w codziennym pośpiechu znajdujemy jeszcze chwilę dla siebie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.