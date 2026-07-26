Postrzelenie 41-latka na Mazowszu. Policja szuka sprawcy

26 lipca 2026 20:37 | Autor: Anna Szkutnik | Mazowsze | Brak komentarzy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w miejscowości Koszelówka (powiat płocki). 41-letni mężczyzna został postrzelony. Policja prowadzi intensywne działania, aby ustalić i zatrzymać sprawcę.  Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 16:00. Na miejsce przy ulicy Jeziornej natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policjantów.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Taśma policyjna na miejscu zdarzenia. Fot. Warszawa w Pigułce.
Taśma policyjna na miejscu zdarzenia. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że strzał został najprawdopodobniej oddany z przejeżdżającego samochodu, który zaraz po zdarzeniu odjechał z miejsca. Okoliczności ataku są obecnie szczegółowo wyjaśniane.

Zobacz również:

Ranny 41-letni mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Na razie nie podano informacji o jego stanie zdrowia.

Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej. Zabezpieczane są ślady oraz przesłuchiwani świadkowie. Trwają czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawcy i wyjaśnienie motywów zdarzenia.

Policja nie przekazała dotąd informacji o zatrzymaniach. Śledztwo w sprawie trwa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna