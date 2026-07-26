Postrzelenie 41-latka na Mazowszu. Policja szuka sprawcy
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w miejscowości Koszelówka (powiat płocki). 41-letni mężczyzna został postrzelony. Policja prowadzi intensywne działania, aby ustalić i zatrzymać sprawcę. Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 16:00. Na miejsce przy ulicy Jeziornej natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policjantów.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że strzał został najprawdopodobniej oddany z przejeżdżającego samochodu, który zaraz po zdarzeniu odjechał z miejsca. Okoliczności ataku są obecnie szczegółowo wyjaśniane.
Ranny 41-letni mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Na razie nie podano informacji o jego stanie zdrowia.
Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej. Zabezpieczane są ślady oraz przesłuchiwani świadkowie. Trwają czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawcy i wyjaśnienie motywów zdarzenia.
Policja nie przekazała dotąd informacji o zatrzymaniach. Śledztwo w sprawie trwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.