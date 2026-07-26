Nastolatek na quadzie uderzył w dwa auta i ogrodzenie. Wezwano śmigłowiec LPR. Poszkodowany w stanie ciężkim
Tuż po godz. 19 w miejscowości Setropie w gminie Drobin doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 17-letniego kierującego quadem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nastolatek z nieustalonych na razie przyczyn najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w dwa zaparkowane samochody, a następnie w ogrodzenie. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.
Śmigłowiec lądował przy drodze, utrudnienia mogą potrwać do północy
Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Według informacji przekazanych przez policję utrudnienia mogą potrwać do północy, co oznacza kilkugodzinne odcięcie przejazdu przez wieś. Setropie liczy około 136 mieszkańców i leży 5 km na południe od Drobina oraz 27 km na północny wschód od Płocka, więc objazd oznacza dla kierowców nadłożenie drogi przez sąsiednie miejscowości.
Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci. Na tym etapie nie podano ani marki quada, ani tego, czy nastolatek miał uprawnienia i kask ochronny. Nie ma również informacji o innych osobach poszkodowanych, a uszkodzone auta stały zaparkowane.
Kategoria B1 od 16 lat. Dlaczego 17-latek mógł prowadzić quada zgodnie z prawem
Wbrew powszechnemu przekonaniu wiek kierującego nie przesądza tu o niczym. Zasady określa ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Do czterokołowca lekkiego, czyli pojazdu o masie własnej do 350 kg i prędkości konstrukcyjnej do 45 km/h, wystarczy kategoria AM, dostępna po ukończeniu 14 lat. Do zwykłego, mocniejszego quada, klasyfikowanego jako czterokołowiec kategorii L7e, potrzebna jest kategoria B1, o którą można się ubiegać od 16. roku życia. Kategoria B, dostępna od 18 lat, obejmuje wszystkie te pojazdy.
Siedemnastolatek mógł więc legalnie kierować quadem, o ile posiadał kategorię B1 albo AM dopasowaną do typu pojazdu. Dopóki policja tego nie zweryfikuje w bazach danych, każde twierdzenie w tę czy w drugą stronę jest przedwczesne.
Kask, rejestracja i OC. Trzy rzeczy sprawdzane przy każdej takiej interwencji
Quad poruszający się po drodze publicznej musi być zarejestrowany, mieć ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC. Zgodnie z art. 40 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym kierujący czterokołowcem oraz osoba przewożona takim pojazdem mają obowiązek używania kasków ochronnych. Wyjątek dotyczy wyłącznie pojazdów fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa. Quadem nie wolno też wjechać na autostradę ani drogę ekspresową.
Kierowanie quadem bez jakichkolwiek uprawnień jest wykroczeniem zagrożonym grzywną nie niższą niż 1500 zł, a sąd może dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Gdy za kierownicą siedzi osoba niepełnoletnia, sprawa trafia do sądu rodzinnego, a odpowiedzialność może objąć również dorosłego, który udostępnił pojazd.
Podobne zdarzenie na Mazowszu tydzień wcześniej. Tam skończyło się na blasze
To nie pierwszy taki przypadek w regionie w ostatnich dniach. 20 lipca 2026 r. w Rębiszach Kolonii w gminie Goworowo, w powiecie ostrołęckim, 16-letni kierujący quadem zderzył się z volkswagenem prowadzonym przez 30-letnią kobietę. Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Tomasz Żerański w rozmowie z portalem eOstrołęka, nastolatek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, a sprawdzenie w bazach danych wykazało, że nie miał wymaganych uprawnień, przez co sprawa trafi do sądu. Oboje uczestnicy byli trzeźwi i nikt nie odniósł obrażeń.
Różnica między tamtym zdarzeniem a tym w Setropiu sprowadza się do prędkości i tego, w co uderzył pojazd. Quad to konstrukcja lekka, zwrotna i pozbawiona strefy zgniotu, więc utrata panowania nad nim na drodze utwardzonej kończy się zwykle uderzeniem ciałem w przeszkodę, a nie zatrzymaniem przez karoserię. Stąd tak duży udział ciężkich obrażeń w statystykach dotyczących tych pojazdów.
Sprawdź kategorię w prawie jazdy, zanim wydasz komuś kluczyki
Jeżeli w Twoim gospodarstwie stoi quad, z którego korzysta nastolatek, zacznij od jednej rzeczy: porównaj dokument homologacyjny pojazdu z kategorią wpisaną w prawie jazdy. Kluczowa jest granica między czterokołowcem lekkim a zwykłym czterokołowcem, bo od niej zależy, czy wystarczy kategoria AM, czy konieczna jest B1. Wpis w dowodzie rejestracyjnym rozstrzyga to jednoznacznie i zajmuje minutę. Jeżeli okaże się, że pojazd wymaga wyższych uprawnień niż te, które nastolatek posiada, wydanie mu kluczyków przenosi część odpowiedzialności na Ciebie, a w razie zdarzenia drogowego ubezpieczyciel ma podstawę do regresu.
Druga sprawa to kask i stan techniczny, czyli elementy, które w praktyce decydują o tym, czy wypadek kończy się otarciami, czy lądowaniem śmigłowca. Kask jest obowiązkowy dla kierującego i dla pasażera, a przy quadach rekreacyjnych bywa traktowany jako opcja, bo pojazd kojarzy się z zabawą, a nie z ruchem drogowym. Warto też pamiętać, że quad kupiony do jazdy po polu nie staje się automatycznie pojazdem dopuszczonym do ruchu: bez rejestracji, badania technicznego i ważnego OC każdy wyjazd na drogę publiczną jest wykroczeniem, niezależnie od tego, ile lat ma kierujący.
Na koniec kwestia praktyczna dla mieszkańców gminy Drobin i okolic. Droga w Setropiu pozostaje zamknięta, a utrudnienia mogą utrzymać się do północy, więc planując przejazd w rejonie Drobina, Wrogocina czy Biskupic, wybierz trasę omijającą wieś i sprawdź bieżące komunikaty policji. Miejsce, w którym pracują służby, nie jest miejscem do zawracania ani do przeciskania się poboczem, a lądowanie śmigłowca LPR wymaga wolnej przestrzeni po obu stronach jezdni.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.