Nastolatek na quadzie uderzył w dwa auta i ogrodzenie. Wezwano śmigłowiec LPR. Poszkodowany w stanie ciężkim

26 lipca 2026 21:28 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Tuż po godz. 19 w miejscowości Setropie w gminie Drobin doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 17-letniego kierującego quadem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nastolatek z nieustalonych na razie przyczyn najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w dwa zaparkowane samochody, a następnie w ogrodzenie. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.

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Wypadek z udziałem nastolatka, który kierował quadem. Na zdjęciu akcja służb.
Fot. Policja w Płocku.

Śmigłowiec lądował przy drodze, utrudnienia mogą potrwać do północy

Droga w miejscu zdarzenia została całkowicie zablokowana. Według informacji przekazanych przez policję utrudnienia mogą potrwać do północy, co oznacza kilkugodzinne odcięcie przejazdu przez wieś. Setropie liczy około 136 mieszkańców i leży 5 km na południe od Drobina oraz 27 km na północny wschód od Płocka, więc objazd oznacza dla kierowców nadłożenie drogi przez sąsiednie miejscowości.

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Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci. Na tym etapie nie podano ani marki quada, ani tego, czy nastolatek miał uprawnienia i kask ochronny. Nie ma również informacji o innych osobach poszkodowanych, a uszkodzone auta stały zaparkowane.

Kategoria B1 od 16 lat. Dlaczego 17-latek mógł prowadzić quada zgodnie z prawem

Wbrew powszechnemu przekonaniu wiek kierującego nie przesądza tu o niczym. Zasady określa ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Do czterokołowca lekkiego, czyli pojazdu o masie własnej do 350 kg i prędkości konstrukcyjnej do 45 km/h, wystarczy kategoria AM, dostępna po ukończeniu 14 lat. Do zwykłego, mocniejszego quada, klasyfikowanego jako czterokołowiec kategorii L7e, potrzebna jest kategoria B1, o którą można się ubiegać od 16. roku życia. Kategoria B, dostępna od 18 lat, obejmuje wszystkie te pojazdy.

Siedemnastolatek mógł więc legalnie kierować quadem, o ile posiadał kategorię B1 albo AM dopasowaną do typu pojazdu. Dopóki policja tego nie zweryfikuje w bazach danych, każde twierdzenie w tę czy w drugą stronę jest przedwczesne.

Wypadek z udziałem nastolatka, który kierował quadem. Na zdjęciu akcja służb.
Fot. Policja w Płocku.

Kask, rejestracja i OC. Trzy rzeczy sprawdzane przy każdej takiej interwencji

Quad poruszający się po drodze publicznej musi być zarejestrowany, mieć ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC. Zgodnie z art. 40 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym kierujący czterokołowcem oraz osoba przewożona takim pojazdem mają obowiązek używania kasków ochronnych. Wyjątek dotyczy wyłącznie pojazdów fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa. Quadem nie wolno też wjechać na autostradę ani drogę ekspresową.

Kierowanie quadem bez jakichkolwiek uprawnień jest wykroczeniem zagrożonym grzywną nie niższą niż 1500 zł, a sąd może dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Gdy za kierownicą siedzi osoba niepełnoletnia, sprawa trafia do sądu rodzinnego, a odpowiedzialność może objąć również dorosłego, który udostępnił pojazd.

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To nie pierwszy taki przypadek w regionie w ostatnich dniach. 20 lipca 2026 r. w Rębiszach Kolonii w gminie Goworowo, w powiecie ostrołęckim, 16-letni kierujący quadem zderzył się z volkswagenem prowadzonym przez 30-letnią kobietę. Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Tomasz Żerański w rozmowie z portalem eOstrołęka, nastolatek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, a sprawdzenie w bazach danych wykazało, że nie miał wymaganych uprawnień, przez co sprawa trafi do sądu. Oboje uczestnicy byli trzeźwi i nikt nie odniósł obrażeń.

Różnica między tamtym zdarzeniem a tym w Setropiu sprowadza się do prędkości i tego, w co uderzył pojazd. Quad to konstrukcja lekka, zwrotna i pozbawiona strefy zgniotu, więc utrata panowania nad nim na drodze utwardzonej kończy się zwykle uderzeniem ciałem w przeszkodę, a nie zatrzymaniem przez karoserię. Stąd tak duży udział ciężkich obrażeń w statystykach dotyczących tych pojazdów.

Wypadek z udziałem nastolatka, który kierował quadem. Na zdjęciu akcja służb.
Fot. Policja w Płocku.

Sprawdź kategorię w prawie jazdy, zanim wydasz komuś kluczyki

Jeżeli w Twoim gospodarstwie stoi quad, z którego korzysta nastolatek, zacznij od jednej rzeczy: porównaj dokument homologacyjny pojazdu z kategorią wpisaną w prawie jazdy. Kluczowa jest granica między czterokołowcem lekkim a zwykłym czterokołowcem, bo od niej zależy, czy wystarczy kategoria AM, czy konieczna jest B1. Wpis w dowodzie rejestracyjnym rozstrzyga to jednoznacznie i zajmuje minutę. Jeżeli okaże się, że pojazd wymaga wyższych uprawnień niż te, które nastolatek posiada, wydanie mu kluczyków przenosi część odpowiedzialności na Ciebie, a w razie zdarzenia drogowego ubezpieczyciel ma podstawę do regresu.

Druga sprawa to kask i stan techniczny, czyli elementy, które w praktyce decydują o tym, czy wypadek kończy się otarciami, czy lądowaniem śmigłowca. Kask jest obowiązkowy dla kierującego i dla pasażera, a przy quadach rekreacyjnych bywa traktowany jako opcja, bo pojazd kojarzy się z zabawą, a nie z ruchem drogowym. Warto też pamiętać, że quad kupiony do jazdy po polu nie staje się automatycznie pojazdem dopuszczonym do ruchu: bez rejestracji, badania technicznego i ważnego OC każdy wyjazd na drogę publiczną jest wykroczeniem, niezależnie od tego, ile lat ma kierujący.

Na koniec kwestia praktyczna dla mieszkańców gminy Drobin i okolic. Droga w Setropiu pozostaje zamknięta, a utrudnienia mogą utrzymać się do północy, więc planując przejazd w rejonie Drobina, Wrogocina czy Biskupic, wybierz trasę omijającą wieś i sprawdź bieżące komunikaty policji. Miejsce, w którym pracują służby, nie jest miejscem do zawracania ani do przeciskania się poboczem, a lądowanie śmigłowca LPR wymaga wolnej przestrzeni po obu stronach jezdni.

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