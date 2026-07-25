Ogromny park handlowy powstaje pod Warszawą. Wszystkie lokale wynajęte, zanim ruszyła budowa
Jak podaje Portal Spożywczy, w czwartym kwartale tego roku do portfolio Napollo Retail dołączy N-Park Gołków – nowy park handlowy w podpiaseczyńskiej miejscowości Gołków, przy ulicy Pułku 4 Ułanów. Obiekt osiągnął już 100 procent komercjalizacji, mimo że sama budowa wciąż trwa – to rzadki wynik na tym rynku, którym inwestor chwali się otwarcie.
Kto otworzy tam sklepy
Wśród najemców N-Parku Gołków znalazły się między innymi ACTION, Sinsay, DM Drogerie Markt, PEPCO i KiK – jak podaje Portal Spożywczy. Portal propertynews.pl, powołując się na informacje Napollo Retail, dopisuje do tej listy także siłownię Xtreme Fitness Gyms, aptekę, optyka Tondryk, sklep zoologiczny Bajkowy Pies, piekarnię Grzybki oraz Żabkę. Obiekt zaoferuje 4188 metrów kwadratowych powierzchni najmu i około 120 miejsc parkingowych – to skala typowa dla podmiejskiego parku handlowego z zakupami codziennymi, a nie duże centrum handlowe z galerią sklepów.
Jak przekazała w rozmowie z portalem propertynews.pl Agata Grymuza, senior leasing manager i team leader w Napollo Retail, na pełną komercjalizację jeszcze przed otwarciem złożyła się praca wielu zespołów – od przygotowania inwestycji, przez wynajem, po samą budowę.
Dlaczego akurat powiat piaseczyński?
Gołków to już drugi tego typu projekt Napollo w powiecie piaseczyńskim – firma równolegle przygotowuje podobny obiekt w pobliskiej Magdalence. Krzysztof Elsner, członek zarządu Grupy Napollo do spraw inwestycji komercyjnych, mówił we wcześniejszej rozmowie z portalem retailnet.pl, że tego rodzaju parki handlowe mają służyć przede wszystkim osobom pracującym w Warszawie, a mieszkającym na terenie całej aglomeracji – stąd wybór lokalizacji blisko głównych dróg wylotowych ze stolicy, a nie w samym jej centrum.
Gołków to nie wyjątek – takich inwestycji pod Warszawą przybywa
N-Park Gołków wpisuje się w szerszą falę podobnych inwestycji na obrzeżach stolicy. Jak wynika z zestawienia portalu fashionbiznes.pl, w tym samym powiecie piaseczyńskim powstają już parki handlowe w Mysiadle, gdzie zaoferowana powierzchnia ma sięgnąć 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Gołkowie, a także w Starej Iwicznej. Podobne obiekty budowane są też dalej od Warszawy – między innymi w Sochaczewie i Garwolinie. Deweloperzy tłumaczą ten trend rosnącym zapotrzebowaniem mieszkańców podwarszawskich miejscowości na codzienne zakupy blisko domu, bez konieczności wyjazdu do dużych centrów handlowych w samej stolicy.
Sprawdź, kiedy zrobisz tam pierwsze zakupy
Mieszkańcy Gołkowa i okolic powinni spodziewać się otwarcia N-Parku jesienią tego roku, choć inwestorzy przy tego typu projektach czasem przesuwają dokładną datę o kilka tygodni względem pierwotnych zapowiedzi. Warto obserwować to miejsce już teraz, jeśli szuka się tam pracy – przy tak szerokim gronie najemców, od dyskontów po drogerię i siłownię, rekrutacje do poszczególnych sklepów zwykle ruszają na kilka do kilkunastu tygodni przed samym otwarciem. Kierowcy dojeżdżający dziś do sąsiedniego Lidla przy okazji zobaczą, jak zmienia się okolica – warto liczyć się z tymczasowymi utrudnieniami związanymi z pracami budowlanymi przy Pułku 4 Ułanów w najbliższych miesiącach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.