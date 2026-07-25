Groźny wypadek pod Warszawą. Motocyklista uderzył w przepust i przystanek. Droga zablokowana
Około godziny 13 w Parzeniu, w gminie Brudzeń Duży, doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 45-letni kierujący motocyklem z niewyjaśnionych na razie przyczyn zjechał z drogi, uderzając najpierw w przepust, a następnie w przystanek autobusowy.
Mężczyzna trafił do szpitala
W wyniku odniesionych obrażeń 45-latek trafił do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe oraz policja, które zabezpieczają teren i ustalają dokładny przebieg wypadku.
To miejsce już wcześniej było sceną podobnego zdarzenia
Zjazd z drogi i uderzenie w przepust w Parzeniu to nie pierwszy tego typu wypadek odnotowany w tej okolicy – w przeszłości dochodziło tam już do bardzo podobnych zdarzeń z udziałem motocyklistów, w tym wymagających lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sama droga w tym rejonie gminy Brudzeń Duży od dawna uchodzi wśród lokalnych kierowców za odcinek wymagający szczególnej ostrożności.
Zaplanuj objazd, jeśli jedziesz przez tę okolicę
Droga prowadząca z Sikórza w kierunku Brudzenia Dużego jest obecnie całkowicie zablokowana. Według wstępnych szacunków służb utrudnienia mogą potrwać do godziny 17.
Kierowcy poruszający się dziś między Sikórzem a Brudzeniem Dużym powinni liczyć się z całkowitym zablokowaniem trasy jeszcze co najmniej do wczesnego popołudnia i rozważyć dojazd lokalnymi drogami omijającymi Parzeń, zamiast czekać w miejscu, do którego dojazd służb ratunkowych i tak ma pierwszeństwo. Warto też zachować szczególną ostrożność, przejeżdżając w kolejnych dniach przez ten sam odcinek – to miejsce, w którym do podobnych zjazdów z drogi dochodziło już wcześniej, więc dodatkowa uwaga na łukach i w rejonie przystanków może realnie zapobiec kolejnemu zdarzeniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.