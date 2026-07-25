Groźny wypadek pod Warszawą. Motocyklista uderzył w przepust i przystanek. Droga zablokowana

25 lipca 2026 16:38 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Około godziny 13 w Parzeniu, w gminie Brudzeń Duży, doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 45-letni kierujący motocyklem z niewyjaśnionych na razie przyczyn zjechał z drogi, uderzając najpierw w przepust, a następnie w przystanek autobusowy.

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Fot. Policja Płock

Mężczyzna trafił do szpitala

W wyniku odniesionych obrażeń 45-latek trafił do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe oraz policja, które zabezpieczają teren i ustalają dokładny przebieg wypadku.

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To miejsce już wcześniej było sceną podobnego zdarzenia

Zjazd z drogi i uderzenie w przepust w Parzeniu to nie pierwszy tego typu wypadek odnotowany w tej okolicy – w przeszłości dochodziło tam już do bardzo podobnych zdarzeń z udziałem motocyklistów, w tym wymagających lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sama droga w tym rejonie gminy Brudzeń Duży od dawna uchodzi wśród lokalnych kierowców za odcinek wymagający szczególnej ostrożności.

Fot. Policja Płock

Zaplanuj objazd, jeśli jedziesz przez tę okolicę

Droga prowadząca z Sikórza w kierunku Brudzenia Dużego jest obecnie całkowicie zablokowana. Według wstępnych szacunków służb utrudnienia mogą potrwać do godziny 17.

Kierowcy poruszający się dziś między Sikórzem a Brudzeniem Dużym powinni liczyć się z całkowitym zablokowaniem trasy jeszcze co najmniej do wczesnego popołudnia i rozważyć dojazd lokalnymi drogami omijającymi Parzeń, zamiast czekać w miejscu, do którego dojazd służb ratunkowych i tak ma pierwszeństwo. Warto też zachować szczególną ostrożność, przejeżdżając w kolejnych dniach przez ten sam odcinek – to miejsce, w którym do podobnych zjazdów z drogi dochodziło już wcześniej, więc dodatkowa uwaga na łukach i w rejonie przystanków może realnie zapobiec kolejnemu zdarzeniu.

Fot. Policja Płock
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