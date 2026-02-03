Potężna awaria w dużym banku. Klienci odcięci od pieniędzy, systemy przestały działać

Klienci jednego z największych banków w Polsce zmagają się z ogromnymi utrudnieniami. Od godziny 14:00 lawinowo rośnie liczba zgłoszeń dotyczących braku dostępu do kont oraz problemów z autoryzacją transakcji. Czy Twoje środki są bezpieczne i jak długo potrwa ta sytuacja?

Poważna awaria systemów informatycznych sparaliżowała dostęp do usług Alior Banku. Tysiące osób w całej Polsce straciło możliwość zarządzania swoimi finansami w najmniej odpowiednim momencie. Bank oficjalnie potwierdził, że zmaga się z problemami technicznymi i pracuje nad ich rozwiązaniem, jednak skala usterki wydaje się bardzo szeroka. Zgłoszenia o problemach płyną z największych polskich miast, co sugeruje, że usterka ma charakter ogólnokrajowy.

Alior Bank potwierdza: Aplikacje i serwisy transakcyjne nie działają

Oficjalny komunikat banku nie pozostawia złudzeń – lista niedostępnych usług jest długa. Problemy dotyczą zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Obecnie niedostępne są systemy i aplikacje:

  • Alior Mobile,
  • Alior Online,
  • Alior Business oraz Alior Business Mobile,
  • BusinessPro.

Dodatkowo klienci informują o trudnościach już na samym etapie logowania, co uniemożliwia wykonanie jakiejkolwiek operacji. Sytuację pogarsza fakt, że występują poważne problemy z dostarczaniem kodów SMS, które są niezbędne do autoryzacji transakcji. Oznacza to, że nawet jeśli komuś udałoby się zalogować, potwierdzenie przelewu czy płatności w internecie może okazać się niemożliwe.

Tysiące raportów w serwisie Downdetector. Awaria ma zasięg ogólnopolski

Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach pojawiły się w serwisie Downdetector tuż po godzinie 14:00. Od tego czasu liczba raportów rośnie w tempie wykładniczym – w krótkim czasie przekroczyła poziom 1700 zgłoszeń. Mapa awarii obejmuje niemal całą Polskę. Najwięcej raportów pochodzi z takich aglomeracji jak Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław, Poznań oraz Trójmiasto.

Utrudnienia dotknęły również kanały kontaktu z bankiem. Alior Bank uprzedza, że kontakt z infolinią oraz obsługa bezpośrednia w placówkach banku również mogą być obecnie utrudnione. Pracownicy techniczni starają się przywrócić prawidłowe działanie systemów, jednak na ten moment nie podano oficjalnego terminu zakończenia prac.

Bank wydał jednak uspokajający komunikat w kwestii najważniejszej dla każdego klienta: „Twoje środki są całkowicie bezpieczne”. Problemy mają charakter wyłącznie techniczny i dotyczą warstwy dostępowej do usług, a nie bezpieczeństwa samych depozytów.

Co to oznacza dla Ciebie? Problemy z dostępem do konta

Nagła przerwa w działaniu bankowości elektronicznej może skomplikować codzienne plany finansowe. Oto co musisz wiedzieć w związku z obecną sytuacją:

  • Brak możliwości robienia przelewów: Z powodu awarii Alior Online i aplikacji mobilnej nie wykonasz żadnych operacji wychodzących. Jeśli masz pilne rachunki do opłacenia, musisz poczekać na usunięcie usterki.
  • Problemy z zakupami online: Ponieważ nie docierają kody SMS do autoryzacji, płatności kartą w internecie wymagające potwierdzenia w systemie 3D-Secure mogą być odrzucane.
  • Zastrzeganie kart: Jeśli w czasie awarii zgubisz kartę płatniczą, nie zrobisz tego przez aplikację. W tej wyjątkowej sytuacji bank prosi o bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem 22 515 31 50.
  • Wizyty w placówkach: Zanim udasz się do oddziału, weź pod uwagę, że pracownicy na miejscu mogą mieć taki sam problem z dostępem do systemów jak Ty, co uniemożliwi załatwienie sprawy od ręki.
  • Cierpliwość to podstawa: W przypadku awarii o takiej skali systemy są zazwyczaj przywracane etapami. Nawet po oficjalnym komunikacie o naprawie, aplikacja może działać wolniej przez pierwsze kilkanaście minut ze względu na ogromną liczbę logujących się osób.

Będziemy monitorować sytuację i poinformujemy o przywróceniu sprawności systemów Alior Banku, gdy tylko pojawią się nowe informacje.

