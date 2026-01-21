Utrudnienia na Mazowszu. Zderzenie ciężarówek i awaria. Gdzie są korki?
Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 50 w okolicach Płońska muszą liczyć się z istotnymi utrudnieniami. Policja informuje o kumulacji zdarzeń drogowych, które wpłynęły na płynność ruchu w rejonie miejscowości Brody oraz na węźle z drogą krajową nr 10. Doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych oraz awarii innej ciężarówki.
Najechanie na tył w Brodach
Do pierwszego, groźniejszego zdarzenia doszło około godziny 11:30 w miejscowości Brody, na ulicy Bydgoskiej (ciąg drogi krajowej nr 50). Z ustaleń funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych.
Sytuacja miała miejsce na pasie ruchu prowadzącym od strony drogi krajowej nr 7 w kierunku Płocka. Przebieg zdarzenia wyglądał następująco:
- Kierujący pojazdem marki MAN, 44-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, rozpoczął manewr hamowania, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
- Jadący za nim kierowca Mercedesa z naczepą, 57-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.
- W rezultacie Mercedes uderzył w tył naczepy Mana.
Zablokowane rondo DK10/DK50
Sytuację drogową w tym rejonie dodatkowo komplikuje drugie zdarzenie, do którego doszło niemal w tym samym czasie. Na rondzie łączącym drogę krajową nr 10 z drogą krajową nr 50 doszło do awarii samochodu ciężarowego. Unieruchomiony pojazd oczekuje na przyjazd pomocy drogowej, co znacząco wpływa na przepustowość skrzyżowania o ruchu okrężnym.
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i cierpliwość. Utrudnienia w obu lokalizacjach mogą potrwać jeszcze pewien czas, niezbędny do usunięcia uszkodzonych pojazdów z jezdni.
Hamowanie ciężarówki i „bezpieczna odległość”
Dzisiejsze zdarzenie w Brodach jest podręcznikowym przykładem jednej z najczęstszych przyczyn kolizji z udziałem pojazdów ciężarowych – niezachowania odpowiedniego odstępu. Warto przypomnieć, dlaczego w przypadku aut o dużej masie (DMC powyżej 3,5 tony) ten parametr jest tak krytyczny.
- Fizyka hamowania zestawu ciężarowego
Droga hamowania w pełni załadowanego zestawu ciągnika z naczepą (ważącego do 40 ton) jest znacznie dłuższa niż samochodu osobowego. Jednak kluczowym problemem w tego typu kolizjach (najechanie na tył) jest czas reakcji i bezwładność.
- Opóźnienie układu: W pneumatycznych układach hamulcowych, stosowanych w ciężarówkach, mija ułamek sekundy od wciśnięcia pedału do zadziałania hamulców na wszystkich osiach.
- Masa: Energia kinetyczna 40-tonowego kolosa jest ogromna. Nawet przy niewielkiej prędkości uderzenie w poprzedzający pojazd powoduje ogromne zniszczenia kabiny kierowcy, który „najeżdża”. Kabiny ciężarówek są strefami zgniotu, ale przy zderzeniu z twardą naczepą poprzednika często ulegają zmiażdżeniu.
- Co przepisy mówią o bezpiecznej odległości?
Polski Kodeks drogowy (Prawo o ruchu drogowym) precyzuje kwestię odstępu na drogach szybkiego ruchu (autostrady i drogi ekspresowe). Należy tam utrzymywać odstęp wyrażony w metrach, który jest nie mniejszy niż połowa prędkości pojazdu (np. przy 90 km/h jest to 45 metrów).
Na drogach krajowych, takich jak DK50 w terenie zabudowanym (Brody), obowiązuje ogólna zasada z art. 19 ust. 2 pkt 3: kierujący jest obowiązany utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
- Awaria na rondzie – jak się zachować?
Sytuacja z ronda DK10/DK50 pokazuje, jak uciążliwa może być awaria w newralgicznym punkcie. Jeśli Twój pojazd odmówi posłuszeństwa w takim miejscu:
- Oznakowanie: Natychmiast włącz światła awaryjne i wystaw trójkąt ostrzegawczy. W terenie zabudowanym umieszczamy go tuż za pojazdem lub na nim (na wysokości nie większej niż 1 metr), poza terenem zabudowanym – w odległości 30–50 metrów.
- Bezpieczeństwo osobiste: Nie naprawiaj pojazdu na środku ronda, jeśli naraża to Twoje życie. Ubierz kamizelkę odblaskową i zejdź na pobocze lub wysepkę.
- Informacja: Jeśli pojazd blokuje ruch, warto powiadomić policję (numer 112). Funkcjonariusze mogą przyjechać na miejsce, by kierować ruchem wahadłowo do czasu przyjazdu holownika, co rozładuje zator.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.