Potężny kryzys uderzy w Polskę. Są nowe dane, jest gorzej niż zakładano. To będzie gigantyczny dramat wszystkich Polaków
Polska umiera i to niestety dosłownie. 27 maja GUS ujawnił, że dzietność w Polsce wyniosła w 2025 roku 1,068. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu spada poniżej 1. Polski system emerytalny opiera się na „międzypokoleniowej umowie”, że młodsi utrzymują starszych. Tak, jak nasi rodzice utrzymywali swoich, tak, my utrzymujemy ich. Za 15 lat dzieci będzie dużo mniej, a my odczujemy to w emeryturach.
Polski system emerytalny działa jak umowa między pokoleniami
Osoby, które myślą, że ich zarobione składki są gdzieś przechowywane i to właśnie z nich pochodzi ich emerytura są w błędzie. Składki płacone dziś przez osoby pracujące nie trafiają na prywatne konto w takim sensie, jak pieniądze odkładane w banku. To, co widzimy w ZUS to jedynie wpłacone składki i prognozy, a nie dowód na to, że ktoś gdzieś przetrzymuje i pomnaża ich wpłacone składki. Tak działa tylko III filar.
Polski system emerytalny opiera się na zasadzie repartycyjnej. Składki z bieżących wpływów finansują obecne emerytury i renty. W praktyce działa tu tzw. umowa międzypokoleniowa. Pokolenie aktywne zawodowo utrzymuje pokolenie, które zakończyło już pracę. W zamian młodsi zakładają, że gdy sami osiągną wiek emerytalny, ich świadczenia będą finansowane przez kolejne roczniki pracowników.
Taki model działa stabilnie wtedy, gdy na rynku pracy jest wystarczająco dużo osób opłacających składki. Problem pojawia się wtedy, gdy rodzi się coraz mniej dzieci, społeczeństwo się starzeje, a liczba emerytów rośnie szybciej niż liczba osób pracujących. Wtedy ten sam mechanizm zaczyna być coraz większym obciążeniem dla finansów publicznych.
Polska nie jest jednak wyjątkiem. Podobne systemy funkcjonują w wielu krajach Europy. Europejski Parlament wskazuje, że większość publicznych systemów emerytalnych działa w formule pay-as-you-go, czyli bieżące składki finansują bieżące świadczenia. Komisja Europejska również podkreśla, że emerytury osób starszych w Europie w dużej mierze pochodzą z publicznych systemów repartycyjnych.
Dlatego niż demograficzny nie jest wyłącznie polskim problemem. To jedno z największych wyzwań całej Europy. Gdy ubywa młodych pracowników, a przybywa seniorów, państwa muszą szukać odpowiedzi na pytanie, jak utrzymać system, który przez dekady opierał się na prostym założeniu: kolejne pokolenia będą liczniejsze albo przynajmniej wystarczająco liczne, by finansować poprzednie.
Dwa dni temu, 27 maja 2026 roku, GUS opublikował „Polskę w liczbach 2026”. Nowy oficjalny wskaźnik dzietności za rok 2025 to 1,068 – nie 1,03, jak szacował w maju 2025 roku serwis BirthGauge, ale i tak rekord wszech czasów w dół. Mediana wieku Polaka: 43,8 roku. Udział osób powyżej 65 roku życia: 24,1 proc. Liczba ludności: 37,33 miliona. Każda z tych liczb jest gorsza niż rok wcześniej. I każda z nich przyspieszy moment, w którym system emerytalny stanie przed matematyczną niemożliwością wypłat w obecnej wysokości.
Oficjalne dane GUS z 27 maja 2026 – pełna historia spadku dzietności
Przez lata politycy mieli nadzieję, że dzietność „stabilizuje się”. Dane historyczne nie zostawiają miejsca na taką narrację.
|Rok
|Wskaźnik dzietności TFR
|Liczba urodzeń żywych
|Mediana wieku (lata)
|Udział osób 65+ (%)
|1990
|1,99
|ok. 547 000
|32,3
|ok. 10%
|2000
|1,37
|ok. 378 000
|36,2
|ok. 12%
|2017
|1,45
|ok. 402 000
|40,3
|ok. 17%
|2021
|1,32
|ok. 331 000
|41,7
|ok. 19%
|2023
|1,16
|ok. 272 000
|42,8
|ok. 21%
|2024
|1,099
|ok. 252 000
|43,3
|ok. 22%
|2025
|1,068
|ok. 238 700 (12 mies. rolling)
|43,8
|24,1%
|2060 (proj. GUS)
|~1,1 (scenariusz bazowy)
|brak danych
|ponad 50
|ok. 32%
Źródła: GUS „Polska w liczbach 2026” (27.05.2026), GUS Rocznik Demograficzny 2025, Bankier.pl (dane 12-miesięczne rolling – grudzień 2024-listopad 2025).
W listopadzie 2025 roku urodziło się w Polsce zaledwie 17 000 dzieci – najniższa miesięczna liczba w historii pomiarów powojennych. Skumulowana liczba urodzeń za 12 miesięcy (grudzień 2024 – listopad 2025) wyniosła 238 700 i po raz pierwszy w historii spadła poniżej 240 000. GUS-owska prognoza ludności z 2023 roku w niskim scenariuszu zakładała, że taki poziom zostanie osiągnięty dopiero w 2031 roku. Wyprzedziliśmy ten scenariusz o 6 lat.
W 90 polskich powiatach TFR poniżej 1 – i nie chodzi tu o wsie
Wyobraź sobie: na każdą tysiąc kobiet w wieku rozrodczym rodzi się mniej niż tysiąc dzieci. To już nie zapaść – to matematycznie zagwarantowane kurczenie się każdego kolejnego pokolenia o ponad połowę. Taki właśnie wskaźnik – poniżej 1,0 – mają dziś 90 z 380 polskich powiatów, wliczając miasta na prawach powiatu.
Co ważne: to nie peryferyjne, biedne gminy wiejskie wypadają najgorzej – to największe, najbogatsze i najlepiej wykształcone polskie miasta. Dane GUS za 2024 rok są bezlitosne:
|Miasto / powiat
|TFR 2024
|Porównanie
|Trend
|Sopot
|0,57
|Niżej niż Korea Płd. (0,72)
|Najniższy w Polsce
|Wrocław
|ok. 0,89
|Poniżej progu 1,0
|Spadek z 0,96 (2023)
|Sosnowiec
|ok. 0,89
|Poniżej progu 1,0
|Najsilniejszy spadek w woj. śląskim
|Opole
|ok. 0,89
|Poniżej progu 1,0
|Systematyczny spadek
|Warszawa
|ok. 0,96
|Poniżej progu 1,0
|Spadek z 1,1 (2022)
|Kraków
|ok. 0,91-0,95
|Poniżej lub blisko 1,0
|Silny spadek od 2022
|Poznań
|ok. 0,93-0,97
|Poniżej lub na progu 1,0
|Stabilizacja na niskim poziomie
|Polska (cały kraj) 2024
|1,099
|Najniższy krajowy w historii
|Systematyczny spadek od 2017
|Polska (cały kraj) 2025
|1,068
|Nowy rekord spadku
|Oficjalny GUS, 27.05.2026
|Powiat kościerski / suwalski (rekordziści „w górę”)
|ok. 1,88
|Rekord krajowy 2024
|Powiat ziemski wokół małego miasta
Źródła: GUS dane powiatowe za 2024 r.; Puls Biznesu, Forsal.pl (kwiecień 2026). Dane dla Krakowa i Poznania to szacunki interpolowane na podstawie danych GUS dla województw i trendów historycznych – GUS nie publikuje TFR dla wszystkich miast oddzielnie w tej granulacji.
Paradoks widoczny w danych jest uderzający. Dzietność powyżej średniej krajowej (1,1) notuje się niemal wyłącznie w powiatach ziemskich otaczających największe miasta – ale nie w samych miastach. Powiaty podwarszawskie, podkrakowskie, poznańskie mają TFR na poziomie 1,3-1,6. To efekt tzw. suburbanizacji demograficznej: młode rodziny z dziećmi wyprowadzają się z centrum do strefy podmiejskiej, zostawiając w mieście singli i bezdzietne pary.
Dlaczego bogatsze i lepiej wykształcone miasta mają mniejszą dzietność? Efekt odwrotny do oczekiwanego
Intuicja podpowiada, że biedniejsze regiony powinny mieć mniejszą dzietność, bo mieszkańców po prostu nie stać na dzieci. Dane GUS temu przeczą. Mechanizm jest inny i bardziej złożony.
Po pierwsze: koszt alternatywny macierzyństwa rośnie razem z dochodem. Kobieta z Poznania zarabiająca 8 000 zł miesięcznie, przerywając karierę na 2 lata urlopu rodzicielskiego, rezygnuje z nieporównywalnie większego dochodu niż kobieta z małego miasteczka zarabiająca 3 500 zł. Im wyższe dochody, im bardziej rozwinięty rynek pracy, tym wyższy realny koszt decyzji o dziecku.
Po drugie: w dużych miastach wyższy jest średni wiek urodzenia pierwszego dziecka. W 2025 roku wyniósł on według GUS 29,5 roku – o 7 lat więcej niż w 1990 roku. Im później pierwsze dziecko, tym mniejsza szansa na drugie i trzecie. Kobieta, która rodzi pierwsze dziecko w wieku 31-33 lata (co w Warszawie czy Krakowie jest dziś normą, nie wyjątkiem), ma biologicznie i logistycznie ograniczoną możliwość urodzenia trójki.
Po trzecie: „epidemia samotności”. Demografowie coraz częściej wskazują, że problem nie leży tylko w niechęci do dzieci, ale w niedoborze trwałych związków jako takich. W Warszawie i innych największych miastach rośnie odsetek osób żyjących w pojedynkę – nie tylko z wyboru, ale też z powodu trudności w budowaniu relacji w środowisku wysokiej mobilności i anonimowości.
Emerytura 2040: matematyka, której nie da się zakwestionować
System emerytalny jest najprostszą matematyką na świecie: liczba płacących składki dzielona przez liczbę pobierających świadczenia. GUS prognozuje, że w 2060 roku w wieku produkcyjnym będzie tylko 15 milionów Polaków, wobec 21,7 miliona dziś. Jednocześnie liczba emerytów wzrośnie z 9 do 11 milionów.
Dziś na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 72 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W 2010 roku było to 55. Wzrost o 17 punktów w 16 lat. Do 2040 roku wskaźnik może przekroczyć 90.
|Rok
|Pracujących (wiek produkcyjny)
|Emerytów i rencistów
|Wskaźnik obciążenia
|Konsekwencja dla systemu
|2010
|ok. 24,5 mln
|ok. 7,5 mln
|55 nieprodukcyjnych / 100 pracujących
|System pod presją, ale wydolny
|2025
|ok. 21,7 mln
|ok. 9 mln
|72 / 100
|ZUS wymaga dotacji z budżetu państwa
|2035 (proj.)
|ok. 19,5 mln
|ok. 10 mln
|ok. 82 / 100
|Krytyczny punkt napięcia systemu
|2060 (proj. GUS)
|ok. 15 mln
|ok. 11 mln
|ok. 95 / 100
|System w formule obecnej matematycznie niewydolny
Źródła: GUS Prognoza ludności 2023-2060, GUS „Polska w liczbach 2026” (27.05.2026).
Co to oznacza w praktyce? ZUS już dziś wymaga corocznej dotacji budżetowej. W 2025 roku wyniosła ona blisko 100 miliardów złotych. Przy malejącej bazie płacących składki i rosnącej liczbie świadczeniobiorców ta dotacja będzie musiała rosnąć – albo świadczenia będą musiały spadać. Nie ma trzeciej opcji bez głębokiej reformy systemu lub masowej imigracji zarobkowej.
Nie ma lekarstwa, które zadziała szybko – dlaczego polityka 800+ nie odwróciła trendu
Program 500+, a następnie 800+, był bezprecedensowym finansowym wsparciem dla rodzin. Kosztuje dziś ponad 64 miliardy złotych rocznie. Efekt na dzietność? Był – ale krótkotrwały i słabnący. Szczyt dzietności po wprowadzeniu 500+ nastąpił w 2017 roku (TFR 1,45) i był właściwie efektem „przyspieszenia” decyzji, która i tak by zapadła – nie efektem urodzenia dodatkowych, „dodatkowych” dzieci. Od 2017 roku dzietność spadała systematycznie przez 8 kolejnych lat.
Doświadczenia europejskie są w tej sprawie jednoznaczne. Francja, która ma jeden z najbardziej hojnych systemów wsparcia rodzin w Europie, notuje TFR 1,56. Szwecja – 1,45. Niemcy po dekadzie programów prorodzinnych – 1,35. Węgry, które wydają na politykę prorodzinną rekordowe 4 proc. PKB, osiągają TFR zaledwie 1,3. Żaden bogaty kraj świata nie osiągnął progu zastępowalności pokoleń (2,1) środkami polityki publicznej. Środki finansowe mogą nieco podnieść dzietność albo przyspieszyć decyzję o dziecku o rok-dwa. Nie są w stanie zmienić głębokiej zmiany wzorców życiowych i społecznych, jaka zaszła w ostatnich 30 latach.
Demograf Mateusz Łakomy w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wskazuje na głębsze przyczyny: to nie tylko ekonomia, ale fundamentalne zmiany w relacjach międzyludzkich, modelu kariery zawodowej i oczekiwaniach wobec jakości życia. Wzrasta odsetek osób, które nie mają dzieci z wyboru lub z powodu bezdzietności wynikającej z późnego zakładania rodzin, a nie z braku pieniędzy.
Co realistycznie można zrobić i w jakim horyzoncie?
Polska ma dziś trzy realistyczne odpowiedzi na kryzys demograficzny. Żadna z nich nie jest prosta politycznie i żadna nie zadziała w ciągu jednej kadencji.
Odpowiedź pierwsza: imigracja zarobkowa – przyjmujemy migrantów, którzy pracują. Jest już stosowana de facto – Polska w ostatnich latach przyjęła kilka milionów obywateli Ukrainy, z których część włączyła się w rynek pracy. W 2025 roku w Polsce pracowało prawdopodobnie ponad 1 milion obywateli Ukrainy oraz setki tysięcy pracowników z Azji Południowej i Wschodniej. Problem: imigracja kompensuje deficyt rąk do pracy dziś, ale nie rozwiązuje struktury demograficznej za 20-30 lat. Imigranci też się starzeją, a ich dzietność zbliża się do poziomu kraju przyjmującego w ciągu jednego-dwóch pokoleń.
Odpowiedź druga: automatyzacja i wzrost produktywności. Jeśli jeden pracownik produkuje dwa razy tyle co 20 lat temu, mniejsza liczba pracujących może utrzymać większą liczbę emerytów. Polska notuje wysoki wzrost produktywności – ale nie tak wysoki, żeby skompensować skalę prognozowanego ubytku siły roboczej. AI i robotyka mogą zmienić tę kalkulację po 2030-2035 roku, ale to spekulacja, nie prognoza.
Odpowiedź trzecia: reforma systemu emerytalnego. Podniesienie wieku emerytalnego, zmiana sposobu indeksacji świadczeń, wprowadzenie mechanizmów zniechęcających do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Każde z tych rozwiązań jest politycznie kosztowne, wymaga zmiany ustawy i spotka się z oporem społecznym. Ale są to jedyne narzędzia, które bezpośrednio wpływają na bilans systemu bez czekania na efekt demograficzny za 20-30 lat.
Co to oznacza dla Ciebie? Planuj emeryturę sam, bo system może nie wystarczyć
1. Jeśli masz dziś 25-40 lat – twoja emerytura z ZUS będzie realnie niższa niż obecnych emerytów. Nie dlatego, że ZUS zbankrutuje, ale dlatego, że przy malejącej bazie pracujących i rosnącej liczbie świadczeniobiorców jedynym matematycznym wyjściem jest obniżenie stopy zastąpienia – czyli procentu ostatniego wynagrodzenia, który emerytura zastępuje. Dziś wynosi ona w Polsce ok. 30-40 proc. Za 20-30 lat może być bliżej 20-25 proc.
2. III filar emerytalny (IKE, IKZE, PPK) to nie opcja – to konieczność. IKZE daje ulgę podatkową w PIT (odliczenie od dochodu), a wypłata po 65. roku życia jest opodatkowana tylko 10 proc. podatkiem zryczałtowanym. Limit wpłat w 2026 roku to 9 388,80 zł rocznie. IKE daje wypłatę po 60. roku życia bez podatku Belki. Limit: 23 472 zł rocznie. PPK – jeśli pracujesz na etacie i nie rezygnowałeś z programu – to najłatwiejszy sposób na odkładanie: pracodawca i państwo dokładają do twojej składki.
3. Jeśli jesteś właścicielem firmy lub HR managerem – zapomnij o rynku pracy, który znałeś przed 2020 rokiem. Każda kolejna klasa wchodząca na rynek pracy jest mniejsza od poprzedniej. Inwestycja w retencję i automatyzację dziś jest lepsza niż rekrutacja za 5 lat, gdy dobrych kandydatów będzie jeszcze mniej, a ich oczekiwania wyższe.
4. Jeśli rozważasz zakup nieruchomości inwestycyjnej w małym mieście lub regionie Polski Wschodniej i Środkowej – sprawdź prognozę GUS dla danego powiatu. Województwa świętokrzyskie, lubelskie i opolskie mogą stracić do 30 proc. populacji do 2060 roku. Popyt na mieszkania w takich lokalizacjach będzie spadał. Mazowsze, Małopolska i Pomorze są w lepszej pozycji demograficznej.
5. Inwestuj w zdrowie. Przy przesuwanym wieku emerytalnym i konieczności dłuższej aktywności zawodowej – twoja zdolność do pracy w wieku 65-70 lat staje się wymiernym aktywem finansowym. Każde 12 miesięcy dłuższej aktywności zawodowej to nie tylko wyższe składki do systemu, ale też wyższy kapitał emerytalny i krótszy okres pobierania świadczenia – co przekłada się na wyższą miesięczną emeryturę.
