Potężny pożar na Mokotowie. Budynek cały w ogniu, 5 zastępów straży walczy z pożarem. Dym widoczny z całej Warszawy

25 lipca 2026 20:58 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

W rejonie ulic Miłobędzkiej i Racławickiej na Mokotowie trwa duży pożar – łuna jest widoczna z wielu kilometrów. Jak przekazała straż pożarna, ogień objął cały pustostan. Za nagrania, zdjęcia i informacje dziękujemy naszym Czytelnikom.

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Fot. Czytelniczka Ela

Co na razie wiadomo?

Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej oraz trzy karetki pogotowia, a służby na razie nie informują o osobach poszkodowanych.

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Na chwilę obecną służby nie podały, co dokładnie doprowadziło do pożaru pustostanu – to informacja z ostatniej chwili i będziemy ją aktualizować w miarę napływu nowych ustaleń. W związku z akcją gaśniczą ruch w kierunku ulicy Wołoskiej jest zablokowany.

Omijaj okolicę Miłobędzkiej i Racławickiej

Osoby poruszające się dziś w rejonie Mokotowa powinny już teraz zaplanować objazd okolic Miłobędzkiej, Racławickiej i Wołoskiej, zamiast czekać w miejscu prowadzonej akcji gaśniczej – dojazd służb ratunkowych ma tam bezwzględne pierwszeństwo. Mieszkańcy najbliższych budynków powinni na bieżąco śledzić komunikaty straży pożarnej i stosować się do wskazówek służb na miejscu, a w razie silnego zadymienia rozważyć zamknięcie okien we własnym mieszkaniu, nawet jeśli nie znajduje się ono bezpośrednio przy miejscu zdarzenia.

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