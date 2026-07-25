Potężny pożar na Mokotowie. Budynek cały w ogniu, 5 zastępów straży walczy z pożarem. Dym widoczny z całej Warszawy
W rejonie ulic Miłobędzkiej i Racławickiej na Mokotowie trwa duży pożar – łuna jest widoczna z wielu kilometrów. Jak przekazała straż pożarna, ogień objął cały pustostan. Za nagrania, zdjęcia i informacje dziękujemy naszym Czytelnikom.
Co na razie wiadomo?
Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej oraz trzy karetki pogotowia, a służby na razie nie informują o osobach poszkodowanych.
Na chwilę obecną służby nie podały, co dokładnie doprowadziło do pożaru pustostanu – to informacja z ostatniej chwili i będziemy ją aktualizować w miarę napływu nowych ustaleń. W związku z akcją gaśniczą ruch w kierunku ulicy Wołoskiej jest zablokowany.
Omijaj okolicę Miłobędzkiej i Racławickiej
Osoby poruszające się dziś w rejonie Mokotowa powinny już teraz zaplanować objazd okolic Miłobędzkiej, Racławickiej i Wołoskiej, zamiast czekać w miejscu prowadzonej akcji gaśniczej – dojazd służb ratunkowych ma tam bezwzględne pierwszeństwo. Mieszkańcy najbliższych budynków powinni na bieżąco śledzić komunikaty straży pożarnej i stosować się do wskazówek służb na miejscu, a w razie silnego zadymienia rozważyć zamknięcie okien we własnym mieszkaniu, nawet jeśli nie znajduje się ono bezpośrednio przy miejscu zdarzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.