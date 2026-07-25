Słup dymu na Mokotowie. Pożar jest dogaszany. Ogromne utrudnienia, niemal cała Racławicka zablokowana
W rejonie ulic Miłobędzkiej i Racławickiej na Mokotowie strażacy dogaszają pożar pustostanu, który wcześniej w całości objął płomień widoczny z wielu kilometrów. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej. Służby konsekwentnie podają, że nie ma osób poszkodowanych.
Ze względu na trwającą akcję niemal cały odcinek ulicy Racławickiej – od Wołoskiej do Miłobędzkiej – pozostaje wyłączony z ruchu. Służby nie podały jeszcze, co doprowadziło do pożaru pustostanu. nie można na razie wykluczyć żadnych scenariuszy.
Omijaj Racławicką na odcinku Wołoska-Miłobędzka
Osoby poruszające się dziś w rejonie Mokotowa powinny już teraz zaplanować objazd całego odcinka Racławickiej między Wołoską a Miłobędzką, zamiast czekać w miejscu prowadzonej akcji gaśniczej – dojazd służb ratunkowych ma tam bezwzględne pierwszeństwo, nawet na etapie samego dogaszania. Mieszkańcy najbliższych budynków powinni na bieżąco śledzić komunikaty straży pożarnej i stosować się do wskazówek służb na miejscu, a w razie silnego zadymienia rozważyć zamknięcie okien we własnym mieszkaniu, nawet jeśli nie znajduje się ono bezpośrednio przy miejscu zdarzenia.
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