Potężny wypadek na S8. Bus stanął w ogniu, kierowca w ciężkim stanie

9 czerwca 2026 02:12 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek wieczorem na trasie ekspresowej S8 w okolicach Emilianowa w powiecie wołomińskim bus uderzył w bariery energochłonne i momentalnie stanął w płomieniach. Na pomoc ruszyli inni kierowcy. Informacje z miejsca zdarzenia przesłała nam Warszawska Grupa Luka&Maro.

Poważny wypadek i pożar na trasie S8. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Poważny wypadek i pożar na trasie S8. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Inni kierowcy wyciągnęli mężczyznę z płonącego pojazdu

Do wypadku doszło ok. godz. 21.35 na wysokości miejscowości Emilianów w gminie Radzymin. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że bus poruszał się lewym pasem ruchu, gdy z nieustalonych jak dotąd przyczyn, uderzył w bariery energochłonne. Pojazd natychmiast zajął się ogniem, a kierowca został uwięziony w środku.

Poważny wypadek i pożar na trasie S8. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Poważny wypadek i pożar na trasie S8. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Zanim na miejsce dotarły służby, na pomoc ruszyli inni uczestnicy ruchu. To oni wydobyli mężczyznę z płonącego busa i udzielali mu pierwszej pomocy do czasu przyjazdu strażaków. Kierowca z poważnymi poparzeniami został przetransportowany do szpitala – jego stan jest ciężki.

W trakcie działań ratowniczych i akcji gaśniczej trasa S8 była całkowicie zablokowana. Przyczyny wypadku są wyjaśniane.

Poważny wypadek i pożar na trasie S8. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Poważny wypadek i pożar na trasie S8. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
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