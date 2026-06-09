Potężny wypadek na S8. Bus stanął w ogniu, kierowca w ciężkim stanie
W poniedziałek wieczorem na trasie ekspresowej S8 w okolicach Emilianowa w powiecie wołomińskim bus uderzył w bariery energochłonne i momentalnie stanął w płomieniach. Na pomoc ruszyli inni kierowcy. Informacje z miejsca zdarzenia przesłała nam Warszawska Grupa Luka&Maro.
Inni kierowcy wyciągnęli mężczyznę z płonącego pojazdu
Do wypadku doszło ok. godz. 21.35 na wysokości miejscowości Emilianów w gminie Radzymin. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że bus poruszał się lewym pasem ruchu, gdy z nieustalonych jak dotąd przyczyn, uderzył w bariery energochłonne. Pojazd natychmiast zajął się ogniem, a kierowca został uwięziony w środku.
Zanim na miejsce dotarły służby, na pomoc ruszyli inni uczestnicy ruchu. To oni wydobyli mężczyznę z płonącego busa i udzielali mu pierwszej pomocy do czasu przyjazdu strażaków. Kierowca z poważnymi poparzeniami został przetransportowany do szpitala – jego stan jest ciężki.
W trakcie działań ratowniczych i akcji gaśniczej trasa S8 była całkowicie zablokowana. Przyczyny wypadku są wyjaśniane.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.