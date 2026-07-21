Potężny wzrost śmieci, wody, ciepła i prądu. Policzyliśmy ile więcej zapłacisz w Warszawie do końca 2026 roku
Śmieci, woda, ciepło i prąd – każda z tych pozycji podrożała w Warszawie osobno w 2026 roku, każda z innego powodu i w innym terminie. Złożone razem dają one realny, dodatkowy koszt rzędu kilkuset złotych rocznie na jedno gospodarstwo domowe. Zestawiamy wszystkie podwyżki w jednym miejscu – i sprawdzamy, co mimo wszystko zostaje bez zmian do końca roku.
Śmieci, woda i ciepło – trzy podwyżki, trzy różne terminy
Od 1 kwietnia 2026 roku warszawski ratusz przywrócił wyższe stawki za wywóz odpadów po tym, jak wyczerpała się nadwyżka z miejskiego budżetu, która przez półtora roku pozwalała na obniżkę. Gospodarstwo w bloku płaci teraz 85 złotych miesięcznie zamiast 60, a w domu jednorodzinnym 107 złotych zamiast 91 – to wzrost o około 40 procent.
Od 12 lipca 2026 roku obowiązuje trzeci, ostatni etap trzyletniej taryfy MPWiK zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jeszcze w 2024 roku. Metr sześcienny wody i ścieków kosztuje teraz łącznie 16,03 złotego, czyli o 7,6 procent więcej niż rok wcześniej – dla czteroosobowej rodziny to około 209 złotych więcej w skali roku.
Tego samego dnia w skrzynkach warszawiaków wylądowała druga w tym roku podwyżka taryfy za ciepło. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 16 czerwca 2026 roku nową taryfę dla ciepła wytwarzanego przez Orlen Termika, a Veolia Energia Warszawa musiała przełożyć ją na swoje rozliczenia – średnie obciążenie klienta wzrosło o 2 procent. To dokłada się do znacznie większej podwyżki z połowy 2025 roku, kiedy opłata zmienna za ciepło skoczyła o blisko 19 procent po wygaśnięciu rządowego mechanizmu osłonowego.
Prąd drożeje bez udziału miasta
Od 1 stycznia 2026 roku zakończyły się rządowe tarcze osłonowe dla energii elektrycznej. Sama cena prądu w taryfie G11 spadła nieznacznie, ale opłaty dystrybucyjne zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki wzrosły średnio o 9,36 procent względem 2025 roku. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to dodatkowe 60 do 84 złotych rocznie – to jedyna pozycja na liście, na którą miasto nie ma żadnego wpływu, bo stawki ustala regulator krajowy, nie ratusz.
Parkowanie – drożej i na większym obszarze
Kierowcy dostali własną, osobną podwyżkę. Od 1 maja 2026 roku w całej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, także w obszarach dodanych wcześniej, obowiązuje stawka progresywna: 4,50 złotego za pierwszą godzinę, 5,40 złotego za drugą, 10,90 złotego za trzecią, a od czwartej godziny 9,50 złotego za każdą kolejną. Pełny dzień postoju od 8:00 do 20:00 kosztuje już około 106 złotych. Do tego 11 czerwca 2026 roku radni Warszawy przegłosowali rozszerzenie strefy o cztery kolejne dzielnice – Wolę, Pragę-Południe, Mokotów i po raz pierwszy Włochy, gdzie parkomaty pojawią się w dwóch etapach.
Warto rozumieć, dlaczego żadnej z tych podwyżek nie da się po prostu odwołać uchwałą Rady Warszawy. Taryfy za wodę i ścieki zatwierdza centralny regulator – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie MPWiK. Cenę ciepła u producenta, czyli Orlen Termika, zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a Veolia jako dystrybutor jest prawnie zobowiązana przenieść tę podwyżkę na klientów. Podobnie działa to w przypadku energii elektrycznej. Jedyną pozycją, o której realnie decydują władze miasta, są opłaty za śmieci i strefa parkowania – i to właśnie tam Warszawa miała przez półtora roku margines, by czasowo obniżyć stawki kosztem miejskiego budżetu.
Ile to wszystko daje razem
Zsumowane podwyżki za śmieci, wodę i prąd to dla typowej czteroosobowej rodziny w bloku dodatkowe co najmniej 550-600 złotych rocznie – a to bez uwzględnienia ogrzewania, którego wzrost zależy od wielkości mieszkania, grupy taryfowej i tego, czy spółdzielnia miała już podwyżkę w poprzednich sezonach. W praktyce dla wielu warszawskich gospodarstw łączny roczny koszt utrzymania mieszkania w 2026 roku jest wyższy o kilkaset do ponad tysiąca złotych względem 2025 roku. To rachunek wyłącznie za mieszkanie – kierowcy korzystający regularnie ze Strefy Płatnego Parkowania doliczają do tego zupełnie osobny koszt, zależny od tego, jak często i jak długo zostawiają samochód w płatnej strefie.
Co jednak zostaje bez zmian
Na tle tych podwyżek jedna pozycja pozostaje niezmieniona od 2013 roku – ceny biletów Warszawskiego Transportu Publicznego. „Mimo to podwyżki cen biletów nie będzie” – powiedziała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Wpływy ze sprzedaży biletów pokrywają w 2026 roku zaledwie 28 procent kosztów systemu – resztę, ponad 4,8 miliarda złotych, dokłada budżet miasta.
Bez zmian zostają też świadczenia, które miasto finansuje z własnej kieszeni niezależnie od podwyżek rynkowych: bezpłatne miejsca w żłobkach miejskich, opłata 1 złoty za dodatkową godzinę w przedszkolu publicznym oraz cały katalog zniżek w ramach Karty Warszawiaka. Żadna z tych pozycji nie jest powiązana z taryfami URE ani z kosztami odbioru odpadów, więc rosnące rachunki za media nie mają na nie wpływu.
Dla gospodarstw, które najmocniej odczuwają podwyżkę ogrzewania, istnieje też osłona finansowa – bon ciepłowniczy, wprowadzony ustawą z 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. Próg dochodowy wynosi 3272,69 złotego netto miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym i 2454,52 złotego netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wniosek można złożyć w urzędzie dzielnicy albo przez internet, na platformie ePUAP.
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Jeśli mieszkasz w bloku i płacisz rachunki samodzielnie, licz się z tym, że w porównaniu z pierwszą połową 2025 roku miesięczne opłaty za śmieci, wodę i ogrzewanie są już wyższe – a lipcowa podwyżka wody i ciepła to ostatni z zaplanowanych etapów, więc kolejnej korekty w tym roku raczej nie należy się spodziewać z tych dwóch tytułów. Warto zestawić stary i nowy rachunek od administracji lub spółdzielni, żeby sprawdzić, czy naliczona kwota zgadza się z oficjalnymi stawkami – błędy w przeliczeniach zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać.
Jeśli Twój dochód mieści się w progu bonu ciepłowniczego, wniosek warto złożyć jak najszybciej – świadczenie nie jest naliczane wstecz za miesiące sprzed złożenia dokumentów. Rachunki za bilety ZTM, żłobek czy przedszkole możesz natomiast odłożyć na bok jako jedyne stałe punkty w tegorocznym budżecie – przynajmniej do końca 2026 roku miasto nie zapowiada tu żadnych zmian.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.