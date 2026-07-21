Awantura na warszawskiej grupie. Bierzesz meble za darmo i sprzedajesz? Czy wolno tak robić?

21 lipca 2026 15:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W mediach społecznościowych regularnie wybuchają gorące dyskusje wokół osób, które odbierają darmowe meble od mieszkańców, a następnie wystawiają je na sprzedaż. Jedni nazywają to przedsiębiorczością, inni zarzucają nieuczciwość. Jak wygląda to z punktu widzenia polskiego prawa?

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Kanapa Fot. Pixabay
Kanapa Fot. Pixabay

Na lokalnych grupach internetowych nie brakuje emocjonalnych wpisów dotyczących osób odbierających meble wystawione za darmo. Część użytkowników uważa, że takie praktyki są naganne, zwłaszcza gdy przedmioty trafiają później na portale ogłoszeniowe z wysoką ceną.

Sama odsprzedaż nie jest zabroniona

Eksperci nie mają wątpliwości – jeśli właściciel dobrowolnie przekazał rzecz innej osobie, nowy właściciel może nią swobodnie dysponować. Oznacza to, że może z niej korzystać, odnowić ją, podarować komuś innemu lub sprzedać z zyskiem.

Polskie przepisy nie zakazują zarabiania na rzeczach otrzymanych za darmo. Dotyczy to zarówno mebli, jak i wielu innych przedmiotów przekazywanych przez mieszkańców.

Kiedy mogą pojawić się problemy?

Inaczej wygląda sytuacja, gdy podczas sprzedaży dochodzi do wprowadzania kupujących w błąd. Problemem może być między innymi:

  • ukrywanie poważnych uszkodzeń,
  • zatajanie wad, takich jak pleśń, robaki czy zalanie,
  • publikowanie zdjęć, które nie przedstawiają faktycznie sprzedawanego przedmiotu,
  • składanie nieprawdziwych zapewnień dotyczących stanu mebla.

W takich przypadkach sprzedający może ponosić odpowiedzialność cywilną, a w skrajnych sytuacjach nawet karną, jeśli doszło do celowego oszustwa.

Emocje większe niż przepisy

Spory wokół takich praktyk wynikają często nie z prawa, lecz z kwestii etycznych. Niektórzy uważają, że osoby odbierające darmowe rzeczy powinny przekazywać je dalej potrzebującym, inni podkreślają, że poświęcają swój czas, organizują transport, czyszczą i odnawiają meble, dlatego mają prawo zarabiać na swojej pracy.

Prawo jest jednoznaczne

Z prawnego punktu widzenia samo odbieranie mebli oddanych za darmo i ich późniejsza sprzedaż nie jest nielegalne. Dopóki przedmioty zostały przekazane dobrowolnie, a sprzedający nie wprowadza kupujących w błąd co do ich stanu, takie działanie mieści się w granicach obowiązującego prawa.

To, czy jest ono moralnie właściwe, pozostaje już kwestią indywidualnej oceny.

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