Potrącenie i dramatyczna reanimacja w centrum Warszawy. Ogromne utrudnienia w kursowaniu tramwajów 7, 9, 22, 24 i 25

Zdarzenie sparaliżowało przejazd kluczową osią komunikacyjną Warszawy. Tramwaje nie mogą przejechać przez newralgiczny odcinek, a służby pracują zarówno przy ratowaniu życia poszkodowanego, jak i zabezpieczaniu miejsca zdarzenia.

Objazdy dla pięciu linii tramwajowych

Tramwaje kursujące w kierunku pl. Zawiszy zostały skierowane na trasy alternatywne. Zmiany obejmują linie 7, 9, 22, 24 i 25.

Nowe trasy objazdowe:

Linia 7

pl. Narutowicza → … → Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy → powrót na trasę

Linia 9

P+R al. Krakowska → … → al. Zieleniecka – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy → dalej zwykłą trasą

Linia 22

Piaski → … → Grochowska – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – rondo Kercelak → dalej jak zwykle

Linia 24

Nowe Bemowo → … → al. Zieleniecka – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – rondo Kercelak → powrót na trasę

Linia 25

pl. Starynkiewicza → … → Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy → dalej według rozkładu

Specjalna komunikacja zastępcza

Trwa uruchamianie autobusowej linii zastępczej ZA TRAMWAJ, kursującej jednokierunkowo na odcinku:

rondo Waszyngtona – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy

Co to oznacza dla pasażerów?

  • spodziewaj się dłuższego czasu podróży,

  • sprawdzaj informacje na bieżąco — ruch zmienia się dynamicznie,

  • przygotuj się na zatłoczone przystanki i opóźnienia.

W centrum Warszawy trwa poważna akcja ratunkowa po potrąceniu pieszego. W związku z tym przez najbliższe godziny kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z istotnymi utrudnieniami w ruchu. Wprowadzone objazdy i komunikacja zastępcza mają pomóc rozładować chaos, jednak sytuacja wciąż jest bardzo trudna.

