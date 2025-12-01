Potrącenie i dramatyczna reanimacja w centrum Warszawy. Ogromne utrudnienia w kursowaniu tramwajów 7, 9, 22, 24 i 25
Zdarzenie sparaliżowało przejazd kluczową osią komunikacyjną Warszawy. Tramwaje nie mogą przejechać przez newralgiczny odcinek, a służby pracują zarówno przy ratowaniu życia poszkodowanego, jak i zabezpieczaniu miejsca zdarzenia.
Objazdy dla pięciu linii tramwajowych
Tramwaje kursujące w kierunku pl. Zawiszy zostały skierowane na trasy alternatywne. Zmiany obejmują linie 7, 9, 22, 24 i 25.
Nowe trasy objazdowe:
Linia 7
pl. Narutowicza → … → Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy → powrót na trasę
Linia 9
P+R al. Krakowska → … → al. Zieleniecka – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy → dalej zwykłą trasą
Linia 22
Piaski → … → Grochowska – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – rondo Kercelak → dalej jak zwykle
Linia 24
Nowe Bemowo → … → al. Zieleniecka – Targowa – Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – rondo Kercelak → powrót na trasę
Linia 25
pl. Starynkiewicza → … → Dw. Wileński – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – pl. Zawiszy → dalej według rozkładu
Specjalna komunikacja zastępcza
Trwa uruchamianie autobusowej linii zastępczej ZA TRAMWAJ, kursującej jednokierunkowo na odcinku:
➡ rondo Waszyngtona – Al. Jerozolimskie – pl. Zawiszy
Co to oznacza dla pasażerów?
-
spodziewaj się dłuższego czasu podróży,
-
sprawdzaj informacje na bieżąco — ruch zmienia się dynamicznie,
-
przygotuj się na zatłoczone przystanki i opóźnienia.
W centrum Warszawy trwa poważna akcja ratunkowa po potrąceniu pieszego. W związku z tym przez najbliższe godziny kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z istotnymi utrudnieniami w ruchu. Wprowadzone objazdy i komunikacja zastępcza mają pomóc rozładować chaos, jednak sytuacja wciąż jest bardzo trudna.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.