Potrącenie rowerzysty w centrum. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

17 grudnia 2025 13:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W rejonie skrzyżowania ulic Puławskiej, Waryńskiego i Goworka doszło do potrącenia rowerzysty. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowiec lądował bezpośrednio na jezdni, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu.

Fot. Pan Konrad

Zobacz również:

Do zdarzenia doszło niedaleko ulicy Goworka. Rowerzysta został potrącony przez samochód dostawczy. Z powodu zajętości wszystkich załóg pogotowia ratunkowego, zdecydowano się na zadysponowanie śmigłowca LPR.

Jak informował WTP, z powodu zablokowanego przejazdu ulicą Waryńskiego na wysokości przystanku Pl. Unii Lubelskiej 02, autobusy linii 118, 138, 167 i 168 zostały skierowane na objazdy. W kierunku krańców Mariensztat, Pl. Konstytucji, Utrata, Stare Bemowo i Spartańska kursowały trasą: … – Puławska – Pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – dalej swoimi trasami.

Obecnie droga jest już przejezdna, a komunikacja miejska wróciła na stałe trasy.

Poszkodowany rowerzysta został przetransportowany do szpitala. Na ten moment nie są znane informacje o jego stanie zdrowia.

Za film z miejsca zdarzenia dziękujemy Panu Konradowi.

Zobacz również:

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl