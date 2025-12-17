Potrącenie rowerzysty w centrum. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
W rejonie skrzyżowania ulic Puławskiej, Waryńskiego i Goworka doszło do potrącenia rowerzysty. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowiec lądował bezpośrednio na jezdni, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu.
Do zdarzenia doszło niedaleko ulicy Goworka. Rowerzysta został potrącony przez samochód dostawczy. Z powodu zajętości wszystkich załóg pogotowia ratunkowego, zdecydowano się na zadysponowanie śmigłowca LPR.
Jak informował WTP, z powodu zablokowanego przejazdu ulicą Waryńskiego na wysokości przystanku Pl. Unii Lubelskiej 02, autobusy linii 118, 138, 167 i 168 zostały skierowane na objazdy. W kierunku krańców Mariensztat, Pl. Konstytucji, Utrata, Stare Bemowo i Spartańska kursowały trasą: … – Puławska – Pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – dalej swoimi trasami.
Obecnie droga jest już przejezdna, a komunikacja miejska wróciła na stałe trasy.
Poszkodowany rowerzysta został przetransportowany do szpitala. Na ten moment nie są znane informacje o jego stanie zdrowia.
Za film z miejsca zdarzenia dziękujemy Panu Konradowi.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.