Poważna kolizja na S7. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia.

1 października 2026 16:46 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Kierowcy jadący trasą S7 w kierunku Radomia muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na wysokości Białobrzegów doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jedna osoba została poszkodowana, a droga została czasowo zablokowana.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Zdjęcie poglądowe. Fot. Michał / Warszawa w Pigułce.

O utrudnieniach poinformowała w czwartek, 1 października, mazowiecka policja. Ze wstępnych informacji wynika, że na drodze ekspresowej S7 na wysokości Białobrzegów zderzyły się dwa samochody. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia.

Zobacz również:

S7 w kierunku Radomia zablokowana

Najważniejsza informacja dla kierowców dotyczy organizacji ruchu. Jezdnia S7 w kierunku Radomia została tymczasowo zablokowana.

Policja apeluje do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Utrudnienia mogą powodować tworzenie się zatorów, zwłaszcza że S7 jest jedną z głównych tras prowadzących z Warszawy w kierunku Radomia i południowej Polski.

Na razie policja nie podała informacji, jak długo potrwa blokada ani w jakich okolicznościach doszło do zderzenia.

Sytuacja na miejscu jest dynamiczna. Kierowcy planujący przejazd przez okolice Białobrzegów powinni przed wyruszeniem w drogę sprawdzić aktualną sytuację na trasie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna