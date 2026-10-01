Poważna kolizja na S7. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia.
Kierowcy jadący trasą S7 w kierunku Radomia muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na wysokości Białobrzegów doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jedna osoba została poszkodowana, a droga została czasowo zablokowana.
O utrudnieniach poinformowała w czwartek, 1 października, mazowiecka policja. Ze wstępnych informacji wynika, że na drodze ekspresowej S7 na wysokości Białobrzegów zderzyły się dwa samochody. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia.
S7 w kierunku Radomia zablokowana
Najważniejsza informacja dla kierowców dotyczy organizacji ruchu. Jezdnia S7 w kierunku Radomia została tymczasowo zablokowana.
Policja apeluje do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Utrudnienia mogą powodować tworzenie się zatorów, zwłaszcza że S7 jest jedną z głównych tras prowadzących z Warszawy w kierunku Radomia i południowej Polski.
Na razie policja nie podała informacji, jak długo potrwa blokada ani w jakich okolicznościach doszło do zderzenia.
Sytuacja na miejscu jest dynamiczna. Kierowcy planujący przejazd przez okolice Białobrzegów powinni przed wyruszeniem w drogę sprawdzić aktualną sytuację na trasie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.