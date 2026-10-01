Pilne. S7 w kierunku Radomia całkowicie zablokowana. Korek ma już kilka kilometrów
Ogromne utrudnienia na trasie S7 w kierunku Radomia. Przed zjazdem na Białobrzegi doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak informują nas Czytelnicy oraz nasz reporter znajdujący się na miejscu, droga jest obecnie całkowicie zablokowana, a korek szybko się wydłuża.
Korek ma kilka kilometrów. Kierowcy stoją także na moście w Białobrzegach
Do zdarzenia doszło na jezdni prowadzącej w stronę Radomia, przed zjazdem na Białobrzegi. Na tę chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych ani dokładnych okolicznościach zderzenia. Na miejscu tworzą się jednak bardzo duże utrudnienia.
Według relacji naszych Czytelników korek ma już kilka kilometrów. Samochody stoją zarówno przed zjazdem na Białobrzegi, jak i na moście w rejonie miasta. Kierowcy jadący S7 w stronę Radomia muszą przygotować się na znaczne wydłużenie czasu przejazdu.
Sytuacja jest dynamiczna. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa całkowita blokada trasy ani kiedy możliwe będzie przywrócenie ruchu przynajmniej jednym pasem. Osoby planujące przejazd w tym kierunku powinny, jeśli mają taką możliwość, rozważyć inną trasę i śledzić bieżące komunikaty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.