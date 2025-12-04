Poważne potrącenie na przejściu w Płocku. Utrudnienia potrwają do wieczora
Około 15:30 na alei Kobylińskiego w Płocku doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Utrudnienia potrwają aż do 19.00.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 74-letni kierowca kia wjechał na przejście dla pieszych w momencie, gdy przechodziła tamtędy 77-letnia mieszkanka miasta. Według funkcjonariuszy mężczyzna nie ustąpił jej pierwszeństwa.
Seniorka doznała obrażeń i trafiła do szpitala, gdzie zajmują się nią lekarze. Policja potwierdziła, że kierujący był trzeźwy, jednak dokładny przebieg wypadku wciąż jest ustalany.
Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch w rejonie alei Kobylińskiego może być ograniczony nawet do 19:00, dlatego lepiej omijać ten odcinek, jeśli to możliwe.
Źródło: Policja Płock
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.